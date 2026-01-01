GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
New10は、エンジニアが迅速かつ安全にデプロイできるようにするバージョン管理とコード所有権を提供するソリューションを求めていました
New10は、ソースコード管理（SCM）と継続的インテグレーション・デリバリー（CI/CD）の単一プラットフォームとしてGitLabを採用し、Amazon Web Services（AWS）統合により起業の成功を実現しました。
GitLabは私たちの最新アーキテクチャに大きく貢献しています。Kubernetes、サーバーレス、DASTやSASTといったセキュリティ機能をサポートしているため、最先端のアーキテクチャを実現できるのです。
New10はオランダに拠点を置くフィンテック企業で、中小企業向けのローンを提供しています。New10はABN AMRO Bank N.V.の100%子会社であり、スタートアップのスピードと革新能力と銀行の専門知識とセキュリティを兼ね備えています。このフィンテック企業は、完全にデジタル化された金融サービスで起業家のビジネス成長を加速させています。
融資プロセス全体は、申請段階から正式な署名まで、わずか15分以内に完了します。起業家は、プロフェッショナルで効率的なデジタルプロセスを通じて、明確な条件を備えた融資提案を確保できます。わずか3年で、New10は2,500社以上の満足した顧客にローンを提供し、平均顧客満足度スコアは9を達成しています。
3年前、New10は高い動機を持つプロフェッショナルの小さなグループによって設立されました。その多くは銀行や他の金融機関でのエンジニアリング経験を持っていました。エンジニアたちはさまざまなソフトウェアプラットフォームの知識を持っていましたが、GitLabを使用した経験はありませんでした。会社の設立当初から、エンジニアたちは開発者フレンドリーでスケーラブルなソリューションを求めていました。理想的には、開発者が自分のコードを所有し、迅速なデプロイメント時間を実現できるソリューションが必要でした。
スタートアップとして、高い基準を維持しながら、できるだけ早く企業に価値を提供することが重要でした。主な要件は、Git機能とCI/CDを統合することで、本質的にコンテキストスイッチングを回避し、ワークフロー効率を向上させることでした。New10のABN AMRO Bankとの提携により、強力なセキュリティとプライバシー規制への準拠が必要でした。同社は常に保護を最優先としており、高度なセキュリティに焦点を当てたソリューションは、さらなる安心感をもたらします。
New10のエンジニアたちは複数のプラットフォームでの経験を持っていましたが、迅速に立ち上げるためにGitLabを採用しました。GitLabのオールインワンソリューションにより、開発者は他のツールとは異なり、コンテキストスイッチングなしで効率的に作業できます。
「データセンターに行き、サーバーを購入し、サーバーを配送してもらい、Jenkinsのようなものをインストールして、設定して、初めて開発を始められるという従来の方法と比べて、GitLabは設定に必要な時間を大幅に削減し、本当に重要な配信に集中できるようにしてくれます」とCTOのKirill Kolyaskinは述べています。
New10のエンジニアたちはGitLabのバージョン管理システムとCI/CDで自分のコードを所有しています。「GitとCICDだけでなく、インフラストラクチャ・アズ・コードとアプリケーションセキュリティもエンジニアが所有しています。これは本当にコードを書く人たちに所有権と力をもたらします。これがGitLabを使用する際の主な競争優位性であり、市場で他に誰もこれを実現していません」とKolyaskinは述べています。
CI/CDが適切に配置され、GitLabのベストプラクティスが組み込まれると、変更はリアルタイムでコードに直接加えられます。デプロイメントは即座に変更され、開発者は以前よりも3倍高速にデプロイできるようになります。強化された統合ソースコード管理ツールにより、開発者間の効率が向上しました。このソリューションは非同期で作業する機会を提供し、他の複数のツールと統合されます。
GitLabはSlackと統合され、通知を提供し、ワークフローを改善します。New10はGitLabをデータ分析ツールのTableauにも接続しています。この統合により、GitLabからのデータがステークホルダーにビジネス加速の可視性をもたらします。New10のエンジニアたちはDevOpsカルチャーで活躍しています。エンジニアたちはデプロイメントを維持する必要がなくなったため、新しい機能と新しい製品をリリースできるようになりました。本番環境へのデプロイメント時間は月2回から1日2回に短縮され、GitLabがこの成功を直接サポートしています。
GitLabはAWSと密接に統合しており、この統合はNew10に大きな価値をもたらしています。彼らはローン管理、リスク計算、顧客情報、分析サービスを含むすべての本番ワークロードをAWSで実行しています。「私たちにとって素晴らしいクラウドネイティブ統合です」とKolyaskinは付け加えています。New10はテストと品質保証の目的でGitLab Runnerを使用し、これらのRunnerはKubernetesクラスタでホストされています。エンジニアたちは自分のコードに対して静的テストと動的テストを実行する権限を与えられています。データはマージリクエスト中に開発者に提供され、チームメンバーがさまざまな部門でセキュリティチェックを行い、開発者にループバックする必要がなくなります。「GitLabは私たちのセキュリティシフトレフト取り組みに役立ちました。セキュリティに関するフィードバックループが短くなり、デプロイ前にコードの問題を修正できます」とKolyaskinは述べています。
New10のセキュリティレベルは常に「Fort Knox級」だとKolyaskinは述べています。GitLabにより、チームは高いセキュリティレベルをより高速かつ低コストで維持できます。「GitLabは私たちの最新アーキテクチャに大きく貢献しています。Kubernetes、サーバーレス、DASやSASTといったセキュリティ機能をサポートしているため、最先端のアーキテクチャを実現できるのです。」
GitLabのテクニカルアカウントマネージャーはエンジニアであり、問題解決の重要性を理解し、New10が直面した問題を解決するために懸命に取り組んでいます。「私にとって本当に重要で、GitLabを尊敬し愛する理由は、何か困っているときに、GitLabから私たちのためにそれをより良くしようとする多くの努力が見られることです。私たちのソフトウェアエンジニアたちはそれを高く評価しています」とKolyaskinは述べています。
New10はGitLabがビジネス重視ではなく、エンジニアリング重視の技術志向企業であることを高く評価しています。「GitLabと一緒に仕事をするとき、私はあなたのロードマップを開いて、『はい、これは私が責任者だったら作成するロードマップだ』と思います。本当にGitLabはあなたの仕事のやり方で私たちをサポートしてくれています。」
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。