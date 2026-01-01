Integrate external agents such as Claude Code and Codex into your GitLab workflow.
Orchestrazione AI attraverso l'intero ciclo di vita del software
Agenti specializzati,
personalizzabili per il tuo lavoro
Agenti specializzati,
personalizzabili per il tuo lavoro
Muoviti più velocemente con agenti costruiti da esperti che il tuo team può utilizzare immediatamente ed estendere con versioni personalizzate per riflettere gli standard e i flussi di lavoro della tua organizzazione.
Assistenza costruita su misura
Invoca agenti progettati per pianificazione, codifica, analisi della sicurezza, analisi e altro. Ogni agente utilizza il contesto GitLab per fornire risultati precisi e rilevanti che supportano il lavoro reale.
Un catalogo per ogni capacità
Fornisci ai team un luogo centralizzato per esplorare, attivare e gestire agenti e flussi. Con il Catalogo AI, la nuova automazione diventa semplice da adottare e coerente da operazionalizzare tra progetti e gruppi.
Personalizzabile per la tua organizzazione
Crea o perfeziona agenti in modo che seguano le tue convenzioni, rispecchino le tue aspettative di qualità e supportino i flussi di lavoro che contano per i tuoi team.
Automatizza compiti complessi
con flussi di lavoro agentici
Automatizza compiti complessi
con flussi di lavoro agentici
Usa i flussi per combinare uno o più agenti in sequenze guidate che automatizzano passaggi manuali rafforzando i modelli su cui la tua organizzazione fa affidamento.
Automazione multi-step resa pratica
I flussi guidano gli agenti attraverso i compiti dall'inizio alla fine, utilizzando il contesto del tuo progetto per assicurare che ogni passaggio sia allineato, prevedibile e basato sul lavoro reale.
Esecuzione guidata da eventi
Attiva i flussi da eventi GitLab come menzioni o assegnazioni per avviare l'automazione guidata nel momento giusto del flusso di lavoro.
Affidabile e ripetibile
I flussi si eseguono allo stesso modo ogni volta sotto le tue regole e identità, dando alle organizzazioni fiducia in come l'automazione si comporta tra i progetti.
Governance e controllo
di livello aziendale
Governance e controllo
di livello aziendale
Ottieni ciò di cui la tua organizzazione ha bisogno per utilizzare l'AI responsabilmente e su scala, con permessi chiari, confini e trasparenza integrati.
Controllo AI guidato da politiche
Decidi quali agenti e flussi sono consentiti, dove possono operare e quali modelli possono utilizzare. Tutto si allinea ai tuoi ruoli esistenti e alla struttura del gruppo.
Tracciabilità completa
Le sessioni di flusso sono visibili in GitLab e includono dettagli del trigger e collegamenti ai log dei lavori CI/CD, dando ai team una chiara visione di come viene eseguita l'automazione.
Modelli auto-ospitati
Come parte del tuo deployment GitLab Self-Managed, puoi utilizzare modelli di linguaggio di grandi dimensioni auto-ospitati in allineamento con i tuoi requisiti di conformità.
Estensibile e flessibile
per design
Estensibile e flessibile
per design
La Piattaforma Agenti Duo è progettata per integrarsi nel modo in cui la tua organizzazione opera già, così la piattaforma si adatta mentre il tuo ambiente evolve, non il contrario.
Integra il tuo ecosistema
Connetti sistemi interni, strumenti di terze parti e servizi AI esterni così agenti e flussi possono accedere alle informazioni e capacità su cui i tuoi team fanno affidamento ogni giorno.
Costruito per evolversi con te
Agenti e flussi possono essere aggiornati, estesi o sostituiti nel tempo, aiutando i team a evolvere la loro strategia AI preservando la coerenza attraverso la piattaforma.
Seleziona i migliori modelli
Scegli il LLM giusto per i tuoi agenti, flussi e chat agentici per alimentare i tuoi casi d'uso.
I tuoi agenti, i tuoi flussi: Casi d'uso infiniti
Dagli agenti specializzati che comprendono la tua postura di sicurezza ai flussi automatizzati che eliminano i passaggi manuali tra le fasi del ciclo di vita del software, ecco uno sguardo a ciò che è possibile con la Piattaforma Agenti GitLab Duo.
Pianifica e dai priorità al lavoro
Trasforma idee in piani strutturati, identifica elementi obsoleti del backlog e altro.
Proteggi la tua base di codice
Analizza vulnerabilità, scarta falsi positivi e ottieni orientamento sulla sicurezza.
Automatizza le revisioni del codice
Raccogli feedback, itera sulle richieste di merge e altro.
Diagnostica e correggi pipeline CI/CD
Analizza la causa principale e genera una correzione in una nuova richiesta di merge.
Converti pipeline esistente in GitLab CI/CD
Migra automaticamente configurazioni CI/CD e riduci lo sforzo manuale.
Trasforma issue in richieste di merge
Trasforma automaticamente issue in codice pronto per la produzione.
Costruisci i tuoi agenti
Crea, testa e condividi agenti personalizzati con competenze specifiche.
Crea il tuo flusso agentico
Collega agenti insieme per automatizzare compiti complessi.
Distribuisci i tuoi agenti e flussi
Scala l'uso dell'AI agentica attraverso i tuoi progetti e membri del team.
Genera codice e test
Accelera lo sviluppo, migliora la qualità del codice e automatizza la documentazione.
Spiega, correggi e refactorizza il codice
Aggiungi nuove funzionalità, correggi quelle esistenti e modernizza il codice.
Scopri i dettagli completi del progetto
Ottieni orientamento attuabile attraverso issue, commenti e altro.
La fatturazione basata sull'uso rende l'AI accessibile a ogni team, senza costringerti a gestire posti.
La Piattaforma Agenti GitLab Duo utilizza i Crediti GitLab, raggruppati attraverso la tua organizzazione, così i team possono usare l'AI quando e dove ne hanno bisogno. I crediti coprono sia le interazioni sincrone degli agenti che i flussi agentici asincroni, dandoti accesso flessibile all'AI che si adatta all'uso reale invece che al numero di dipendenti.
Inizia con
la Piattaforma Agenti Duo
Inizia con
- Clienti esistenti
Piano Premium e Ultimate
Inizia a utilizzare le capacità della Piattaforma Agenti GitLab Duo oggi con GitLab versione 18.8 o successiva.Inizia
- Nuovi clienti
Non sei ancora un cliente?
Nessun problema. Prova il nostro miglior piano, inclusa la Piattaforma Agenti GitLab Duo, gratuitamente.Inizia