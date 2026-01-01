GitLab Duo Agent Platform

Integrate external agents such as Claude Code and Codex into your GitLab workflow.
Orchestration de l'IA dans tout le cycle de vie des logiciels
Agents spécialisés, personnalisables pour votre travail
Allez plus vite avec des agents conçus par des experts que votre équipe peut utiliser immédiatement et étendre avec des versions personnalisées pour refléter les normes et les flux de travail de votre organisation.
Assistance spécialisée
Invoquez des agents conçus pour la planification, le codage, l'analyse de sécurité, l'analyse et bien d'autres. Chaque agent utilise le contexte GitLab pour fournir des résultats précis et pertinents qui soutiennent le travail réel.
Un catalogue pour chaque capacité
Donnez aux équipes un endroit centralisé pour explorer, activer et gérer les agents et les flux. Avec le catalogue IA, la nouvelle automatisation devient simple à adopter et cohérente à opérationnaliser dans les projets et les groupes.
Personnalisable pour votre organisation
Créez ou affinez les agents pour qu'ils suivent vos conventions, reflètent vos attentes en matière de qualité et soutiennent les flux de travail qui importent à vos équipes.
Automatisez les tâches complexes
Automatisez les tâches complexes avec les flux agentiques
Utilisez les flux pour combiner un ou plusieurs agents dans des séquences guidées qui automatisent les étapes manuelles tout en renforçant les modèles sur lesquels votre organisation s'appuie.
L'automatisation multi-étapes rendue pratique
Les flux guident les agents à travers les tâches de bout en bout, en utilisant le contexte de votre projet pour s'assurer que chaque étape est alignée, prévisible et ancrée dans le travail réel.
Exécution basée sur les événements
Déclenchez les flux à partir d'événements GitLab comme les mentions ou les affectations pour lancer l'automatisation guidée au bon moment du flux de travail.
Fiable et reproductible
Les flux s'exécutent de la même manière à chaque fois selon vos règles et votre identité, donnant aux organisations confiance dans le comportement de l'automatisation dans les projets.
Gouvernance et contrôle
Gouvernance et contrôle de niveau entreprise
Obtenez ce dont votre organisation a besoin pour utiliser l'IA de manière responsable et à grande échelle, avec des permissions claires, des limites et une transparence intégrées.
Contrôle de l'IA basé sur les politiques
Décidez quels agents et flux sont autorisés, où ils peuvent opérer et quels modèles ils peuvent utiliser. Tout s'aligne sur vos rôles existants et votre structure de groupe.
Traçabilité complète
Les sessions de flux sont visibles dans GitLab et incluent les détails du déclenchement et les liens vers les journaux de CI/CD, donnant aux équipes une visibilité claire sur la façon dont l'automatisation est exécutée.
Modèles auto-hébergés
Dans le cadre de votre déploiement GitLab Self-Managed, vous pouvez utiliser des modèles de langage volumineux auto-hébergés en conformité avec vos exigences de conformité.
Extensible et flexible
Extensible et flexible par conception
Duo Agent Platform est conçu pour s'intégrer à la façon dont votre organisation fonctionne déjà, de sorte que la plateforme s'adapte à l'évolution de votre environnement, et non l'inverse.
Intégrez votre écosystème
Connectez les systèmes internes, les outils tiers et les services IA externes afin que les agents et les flux puissent accéder aux informations et aux capacités sur lesquelles vos équipes s'appuient chaque jour.
Conçu pour évoluer avec vous
Les agents et les flux peuvent être mis à jour, étendus ou remplacés au fil du temps, aidant les équipes à faire évoluer leur stratégie IA tout en préservant la cohérence dans la plateforme.
Sélectionnez les meilleurs modèles
Choisissez le bon LLM pour vos agents, flux et chat agentique pour alimenter vos cas d'usage.
Vos agents, vos flux : Cas d'usage illimités
Des agents spécialisés qui comprennent votre posture de sécurité aux flux automatisés qui éliminent les transferts manuels entre les étapes du cycle de vie des logiciels, voici un aperçu de ce qui est possible avec GitLab Duo Agent Platform.
Planifier et prioriser le travail
Transformez les idées en plans structurés, identifiez les éléments de backlog obsolètes, et bien d'autres.
Sécurisez votre base de code
Analysez les vulnérabilités, rejetez les faux positifs et obtenez des conseils de sécurité.
Automatiser les révisions de code
Recueillez les commentaires, itérez sur les demandes de fusion, et bien d'autres.
Diagnostiquer et corriger les pipelines CI/CD
Analysez la cause racine et générez une correction dans une nouvelle demande de fusion.
Convertir le pipeline existant en GitLab CI/CD
Migrez automatiquement les configurations CI/CD et réduisez les efforts manuels.
Transformer les problèmes en demandes de fusion
Transformez automatiquement les problèmes en code prêt pour la production.
Créez vos propres agents
Créez, testez et partagez des agents personnalisés avec des compétences spécifiques.
Créez votre propre flux agentique
Chaînez les agents ensemble pour automatiser les tâches complexes.
Déployez vos agents et vos flux
Mettez à l'échelle l'utilisation de l'IA agentique dans vos projets et vos membres d'équipe.
Générer du code et des tests
Accélérez le développement, améliorez la qualité du code et automatisez la documentation.
Expliquer, corriger et refactoriser le code
Ajoutez de nouvelles fonctionnalités, corrigez les existantes et modernisez le code.
Découvrez les détails complets du projet
Obtenez des conseils exploitables sur les problèmes, les commentaires, et bien d'autres.
La facturation à l'usage rend l'IA accessible à chaque équipe, sans vous forcer à gérer les sièges.
GitLab Duo Agent Platform utilise les crédits GitLab, regroupés dans votre organisation, afin que les équipes puissent utiliser l'IA quand et où elles en ont besoin. Les crédits couvrent à la fois les interactions d'agents synchrones et les flux agentiques asynchrones, vous donnant un accès flexible à l'IA qui s'adapte à l'utilisation réelle plutôt qu'au nombre de personnes.
Commencez avec
Duo Agent Platform
- Clients existants
Plan Premium & Ultimate
Commencez à utiliser les capacités de GitLab Duo Agent Platform dès aujourd'hui avec GitLab version 18.8 ou ultérieure.Commencer
- Nouveaux clients
Pas encore client ?
Aucun problème. Essayez notre meilleur plan, incluant GitLab Duo Agent Platform, gratuitement.Commencer
Les résultats générés par GitLab Duo peuvent être utilisés à votre discrétion et, si une réclamation d'un tiers découle de votre utilisation des résultats générés par GitLab Duo, GitLab interviendra et vous défendra.