Les petites entreprises ont tellement à faire. Les solutions DevSecOps ne doivent pas créer plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Contrairement aux chaînes d'outils fragiles construites sur des solutions ponctuelles, GitLab permet aux équipes d'itérer plus rapidement et d'innover ensemble, en éliminant la complexité et les risques, en fournissant tout ce dont vous avez besoin pour fournir plus rapidement des logiciels de meilleure qualité et plus sécurisés.