GitLab Duo Agent Platform

エージェント型AIをチーム規模に応じて拡張可能な料金で

従量課金により、ユーザーアカウント数（シート）管理を強いられることなく、あらゆるチームがAIを利用できます。

GitLab Duo Agent Platformは、組織全体で共有（プール）されるGitLabクレジットを使用するため、チームは必要なときに必要な場所でAIを利用できます。クレジットは、同期的なエージェント対話と非同期のエージェント型フローの両方をカバーし、人数ではなく実際の利用量に合わせて拡張できる柔軟なAIアクセスを実現します。