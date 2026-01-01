GitLab Duo Agent Platform

Orchestration de l'IA dans tout le cycle de vie des logiciels

Agents spécialisés, personnalisables pour votre travail

Allez plus vite avec des agents conçus par des experts que votre équipe peut utiliser immédiatement et étendre avec des versions personnalisées pour refléter les normes et les flux de travail de votre organisation.

Assistance spécialisée

Invoquez des agents conçus pour la planification, le codage, l'analyse de sécurité, l'analyse et bien d'autres. Chaque agent utilise le contexte GitLab pour fournir des résultats précis et pertinents qui soutiennent le travail réel.

Un catalogue pour chaque capacité

Donnez aux équipes un endroit centralisé pour explorer, activer et gérer les agents et les flux. Avec le catalogue IA, la nouvelle automatisation devient simple à adopter et cohérente à opérationnaliser dans les projets et les groupes.

Personnalisable pour votre organisation

Créez ou affinez les agents pour qu'ils suivent vos conventions, reflètent vos attentes en matière de qualité et soutiennent les flux de travail qui importent à vos équipes.

Automatisez les tâches complexes avec les flux agentiques

Utilisez les flux pour combiner un ou plusieurs agents dans des séquences guidées qui automatisent les étapes manuelles tout en renforçant les modèles sur lesquels votre organisation s'appuie.

L'automatisation multi-étapes rendue pratique

Les flux guident les agents à travers les tâches de bout en bout, en utilisant le contexte de votre projet pour s'assurer que chaque étape est alignée, prévisible et ancrée dans le travail réel.

Exécution basée sur les événements

Déclenchez les flux à partir d'événements GitLab comme les mentions ou les affectations pour lancer l'automatisation guidée au bon moment du flux de travail.

Fiable et reproductible

Les flux s'exécutent de la même manière à chaque fois selon vos règles et votre identité, donnant aux organisations confiance dans le comportement de l'automatisation dans les projets.

Gouvernance et contrôle de niveau entreprise

Obtenez ce dont votre organisation a besoin pour utiliser l'IA de manière responsable et à grande échelle, avec des permissions claires, des limites et une transparence intégrées.

Contrôle de l'IA basé sur les politiques

Décidez quels agents et flux sont autorisés, où ils peuvent opérer et quels modèles ils peuvent utiliser. Tout s'aligne sur vos rôles existants et votre structure de groupe.

Traçabilité complète

Les sessions de flux sont visibles dans GitLab et incluent les détails du déclenchement et les liens vers les journaux de CI/CD, donnant aux équipes une visibilité claire sur la façon dont l'automatisation est exécutée.

Modèles auto-hébergés

Dans le cadre de votre déploiement GitLab Self-Managed, vous pouvez utiliser des modèles de langage volumineux auto-hébergés en conformité avec vos exigences de conformité.

Extensible et flexible par conception

Duo Agent Platform est conçu pour s'intégrer à la façon dont votre organisation fonctionne déjà, de sorte que la plateforme s'adapte à l'évolution de votre environnement, et non l'inverse.

Intégrez votre écosystème

Connectez les systèmes internes, les outils tiers et les services IA externes afin que les agents et les flux puissent accéder aux informations et aux capacités sur lesquelles vos équipes s'appuient chaque jour.

Conçu pour évoluer avec vous

Les agents et les flux peuvent être mis à jour, étendus ou remplacés au fil du temps, aidant les équipes à faire évoluer leur stratégie IA tout en préservant la cohérence dans la plateforme.

Sélectionnez les meilleurs modèles

Choisissez le bon LLM pour vos agents, flux et chat agentique pour alimenter vos cas d'usage.

Vos agents, vos flux : Cas d'usage illimités

Des agents spécialisés qui comprennent votre posture de sécurité aux flux automatisés qui éliminent les transferts manuels entre les étapes du cycle de vie des logiciels, voici un aperçu de ce qui est possible avec GitLab Duo Agent Platform.

IA agentique avec une tarification qui s'adapte à votre équipe

La facturation à l'usage rend l'IA accessible à chaque équipe, sans vous forcer à gérer les sièges.

GitLab Duo Agent Platform utilise les crédits GitLab, regroupés dans votre organisation, afin que les équipes puissent utiliser l'IA quand et où elles en ont besoin. Les crédits couvrent à la fois les interactions d'agents synchrones et les flux agentiques asynchrones, vous donnant un accès flexible à l'IA qui s'adapte à l'utilisation réelle plutôt qu'au nombre de personnes.

Commencez avec

Duo Agent Platform

  • Clients existants

    Plan Premium & Ultimate

    Commencez à utiliser les capacités de GitLab Duo Agent Platform dès aujourd'hui avec GitLab version 18.8 ou ultérieure.

  • Nouveaux clients

    Pas encore client ?

    Aucun problème. Essayez notre meilleur plan, incluant GitLab Duo Agent Platform, gratuitement.

