GitLabソリューション

GitLabは、組織とそのAIエージェントがソフトウェアをより迅速かつ効率的に提供し、セキュリティとコンプライアンスを強化できるようにするインテリジェントオーケストレーションプラットフォームです。

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私たちのソリューション

御社の最も困難な課題を解決する最先端のDevSecOpsソリューション

GitLab Duo

ソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる段階でAIの力を活用して効率性を向上

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継続的インテグレーション・デリバリー

高度なCI/CDで複雑なパイプラインを構築、管理、デプロイ、監視

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私たちがどのようにお客様の問題を解決するかを、インタラクティブなデモでお試しください。

GitLabは数百の既存アプリケーションと統合

プロダクトチームとエンジニアリングチームが、ツールを切り替えることなく、より良いパートナーシップを築く方法にご興味がありますか？カスタムソリューションの詳細についてはお問い合わせください

Jira

シンプルなAtlassian Jira統合

GitHub

シームレスに連携するGitLab CI/CDとGitHub SCM

Jenkins

十分にメンテナンスされたGitLabプラグイン

API

すべてのGitLabコンポーネントのAPI

企業規模別

GitLabは、あらゆる規模の組織が安全なソフトウェアをより迅速に出荷できるよう支援

GitLabのおかげで、チームメンバー間、そして異なるチーム間で非常に良好なコラボレーションが可能になっています。プロジェクトマネージャーとして、プロジェクトやチームメンバーのワークロードを追跡できることは、プロジェクトの遅延防止に役立ちます。そして、GitLabではすべてが一つの場所にまとまっています。

Jason Monoharan氏Iron MountainIron Mountain

関連リソース

大企業

組織全体でコラボレーションし、安全なコードをより迅速に出荷し、ビジネス成果を推進

スタートアップ

顧客ベースを拡大し、市場で製品を差別化

中小企業

チームを結束させ、より迅速なイテレーションと共同イノベーションを支援

あなたのチームに最適な料金プランを見つけましょう

GitLab Ultimate GitLab Premium

業界別

GitLabが業界固有の課題解決にどのように役立つかをご紹介

金融サービス

セキュリティとコンプライアンスのリスクを軽減し、市場投入時間を短縮

公共部門

セキュリティ、効率性、制御を確保しながらミッション達成までのスピードを加速

教育

教育機関に属する誰もがより効率的に共同作業を行えるように支援

電気通信

イノベーションで競合他社を凌駕し、安全で収益を上げるソフトウェアを大規模に展開

自動車

チームがモダナイゼーションやイノベーションを実現し、車両用の安全なソフトウェアを提供できるよう支援

その他のお客様事例を見る

HackerOneは、GitLabの統合セキュリティで5倍高速なデプロイを実現

GitLabは、セキュリティの欠陥の早期検出を支援し、それをデベロッパーのワークフローに統合しています。エンジニアは、GitLab CIにコードをプッシュし、多くの段階的な監査ステップの一つから即座にフィードバックを受け取り、セキュリティの脆弱性が含まれているかどうかを確認できます。さらに、特定のセキュリティ問題をテストする独自の新しいステップを構築することもできます。

Mitch Trale氏

インフラストラクチャ責任者

HackerOne

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4時間

デベロッパー1人あたりの節約時間／週

7.5倍

パイプライン処理時間の高速化

業界のリーダーから信頼されるGitLab

DevOpsカテゴリ全体でG2リーダーに認定。

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2025年Gartner® Critical Capabilities for DevOps Platformsレポート。クラウドネイティブ、プラットフォームエンジニアリング、アジャイル、規制対応で第1位。

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『Forrester Wave™：2025年第2四半期DevOpsプラットフォーム』においてGitLabがリーダーに認定。

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