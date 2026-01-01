GitLab pour les services financiers

Une plateforme conçue pour les services financiers

La rapidité de livraison des logiciels est désormais un avantage concurrentiel pour les services financiers. GitLab unifie la livraison des logiciels sur une seule plateforme avec la sécurité, la gouvernance et l'IA agentique intégrées à chaque étape.

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Certaines des plus grandes institutions financières au monde font confiance à GitLab :

Notre offre

La plateforme DevSecOps que les banques mondiales utilisent pour moderniser la livraison de logiciels

GitLab réunit le développement logiciel d'IA native, la sécurité d'entreprise et l'automatisation de la conformité dans une seule et même plateforme.

Plateforme DevSecOps unifiée

Une plateforme DevSecOps unique pour la planification, le code source, le CI/CD et le déploiement, avec des options de déploiement allant de GitLab Self-Managed au SaaS monolocataire de GitLab Dedicated dans la région de votre choix. GitLab remplace les chaînes d'outils fragmentées que les institutions financières ont mis plusieurs années à assembler, offrant à chaque équipe un espace unique pour travailler et à chaque fonction de gestion des risques et de conformité une seule piste d'audit à laquelle se référer.

    CI/CDContrôle de versionSuivi des ticketsDéploiement régional

Sécurité et gouvernance intégrées

Les scans de sécurité, la gestion des vulnérabilités, la détection des secrets et les contrôles de conformité s'exécutent dans les mêmes pipelines où le code est élaboré et testé, au lieu d'être ajoutés après coup. GitLab offre aux institutions financières une couverture complète en matière de sécurité et de gouvernance, avec la génération automatique de preuves prêtes à être auditées au fur et à mesure de l'avancement des tâches à accomplir. Les équipes responsables de la sécurité, des risques et de la conformité peuvent alors s'adapter aux frameworks sans ralentir le processus de livraison.

    SAST/DASTAnalyse des dépendancesDétection des secretsPipelines de conformité

Livraison agentique de logiciels

Des agents d'IA qui vont au-delà des suggestions de code, orchestrés tout au long du cycle de développement logiciel et gouvernés par une plateforme avec les pistes d'audit, les autorisations et l'application des politiques dont les entreprises ont besoin à grande échelle. Les agents peuvent être déployés au niveau régional afin que vos capacités d'IA respectent la juridiction qu'exigent les autorités de régulation.

    GitLab Duo Agent PlatformSuggestions de code par l'IATests automatisésOptimisation des pipelines

Plateforme adaptée à l'ensemble des activités du secteur financier

La plateforme que les banques mondiales attendaient

Les banques ont des stratégies d'IA, des équipes d'ingénierie de plateforme et des roadmaps de modernisation. Les points de friction ne manquent pas : des revues de sécurité qui interviennent après la livraison du code, des preuves de conformité collectées manuellement en amont des audits et des chaînes d'outils si fragmentées qu'aucune équipe ne connaît l'état complet d'une release donnée.

GitLab offre aux équipes d'ingénierie bancaire une plateforme unique où l'assistance alimentée par l'IA, les scans de sécurité et les contrôles de conformité s'exécutent au sein d'un même pipeline. Une option de déploiement isolée et monolocataire conserve vos données dans la région de votre choix, vous aidant à répondre aux exigences de résidence des données sans sacrifier vos capacités d'IA.

  • Accélérez la modernisation des systèmes bancaires principaux grâce à la refactorisation assistée par l'IA et à une traçabilité complète des changements
  • Constituez des preuves prêtes à être auditées pour l'OCC, la PRA et les revues d'audit interne, grâce à des frameworks de conformité et à des pistes d'audit automatisées générées au sein du pipeline
  • Remplacez les chaînes fragmentées de CI/CD, de scans de sécurité et de gestion des tickets par une seule plateforme et une seule piste d'audit
Lire les études de casExplorer GitLab Dedicated

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Les équipes d'ingénierie des paiements élaborent une orchestration multi-infrastructures, se protègent contre la fraude pilotée par l'IA et les fraudes au virement autorisé (APP), et font évoluer les paiements en temps réel, souvent simultanément. GitLab permet d'intégrer le scan de sécurité, les contrôles de conformité et l'assistance alimentée par l'IA dans le même pipeline sur lequel ces systèmes sont construits, de sorte que les nouveaux modèles de fraude, infrastructures et fonctionnalités en temps réel soient livrés sans attendre l'obtention d'un aval de conformité distinct.

