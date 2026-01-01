GitLab pour les services financiers

Certaines des plus grandes institutions financières au monde font confiance à GitLab :
La plateforme DevSecOps que les banques mondiales utilisent pour moderniser la livraison de logiciels
GitLab réunit le développement logiciel d'IA native, la sécurité d'entreprise et l'automatisation de la conformité dans une seule et même plateforme.
Plateforme DevSecOps unifiée
Une plateforme DevSecOps unique pour la planification, le code source, le CI/CD et le déploiement, avec des options de déploiement allant de GitLab Self-Managed au SaaS monolocataire de GitLab Dedicated dans la région de votre choix. GitLab remplace les chaînes d'outils fragmentées que les institutions financières ont mis plusieurs années à assembler, offrant à chaque équipe un espace unique pour travailler et à chaque fonction de gestion des risques et de conformité une seule piste d'audit à laquelle se référer.
Sécurité et gouvernance intégrées
Les scans de sécurité, la gestion des vulnérabilités, la détection des secrets et les contrôles de conformité s'exécutent dans les mêmes pipelines où le code est élaboré et testé, au lieu d'être ajoutés après coup. GitLab offre aux institutions financières une couverture complète en matière de sécurité et de gouvernance, avec la génération automatique de preuves prêtes à être auditées au fur et à mesure de l'avancement des tâches à accomplir. Les équipes responsables de la sécurité, des risques et de la conformité peuvent alors s'adapter aux frameworks sans ralentir le processus de livraison.
Livraison agentique de logiciels
Des agents d'IA qui vont au-delà des suggestions de code, orchestrés tout au long du cycle de développement logiciel et gouvernés par une plateforme avec les pistes d'audit, les autorisations et l'application des politiques dont les entreprises ont besoin à grande échelle. Les agents peuvent être déployés au niveau régional afin que vos capacités d'IA respectent la juridiction qu'exigent les autorités de régulation.
Plateforme adaptée à l'ensemble des activités du secteur financier
La plateforme que les banques mondiales attendaient
Les banques ont des stratégies d'IA, des équipes d'ingénierie de plateforme et des roadmaps de modernisation. Les points de friction ne manquent pas : des revues de sécurité qui interviennent après la livraison du code, des preuves de conformité collectées manuellement en amont des audits et des chaînes d'outils si fragmentées qu'aucune équipe ne connaît l'état complet d'une release donnée.
GitLab offre aux équipes d'ingénierie bancaire une plateforme unique où l'assistance alimentée par l'IA, les scans de sécurité et les contrôles de conformité s'exécutent au sein d'un même pipeline. Une option de déploiement isolée et monolocataire conserve vos données dans la région de votre choix, vous aidant à répondre aux exigences de résidence des données sans sacrifier vos capacités d'IA.
- Accélérez la modernisation des systèmes bancaires principaux grâce à la refactorisation assistée par l'IA et à une traçabilité complète des changements
- Constituez des preuves prêtes à être auditées pour l'OCC, la PRA et les revues d'audit interne, grâce à des frameworks de conformité et à des pistes d'audit automatisées générées au sein du pipeline
- Remplacez les chaînes fragmentées de CI/CD, de scans de sécurité et de gestion des tickets par une seule plateforme et une seule piste d'audit
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Les équipes d'ingénierie des paiements élaborent une orchestration multi-infrastructures, se protègent contre la fraude pilotée par l'IA et les fraudes au virement autorisé (APP), et font évoluer les paiements en temps réel, souvent simultanément. GitLab permet d'intégrer le scan de sécurité, les contrôles de conformité et l'assistance alimentée par l'IA dans le même pipeline sur lequel ces systèmes sont construits, de sorte que les nouveaux modèles de fraude, infrastructures et fonctionnalités en temps réel soient livrés sans attendre l'obtention d'un aval de conformité distinct.Télécharger le guide des actifs numériques
Pourquoi GitLab pour les services financiers ?
Une plateforme conçue pour les services financiers, une piste d'audit
La plupart des sociétés de services financiers regroupent le scan de sécurité, le CI/CD et l'émission de tickets sur différents outils, puis assemblent manuellement une piste d'audit avant chaque examen. GitLab consolide cette chaîne d'outils en une plateforme unique qui génère automatiquement des preuves à mesure de l'avancée du travail à réaliser. De plus, le GitLab Financial Services Pack ajoute une architecture de référence préconstruite pour le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), la gestion des branches, l'application des politiques et la collecte de preuves d'audit dès le premier jour. Offrez aux services de gestion des risques, de conformité et d'audit interne un système de dossiers auditable pour la livraison de logiciels.
