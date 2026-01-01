GitLabソリューション
GitLabは、組織とそのAIエージェントがソフトウェアをより迅速かつ効率的に提供し、セキュリティとコンプライアンスを強化できるようにするインテリジェントオーケストレーションプラットフォームです。
私たちのソリューション
御社の最も困難な課題を解決する最先端のDevSecOpsソリューション
GitLab Duo
ソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる段階でAIの力を活用して効率性を向上
継続的インテグレーション・デリバリー
高度なCI/CDで複雑なパイプラインを構築、管理、デプロイ、監視
ソリューションの実際の動作をご覧ください
私たちがどのようにお客様の問題を解決するかを、インタラクティブなデモでお試しください。
GitLabは数百の既存アプリケーションと統合
プロダクトチームとエンジニアリングチームが、ツールを切り替えることなく、より良いパートナーシップを築く方法にご興味がありますか？カスタムソリューションの詳細についてはお問い合わせください。
Jira
シンプルなAtlassian Jira統合
GitHub
シームレスに連携するGitLab CI/CDとGitHub SCM
Jenkins
十分にメンテナンスされたGitLabプラグイン
API
すべてのGitLabコンポーネントのAPI
企業規模別
GitLabは、あらゆる規模の組織が安全なソフトウェアをより迅速に出荷できるよう支援
GitLabのおかげで、チームメンバー間、そして異なるチーム間で非常に良好なコラボレーションが可能になっています。プロジェクトマネージャーとして、プロジェクトやチームメンバーのワークロードを追跡できることは、プロジェクトの遅延防止に役立ちます。そして、GitLabではすべてが一つの場所にまとまっています。
あなたのチームに最適な料金プランを見つけましょう
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デベロッパー1人あたりの節約時間／週
7.5倍
パイプライン処理時間の高速化
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