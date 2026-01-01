オンライン旅行大手のAgoda社はGitLabを導入してデベロッパーの生産性を向上
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Agoda詳細を見る Airwallex
グローバルなフィンテック企業Airwallex社が、GitLabによって顧客のニーズにより迅速に対応詳細を見る
Ally Financial
Ally Financial社はGitLabによってパイプラインの停止を低減し、セキュリティスキャンの実行しやすさを向上詳細を見る
Alteryx
Alteryxで1日14回のビルドを実現するためのマルチツールの障壁を取り除く詳細を見る
Anchormen
GitLab CI/CDがAnchormenのイノベーションをどのようにサポートし、加速させるか詳細を見る
アバララ社
グローバル税務ソフトウェア大手アバララ社がGitLabで顧客成長を推進詳細を見る
Axway
AxwayはSubversionからGitLabへの移行により、リリースサイクルを26倍高速化詳細を見る
Bendigo and Adelaide Bank
Bendigo and Adelaide BankがGitLabを使用することでDevOpsを加速させた方法詳細を見る
バークレイズ社
グローバル金融大手バークレイズ社がGitLabでイノベーションを加速詳細を見る
British Geological Survey
英国地質調査所がソフトウェア開発ライフサイクルを革新した方法詳細を見る
BI Worldwide
BI WORLDWIDEがデプロイを1日10回に増加させた方法詳細を見る
Bitpanda
BitpandaはGitLabを活用してDevOps機能のダイナミックな成長を実現詳細を見る
CACI
CACI社は、GitLabを使用して公共部門の顧客への技術提供を促進詳細を見る
CARFAX
CARFAX社は、GitLabを活用してセキュリティを改善し、パイプライン管理とコストを削減詳細を見る
Carrefour
CarrefourがGitLabで市場投入までの時間を半減させた方法詳細を見る
CERN
GitLabを活用して宇宙の理解を深めるCERN詳細を見る
Chefkoch
ChefkochがGitLabでプロジェクトの可視性とデプロイ速度を向上詳細を見る
Chorus
会話インテリジェンスの未来を構築詳細を見る
Connect-i社
Connect-i社がGitLabで開発速度40%向上とセキュリティ強化を達成詳細を見る
Conversica社
Conversica社は GitLab Ultimateを活用してAIイノベーションを牽引詳細を見る
クック郡査定官事務所
シカゴのクック郡が透明性とバージョン管理で経済データを査定する方法詳細を見る
Crédit Agricole
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank（CACIB）がGitLabでグローバルワークフローを変革した方法詳細を見る
Cube社
欧州のテック企業CubeがGitLab DuoのAIを活用して安全なソフトウェア開発を推進詳細を見る
Curve
フィンテックイノベーターCurveはGitLabプラットフォームを信頼詳細を見る
ディーキン大学
GitLabでツールチェーンの氾濫を改善したディーキン大学詳細を見る
ドイツ鉄道株式会社
ドイツ鉄道がGitLabを使用して数百万人が利用する重要な鉄道アプリを開発詳細を見る
ドイツテレコム
ドイツテレコムがGitLab UltimateでDevSecOpsの変革を推進詳細を見る
Drupal Association
Drupal Associationが新規コミッターの参入を容易にし、実装を加速詳細を見る
ダブリン・シティ大学
ダブリン・シティ大学がGitLabでIT業界に向けた学生の育成を実現詳細を見る
Duncan Aviation
GitLabが自動化とコンプライアンスを確保し、Duncan Aviationのデプロイを安全に詳細を見る
Dunelm社
Dunelm社の「シフトレフト」：英国の家庭用品業界のリーダー企業がセキュリティをサイクルの最前線に据えてクラウドへの移行を促進詳細を見る
欧州宇宙機関
欧州宇宙機関がGitLabを活用して宇宙ミッションに集中する方法詳細を見る
EveryMatrix
EveryMatrixがGitLabで大きな成功を収めた方法をご紹介します詳細を見る
ExtraHop Networks
ExtraHopがGitLabでCI/CDプロセス変革を全面的に推進詳細を見る
Fanatics
GitLabはFanaticsが求めていたCI安定性を提供詳細を見る
Fujitsu
富士通クラウドテクノロジーズがGitLabでデプロイメント速度と部門横断的ワークフローを改善詳細を見る
FullSave社
フランスの通信会社FullSave社はGitLabを使用してDevOpsツールチェーンを削減し デプロイ頻度を劇的に増加詳細を見る