L'IA agentique déployée selon vos conditions
GitLab Duo Agent Platform orchestre l'IA à travers la planification, le développement, les tests de sécurité et le déploiement, de sorte que les gains de productivité dans l'IDE se répercutent à chaque étape ultérieure. GitLab peut être déployée par région, afin que les capacités d'IA restent dans la juridiction qu'imposent vos exigences de résidence des données, vous offrant alors une plateforme unique qui fonctionne de manière cohérente, où que vous soyez implantés.
Options de déploiement pour les institutions où l'isolation des données est obligatoire
GitLab s'adapte à vos exigences de sécurité, de conformité et de déploiement, allant de GitLab Self-Managed (contrôle total de votre propre instance qui peut être exécutée n'importe où et mises à niveau contrôlées par l'utilisateur) à GitLab Dedicated, un SaaS monolocataire géré par GitLab dans votre région cloud préférée, avec un réseau privé et un isolement total des données.
Sécurité intégrée à chaque étape du cycle de développement logiciel
GitLab Ultimate offre aux équipes d'ingénierie des services financiers des capacités de sécurité avancées, y compris l'analyse statique, l'analyse des dépendances, l'analyse des conteneurs et la détection des secrets, toutes exécutées dans le même pipeline où est saisi le code.
Découvrez des témoignages d'équipes qui utilisent GitLab
Découvrez des témoignages d'équipes qui utilisent GitLab
GitLab Duo Agent Platform améliore notre workflow de développement grâce à une IA qui comprend vraiment notre code source et notre organisation. L'intégration des agents d'IA GitLab Duo au cœur de notre système de référence, pour le code, les tests, le CI/CD et l'ensemble du cycle de développement logiciel, stimule la productivité, la vélocité et l'efficacité.
Une plateforme conçue pour les frameworks essentiels pour vos régulateurs
GitLab associe les capacités de la plateforme aux frameworks réglementaires auxquels sont soumises les institutions financières dans l'UE, aux États-Unis et dans les juridictions mondiales.
Règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique
DORA
GitLab fournit un modèle de framework de conformité aligné sur DORA afin d'aider à opérationnaliser les exigences de gestion des risques TIC.
Directives en matière de gestion des risques liés aux modèles de la Réserve fédérale
SR 11-7
La traçabilité, la documentation, les workflows d'approbation et l'historique des modifications peuvent être configurés pour prendre en charge la gouvernance du modèle SR 11-7 et les workflows de surveillance tout au long du cycle de développement logiciel.
Règlement sur la cybersécurité « Part 500 Cybersecurity Regulation »
NYDFS
L'analyse des vulnérabilités, les contrôles d'accès et les pistes d'audit intégrés donnent aux équipes de sécurité et de conformité les éléments de base pour se conformer aux exigences de la Part 500.
Directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information
SRI 2 (NIS 2)
Les frameworks de conformité, les contrôles de pipeline, les scans de sécurité et la journalisation des audits permettent de répondre aux obligations en matière de gestion des risques de cybersécurité et de réponse aux incidents imposées par la directive SRI 2 aux fournisseurs d'infrastructures critiques.
Gouvernance et transparence de l'IA
Règlement européen sur l'intelligence artificielle
Les contrôles de gouvernance, la documentation et les points de révision humaine permettent de gérer les workflows de développement assistés par l'IA de manière plus auditable.
Ressources pour les responsables de l'ingénierie des services financiers
Créer ou acheter : les arguments en faveur d'une plateforme DevSecOps unifiée dans les services financiers
Lorsque les chaînes d'outils développées en interne atteignent leurs limites en matière d'IA, les institutions financières font face à une décision capitale. Ce guide plaide en faveur de la consolidation.Lire l'article
Comment Barclays a standardisé la livraison de logiciels grâce à une entreprise d'ingénierie mondiale
L'un des plus grands établissements bancaires au monde a consolidé des chaînes d'outils fragmentées sur GitLab, améliorant ainsi la vélocité des releases et la traçabilité de la conformité à grande échelle.Lire l'étude de cas
Comment les sociétés de services financiers tirent parti de GitLab
Une présentation visuelle qui montre comment les banques, assureurs, fintechs et sociétés de marchés financiers utilisent GitLab dans leur système bancaire central, la gouvernance de l'IA et la conformité réglementaire.Voir l'infographie
Le guide pour une adoption sécurisée de l'IA dans les services financiers
Un guide pratique destiné aux responsables de la sécurité et de l'ingénierie des services financiers qui encadrent l'adoption de l'IA. Il aborde la gouvernance, la conformité et la manière d'avancer rapidement sans créer de nouveaux risques.Télécharger l'e-book
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