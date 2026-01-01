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GitLab Self-Managedのインストール
一体型パッケージ
クラウドネイティブ
Linuxパッケージ
大規模インストール向け
その他のデプロイ方法
アップデートとアップグレード

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GitLabのインストール

お客様の組織のニーズに最適なインストール方法をご確認ください。

GitLab Self-Managedのインストール その他のデプロイ方法

GitLab Self-Managedのインストール

組織のニーズに合う最適な技術基盤とインストール方法をお選びください。

クラウドプロバイダー別の手順：Amazon Web ServicesMicrosoft AzureGoogle Cloud Platform

一体型パッケージ

インストール方法

GitLab Environment Toolkit（GET）

シート数に関係なく、すべてのお客様におすすめ。
GitLabがインフラストラクチャとアプリケーションのインストールを行います。

インストールの詳細

クラウドネイティブ

インストール方法

Docker

500シート以上ご利用のお客様におすすめ。
コンテナまたはクラウドに関する知識や技能が必要です。

インストールの詳細

Helm Chart

500シート以上ご利用のお客様におすすめ。
コンテナ化とKubernetesの経験が必要です。

インストールの詳細

GitLab Operator

500シート以上ご利用のお客様におすすめ。
コンテナ化とKubernetesの経験が必要です。

インストールの詳細

Linuxパッケージ

インストール方法

Linuxパッケージ

1,000シート未満ご利用のお客様におすすめ。
ベアメタルや仮想マシン向けに最適です。

インストールの詳細

大規模インストール向け

インストール方法

リファレンスアーキテクチャ

1,000シート以上ご利用のお客様におすすめ。
仮想マシンまたはクラウドネイティブに関する知識や技能が必要です。

インストールの詳細

その他の始め方

組織のニーズに合う最適な方法をお選びください。どこから始めたらよいかわからない場合は、お気軽に

お問い合わせください

プランの種類

GitLab.com

GitLabがホストするクラウド型。
即座にセットアップできるので、すぐに価値を実感できます。

プランの詳細

GitLab Self-Managed

お客様が管理するGitLabインスタンス。
データとインフラストラクチャを完全に制御。

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GitLab Dedicated

GitLabがすべて管理するシングルテナントのSaaSモデル。
エンタープライズクラスのセキュリティとコンプライアンスを1,000シート以上でご利用いただけます。

プランの詳細

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GitLab.comのトライアル

GitLabがホストするSaaS環境。技術的なセットアップは不要です。

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GitLab Self-Managedのトライアル

ご自身のインフラ環境にGitLabをインストールする自己管理モデル。

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アップデートとアップグレード

GitLabの最新リリースにアップデート

セルフコンパイルインストールをLinuxパッケージのインストールに変換

GitLabをサポートしているサードパーティのアプリケーションを確認

今すぐ開発をスピードアップ

DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。

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