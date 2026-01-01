ソフトウェアデリバリーの自動化
デリバリー自動化でセキュアなソフトウェアをより迅速にビルド、テスト、パッケージ、デプロイ。チームとAIエージェントが活躍する環境で実現できます。
より優れた製品をより迅速に提供
GitLabは、コードコミットから本番環境まで、セキュアなコードのビルド、テスト、パッケージ化、デプロイを自動化します。これにより、より優れたコード、より迅速なリリース、より少ないバグ、そして革新的な新機能の開発により多くの時間を費やせるようになります
製品イノベーションへの近道
ソースコード管理
反復的でテスト済み、常にリリースされるソフトウェア開発詳細はこちら
1つの場所でコラボレーションと加速を実現
アセットバージョン管理、緊密なフィードバックループ、強力なブランチパターン。すべてを1か所で作業できるため、デベロッパーはよりスピーディに問題を解決し、価値を実現できます
ソースコードに対する信頼性の高いスケーラブルなガバナンスを確立
組み込みのコードレビューで必要なマージ承認数を義務付けることで、すべてのプロジェクトの品質と基準を保証します。これらのガードレールを設置することで、組織の規模が拡大してもコード品質に自信を持てます
継続的インテグレーションと継続的デリバリー
セキュアなソフトウェアデリバリーを反復可能かつスケーラブルに詳細はこちら
CIパイプラインにセキュリティを統合
GitLabの業界をリードするCI機能により、自動テスト、静的アプリケーションセキュリティテスト、動的アプリケーションセキュリティテスト、コード品質分析を実行し、デベロッパーとテスターにコード品質に関する迅速なフィードバックを提供します
シンプルでスケーラブルなCI/CDを活用
GitLab.comとGitLab Dedicatedでは、GitLabホスト型Runnerを使用してCI /CDジョブを実行し、自社環境でアプリケーションをシームレスにビルド、テスト、デプロイできます
動的なAI駆動型開発
セキュリティを犠牲にすることなく市場投入までの時間を短縮詳細はこちら
デベロッパーのスピードと効率を向上
GitLab Duoにより、デベロッパーは反復的なタスクを自動化し、コードの説明と提案を取得し、コード品質を向上させ、IDE内で直接質問への回答を得られます
コード作成を超えてAIを活用
デベロッパーは、セキュリティ脆弱性の理解と修復、パイプラインの失敗のトリアージといった作業にもGitLab Duoを使用できるため、向上した生産性のペースに遅れることなく、セキュリティも強化できます
GitLabに切り替えてデプロイを自動化したことで、月単位や週単位の頻度だったデリバリーサイクルを、毎日～数日おきに短縮できました。
自動化されたソフトウェアデリバリーのすべての機能を探索
より高品質なコードを、より頻繁に、最小限の手作業でリリースできます
GitLabでソフトウェアデリバリーライフサイクルを効率化し、効率を向上させましょう
本番環境への自動化されたソフトウェアデプロイを組み込むことで、ソフトウェア開発を加速し、革新的な製品をお客様により迅速に提供できます営業担当に問い合わせて開始
今すぐ開発をスピードアップ
今すぐ開発をスピードアップ
DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。