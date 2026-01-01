CI/CDが適切に配置され、GitLabのベストプラクティスが組み込まれると、変更はリアルタイムでコードに直接加えられます。デプロイメントは即座に変更され、開発者は以前よりも3倍高速にデプロイできるようになります。強化された統合ソースコード管理ツールにより、開発者間の効率が向上しました。このソリューションは非同期で作業する機会を提供し、他の複数のツールと統合されます。

GitLabはSlackと統合され、通知を提供し、ワークフローを改善します。New10はGitLabをデータ分析ツールのTableauにも接続しています。この統合により、GitLabからのデータがステークホルダーにビジネス加速の可視性をもたらします。New10のエンジニアたちはDevOpsカルチャーで活躍しています。エンジニアたちはデプロイメントを維持する必要がなくなったため、新しい機能と新しい製品をリリースできるようになりました。本番環境へのデプロイメント時間は月2回から1日2回に短縮され、GitLabがこの成功を直接サポートしています。

GitLabは AWSと密接に統合しており、この統合はNew10に大きな価値をもたらしています。彼らはローン管理、リスク計算、顧客情報、分析サービスを含むすべての本番ワークロードをAWSで実行しています。「私たちにとって素晴らしいクラウドネイティブ統合です」とKolyaskinは付け加えています。New10はテストと品質保証の目的でGitLab Runnerを使用し、これらのRunnerはKubernetesクラスタでホストされています。エンジニアたちは自分のコードに対して静的テストと動的テストを実行する権限を与えられています。データはマージリクエスト中に開発者に提供され、チームメンバーがさまざまな部門でセキュリティチェックを行い、開発者にループバックする必要がなくなります。「GitLabは私たちのセキュリティシフトレフト取り組みに役立ちました。セキュリティに関するフィードバックループが短くなり、デプロイ前にコードの問題を修正できます」とKolyaskinは述べています。

New10のセキュリティレベルは常に「Fort Knox級」だとKolyaskinは述べています。GitLabにより、チームは高いセキュリティレベルをより高速かつ低コストで維持できます。「GitLabは私たちの最新アーキテクチャに大きく貢献しています。Kubernetes、サーバーレス、DASやSASTといったセキュリティ機能をサポートしているため、最先端のアーキテクチャを実現できるのです。」

GitLabのテクニカルアカウントマネージャーはエンジニアであり、問題解決の重要性を理解し、New10が直面した問題を解決するために懸命に取り組んでいます。「私にとって本当に重要で、GitLabを尊敬し愛する理由は、何か困っているときに、GitLabから私たちのためにそれをより良くしようとする多くの努力が見られることです。私たちのソフトウェアエンジニアたちはそれを高く評価しています」とKolyaskinは述べています。

New10はGitLabがビジネス重視ではなく、エンジニアリング重視の技術志向企業であることを高く評価しています。「GitLabと一緒に仕事をするとき、私はあなたのロードマップを開いて、『はい、これは私が責任者だったら作成するロードマップだ』と思います。本当にGitLabはあなたの仕事のやり方で私たちをサポートしてくれています。」