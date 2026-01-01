GitLab pour les services financiers

La plateforme que les banques mondiales attendaient

Les banques ont des stratégies d'IA, des équipes d'ingénierie de plateforme et des roadmaps de modernisation. Les points de friction ne manquent pas : des revues de sécurité qui interviennent après la livraison du code, des preuves de conformité collectées manuellement en amont des audits et des chaînes d'outils si fragmentées qu'aucune équipe ne connaît l'état complet d'une release donnée.

GitLab offre aux équipes d'ingénierie bancaire une plateforme unique où l'assistance alimentée par l'IA, les scans de sécurité et les contrôles de conformité s'exécutent au sein d'un même pipeline. Une option de déploiement isolée et monolocataire conserve vos données dans la région de votre choix, vous aidant à répondre aux exigences de résidence des données sans sacrifier vos capacités d'IA.