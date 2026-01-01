Invoca agenti progettati per pianificazione, codifica, analisi della sicurezza, analisi e altro. Ogni agente utilizza il contesto GitLab per fornire risultati precisi e rilevanti che supportano il lavoro reale.

Un catalogo per ogni capacità

Fornisci ai team un luogo centralizzato per esplorare, attivare e gestire agenti e flussi. Con il Catalogo AI, la nuova automazione diventa semplice da adottare e coerente da operazionalizzare tra progetti e gruppi.