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Pourquoi GitLab pour les services financiers ?

Une plateforme conçue pour les services financiers, une piste d'audit

La plupart des sociétés de services financiers regroupent le scan de sécurité, le CI/CD et l'émission de tickets sur différents outils, puis assemblent manuellement une piste d'audit avant chaque examen. GitLab consolide cette chaîne d'outils en une plateforme unique qui génère automatiquement des preuves à mesure de l'avancée du travail à réaliser. De plus, le GitLab Financial Services Pack ajoute une architecture de référence préconstruite pour le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), la gestion des branches, l'application des politiques et la collecte de preuves d'audit dès le premier jour. Offrez aux services de gestion des risques, de conformité et d'audit interne un système de dossiers auditable pour la livraison de logiciels.

Explorer la plateforme

Une plateforme conçue pour les frameworks essentiels pour vos régulateurs

GitLab associe les capacités de la plateforme aux frameworks réglementaires auxquels sont soumises les institutions financières dans l'UE, aux États-Unis et dans les juridictions mondiales.

Règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique

DORA

GitLab fournit un modèle de framework de conformité aligné sur DORA afin d'aider à opérationnaliser les exigences de gestion des risques TIC.

Directives en matière de gestion des risques liés aux modèles de la Réserve fédérale

SR 11-7

La traçabilité, la documentation, les workflows d'approbation et l'historique des modifications peuvent être configurés pour prendre en charge la gouvernance du modèle SR 11-7 et les workflows de surveillance tout au long du cycle de développement logiciel.

Règlement sur la cybersécurité « Part 500 Cybersecurity Regulation »

NYDFS

L'analyse des vulnérabilités, les contrôles d'accès et les pistes d'audit intégrés donnent aux équipes de sécurité et de conformité les éléments de base pour se conformer aux exigences de la Part 500.

Directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information

SRI 2 (NIS 2)

Les frameworks de conformité, les contrôles de pipeline, les scans de sécurité et la journalisation des audits permettent de répondre aux obligations en matière de gestion des risques de cybersécurité et de réponse aux incidents imposées par la directive SRI 2 aux fournisseurs d'infrastructures critiques.

Gouvernance et transparence de l'IA

Règlement européen sur l'intelligence artificielle

Les contrôles de gouvernance, la documentation et les points de révision humaine permettent de gérer les workflows de développement assistés par l'IA de manière plus auditable.

Aller plus loin

Ressources pour les responsables de l'ingénierie des services financiers

Guide · À la une

Créer ou acheter : les arguments en faveur d'une plateforme DevSecOps unifiée dans les services financiers

Lorsque les chaînes d'outils développées en interne atteignent leurs limites en matière d'IA, les institutions financières font face à une décision capitale. Ce guide plaide en faveur de la consolidation.

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Étude de cas

Comment Barclays a standardisé la livraison de logiciels grâce à une entreprise d'ingénierie mondiale

L'un des plus grands établissements bancaires au monde a consolidé des chaînes d'outils fragmentées sur GitLab, améliorant ainsi la vélocité des releases et la traçabilité de la conformité à grande échelle.

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Infographie

Comment les sociétés de services financiers tirent parti de GitLab

Une présentation visuelle qui montre comment les banques, assureurs, fintechs et sociétés de marchés financiers utilisent GitLab dans leur système bancaire central, la gouvernance de l'IA et la conformité réglementaire.

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E-book

Le guide pour une adoption sécurisée de l'IA dans les services financiers

Un guide pratique destiné aux responsables de la sécurité et de l'ingénierie des services financiers qui encadrent l'adoption de l'IA. Il aborde la gouvernance, la conformité et la manière d'avancer rapidement sans créer de nouveaux risques.

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