Glympse
Glympseで地理的に離れている共有を簡単にする詳細を見る
ゴールドマン・サックス
ゴールドマン・サックスはビルド頻度を2週間に1回から1日に1000回以上へ改善詳細を見る
HackerOne社
HackerOne社は、GitLabにビルトインされたセキュリティにより、デプロイ速度を5倍まで高めることに成功詳細を見る
ヘイブン・テクノロジーズ
ヘイブン・テクノロジーズがGitLabでKubernetesに移行した方法詳細を見る
Hemmersbach
Hemmersbachはビルドチェーンを再編成し、ビルド速度を59倍に向上詳細を見る
Hilti社
CI/CDと堅牢なセキュリティスキャンがHilti社のSDLCを加速した方法詳細を見る
Hotjar
HotjarがGitLabで50%高速なデプロイを実現した方法詳細を見る
Intuitive Machines社
Intuitive Machines社がGitLabで歴史的な月面着陸を実現詳細を見る
Inventx
GitLabがInventx AGのデプロイ時間を2日からわずか5分に短縮した方法詳細を見る
アイアンマウンテン
アイアンマウンテン社がGitLab UltimateによってDevOpsの進化を促進詳細を見る
Jasper Solutions
Jasper SolutionsがGitLabで「DevSecOps in a box」を提供する方法詳細を見る
Keytrade Bank
Keytrade BankがGitLabを中心にツールを一元化詳細を見る
Lely
Lelyが3つのツールをGitLabに統合し、効率を最大化した方法詳細を見る
Lockheed Martin
ロッキード社はGitLabを使用して、時間、費用、技術者の作業時間を削減詳細を見る
McKenzie Intelligence Services
数か月から数日へ：GitLabを活用して被災者支援を加速するMIS社詳細を見る
Moneyfarm社
Moneyfarm社ではGitLabを利用することで 従来より少ないツールでより迅速にデプロイすることが可能に詳細を見る
モスクワ動力工科大学
モスクワ動力工科大学がGitLabを活用した教育で前進詳細を見る
Nebulaworks社
Nebulaworks社が3つのツールをGitLabに置き換え 顧客のスピードと俊敏性を強化した方法詳細を見る
New10
New10がGitLabで3倍高速なデプロイを実現詳細を見る
NVIDIA
GitLab GeoがNVIDIA社のイノベーションをどのようにサポートしているか詳細を見る
Paessler
Paessler AGはJenkinsからGitLabに移行し、リリース頻度を4倍に増加詳細を見る
Parimatch
Parimatchが GitLabで大きな成功を収めた方法詳細を見る
ラジオ・フランス
ラジオ・フランスはGitLab CI/CDで5倍高速なデプロイを実現詳細を見る
Remote社
Remote社がGitLabで納期を100%守っている方法詳細を見る
シーメンス
シーメンスがGitLabを使用してオープンソースのDevOpsカルチャーを作成した方法詳細を見る
Signicat
Signicat社がデプロイ時間を数日から数分に短縮詳細を見る
SURF
SURF社がデプロイ速度を1,400%向上させた方法詳細を見る
SVA
SVA社がGitLabでビジネスアジリティワークフローを強化した方法詳細を見る
Synchrotron SOLEIL
GitLabがSynchrotron SOLEILのイノベーションを加速し、効率性を向上詳細を見る
Thales社
Thales社がGitLabで実現した、パーソナライズされた機内エンターテイメントの革新詳細を見る
The Last Mile
GitLabにより、TLMの学生がDevOpsと自立への道筋を築く詳細を見る
The Zebra社
The Zebra社がセキュアなパイプラインを確実に実現した方法詳細を見る
Trek10
Trek10が顧客に画期的な可視性を提供詳細を見る
Trendyol
TrendyolがGitLabで開発者の生産性を向上詳細を見る
University of Cambridge
ケンブリッジ大学情報サービス部門がGitLabでDevSecOpsへの道を切り拓く詳細を見る
米陸軍サイバー学校
米陸軍サイバー学校がGitLabで「コードとしてのコースウェア」を実現した方法詳細を見る
University of Washington
Paul G. Allen School of Computer Science & Engineeringが10,000以上のプロジェクトを容易に管理できる制御性と柔軟性を獲得詳細を見る
Weave
GitLabがWeaveのパイプラインビルドの高速化とコード品質の向上を実現詳細を見る
Zoopla
ZooplaがGitLabでデプロイ速度を700%向上させた方法詳細を見る
今すぐ開発をスピードアップ
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DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。