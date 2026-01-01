GitLab Duo Agent Platform

Integrate external agents such as Claude Code and Codex into your GitLab workflow.
ソフトウェアライフサイクル全体を支えるAIオーケストレーション
専門エージェントを
業務に合わせてカスタマイズ
専門エージェントを
業務に合わせてカスタマイズ
導入後すぐに使えるエキスパート設計のエージェントで、業務をスピードアップできます。また、組織の標準やワークフローを反映してカスタマイズし、さらに拡張することもできます。
目的に特化した支援
計画、コーディング、セキュリティ分析、分析など、目的に合わせて設計されたエージェントを呼び出せます。各エージェントがGitLabのコンテキストを活用して出力する正確で関連性の高い結果により、実務を支援します。
すべての機能を1つのカタログで管理
エージェントとフローを集中的に探索・有効化・管理できるAIカタログにより、新たな自動化を導入しやすくなり、プロジェクトやグループ全体で一貫した運用ができます。
組織に合わせてカスタマイズ
規約に従い、品質への期待を反映し、チームにとって重要なワークフローを支援するよう、エージェントを作成または改善できます。
エージェント型ワークフローで
複雑なタスクを自動化
エージェント型ワークフローで
複雑なタスクを自動化
フローを使って1つ以上のエージェントをガイド付きのシーケンスに組み合わせ、手作業のステップを自動化しながら、組織にとって重要なパターンを強化できます。
多段階の自動化を実用的に
フローによりタスクの最初から最後までをエージェントが対応。その際、プロジェクトのコンテキストを用いられるため、各ステップが整合し、予測可能で、実務に根差したものとなります。
イベント駆動の実行
メンションやアサインなどのGitLabイベントをきっかけにフローをトリガーし、ワークフローの適切なタイミングでガイド付きの自動化を開始できます。
信頼性と再現性
フローはルールと権限（ID）に基づいて常に同じ方法で実行されるため、組織はプロジェクト全体における自動化の一貫性を信頼して任せることができます。
エンタープライズグレードの
ガバナンスと制御
エンタープライズグレードの
ガバナンスと制御
明確な権限、境界、透明性を備え、AIを責任ある形で大規模に利用するために組織が必要とする機能が搭載されています。
ポリシー主導のAI制御
既存のロールやグループ構造と完全に整合する形で、許可するエージェントとフロー、動作できる範囲、使用できるモデルを決定できます。
完全なトレーサビリティ
フローセッションはGitLab上で可視化され、トリガーの詳細やCI/CDジョブログへのリンクが表示されるため、チームは自動化がどのように実行されているかを明確に把握できます。
セルフホスト型モデル
GitLab Self-Managedのデプロイメントの一部として、コンプライアンス要件に沿ってセルフホストの大規模言語モデルを利用できます。
設計思想は
拡張性と柔軟性
設計思想は
拡張性と柔軟性
Duo Agent Platformは、組織がすでに運用しているやり方に組み込めるように設計されています。組織がプラットフォームに合わせる必要はありません。環境の変化に合わせてプラットフォームが適応します。
エコシステムと統合
社内システム、サードパーティーツール、外部AIサービスを接続し、エージェントとフローがチームが日々利用する情報や機能にアクセスできるようにします。
ともに進化する設計
エージェントとフローは、更新・拡張・置き換えが可能。一貫性を保ちながら、チームのAI戦略を時間とともに進化させることができます。
最適なモデルを選択
エージェント、フロー、エージェント型チャットのユースケースに最適なLLMを選べます。
あなたのエージェント、あなたのフロー：無限のユースケース
セキュリティ態勢を理解する専門的なエージェントから、ソフトウェアライフサイクルの段階間での手動の引き継ぎを排除する自動化されたフローまで、GitLab Duo Agent Platformで可能なことの概要をご紹介します。
作業の計画と優先順位付け
アイデアを構造化された計画に変換し、溜まっているバックログ項目を特定できます。
コードベースのセキュリティを強化
脆弱性の分析、誤検知の却下、セキュリティに関するガイダンスの取得が可能です。
コードレビューの効率化
フィードバックの収集、マージリクエストのイテレーションなどが可能です。
CI/CDパイプラインの診断と修正
根本原因を分析し、新しいマージリクエストとして修正を生成します。
既存パイプラインをGitLab CI/CDへ変換
CI/CD設定を自動移行し、手作業を減らします。
Issueをマージリクエストに変換
Issueを自動的に本番対応のコードへ変換します。
独自のエージェントを構築
特定のスキルを持つカスタムエージェントを作成、テスト、共有できます。
独自のエージェント型フローを作成
エージェントを連携させ、複雑なタスクを自動化します。
エージェントとフローをデプロイ
プロジェクトやチームメンバー全体にエージェントAIの利用を拡大します。
コードとテストの生成
開発を加速して、コード品質を向上させ、ドキュメント作成を自動化できます。
コードの説明 修正 リファクタリング
新機能の追加、既存機能の修正、モダナイズができます。
プロジェクト情報の把握と整理
複数のIssueやコメントにわたって、実行可能なガイダンスを得られます。
従量課金により、ユーザーアカウント数（シート）管理を強いられることなく、あらゆるチームがAIを利用できます。
GitLab Duo Agent Platformは、組織全体で共有（プール）されるGitLabクレジットを使用するため、チームは必要なときに必要な場所でAIを利用できます。クレジットは、同期的なエージェント対話と非同期のエージェント型フローの両方をカバーし、人数ではなく実際の利用量に合わせて拡張できる柔軟なAIアクセスを実現します。
