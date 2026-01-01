Piattaforma Agenti GitLab Duo

Orchestrazione AI attraverso l'intero ciclo di vita del software

Prova gratisGuarda la demo tecnica
An abstract graphic with a cube-shaped character representing an AI agent is featured.

Agenti specializzati,

personalizzabili per il tuo lavoro

Agenti specializzati, personalizzabili per il tuo lavoro

Muoviti più velocemente con agenti costruiti da esperti che il tuo team può utilizzare immediatamente ed estendere con versioni personalizzate per riflettere gli standard e i flussi di lavoro della tua organizzazione.

Assistenza costruita su misura

Invoca agenti progettati per pianificazione, codifica, analisi della sicurezza, analisi e altro. Ogni agente utilizza il contesto GitLab per fornire risultati precisi e rilevanti che supportano il lavoro reale.

Un catalogo per ogni capacità

Fornisci ai team un luogo centralizzato per esplorare, attivare e gestire agenti e flussi. Con il Catalogo AI, la nuova automazione diventa semplice da adottare e coerente da operazionalizzare tra progetti e gruppi.

Personalizzabile per la tua organizzazione

Crea o perfeziona agenti in modo che seguano le tue convenzioni, rispecchino le tue aspettative di qualità e supportino i flussi di lavoro che contano per i tuoi team.

Integrate external agents such as Claude Code and Codex into your GitLab workflow.

Try the demo

Automatizza compiti complessi

con flussi di lavoro agentici

Automatizza compiti complessi con flussi di lavoro agentici

Usa i flussi per combinare uno o più agenti in sequenze guidate che automatizzano passaggi manuali rafforzando i modelli su cui la tua organizzazione fa affidamento.

Un grafico astratto con un personaggio a forma di cubo che rappresenta un agente AI.

Automazione multi-step resa pratica

I flussi guidano gli agenti attraverso i compiti dall'inizio alla fine, utilizzando il contesto del tuo progetto per assicurare che ogni passaggio sia allineato, prevedibile e basato sul lavoro reale.

Esecuzione guidata da eventi

Attiva i flussi da eventi GitLab come menzioni o assegnazioni per avviare l'automazione guidata nel momento giusto del flusso di lavoro.

Affidabile e ripetibile

I flussi si eseguono allo stesso modo ogni volta sotto le tue regole e identità, dando alle organizzazioni fiducia in come l'automazione si comporta tra i progetti.

Governance e controllo

di livello aziendale

Governance e controllo di livello aziendale

Ottieni ciò di cui la tua organizzazione ha bisogno per utilizzare l'AI responsabilmente e su scala, con permessi chiari, confini e trasparenza integrati.

Un grafico astratto con un personaggio a forma di cubo che rappresenta un agente AI.

Controllo AI guidato da politiche

Decidi quali agenti e flussi sono consentiti, dove possono operare e quali modelli possono utilizzare. Tutto si allinea ai tuoi ruoli esistenti e alla struttura del gruppo.

Tracciabilità completa

Le sessioni di flusso sono visibili in GitLab e includono dettagli del trigger e collegamenti ai log dei lavori CI/CD, dando ai team una chiara visione di come viene eseguita l'automazione.

Modelli auto-ospitati

Come parte del tuo deployment GitLab Self-Managed, puoi utilizzare modelli di linguaggio di grandi dimensioni auto-ospitati in allineamento con i tuoi requisiti di conformità.

Estensibile e flessibile

per design

Estensibile e flessibile per design

La Piattaforma Agenti Duo è progettata per integrarsi nel modo in cui la tua organizzazione opera già, così la piattaforma si adatta mentre il tuo ambiente evolve, non il contrario.

Un grafico astratto con un personaggio a forma di cubo che rappresenta un agente AI.

Integra il tuo ecosistema

Connetti sistemi interni, strumenti di terze parti e servizi AI esterni così agenti e flussi possono accedere alle informazioni e capacità su cui i tuoi team fanno affidamento ogni giorno.

Costruito per evolversi con te

Agenti e flussi possono essere aggiornati, estesi o sostituiti nel tempo, aiutando i team a evolvere la loro strategia AI preservando la coerenza attraverso la piattaforma.

Seleziona i migliori modelli

Scegli il LLM giusto per i tuoi agenti, flussi e chat agentici per alimentare i tuoi casi d'uso.

I tuoi agenti, i tuoi flussi: Casi d'uso infiniti

Dagli agenti specializzati che comprendono la tua postura di sicurezza ai flussi automatizzati che eliminano i passaggi manuali tra le fasi del ciclo di vita del software, ecco uno sguardo a ciò che è possibile con la Piattaforma Agenti GitLab Duo.

Explore the prompt library
AI agentica con prezzi che si adattano al tuo team

La fatturazione basata sull'uso rende l'AI accessibile a ogni team, senza costringerti a gestire posti.

La Piattaforma Agenti GitLab Duo utilizza i Crediti GitLab, raggruppati attraverso la tua organizzazione, così i team possono usare l'AI quando e dove ne hanno bisogno. I crediti coprono sia le interazioni sincrone degli agenti che i flussi agentici asincroni, dandoti accesso flessibile all'AI che si adatta all'uso reale invece che al numero di dipendenti.

Scopri di più
ai agentica astratta

Inizia con

la Piattaforma Agenti Duo

  • Clienti esistenti

    Piano Premium e Ultimate

    Inizia a utilizzare le capacità della Piattaforma Agenti GitLab Duo oggi con GitLab versione 18.8 o successiva.

    Inizia
  • Nuovi clienti

    Non sei ancora un cliente?

    Nessun problema. Prova il nostro miglior piano, inclusa la Piattaforma Agenti GitLab Duo, gratuitamente.

    Inizia

Domande frequenti