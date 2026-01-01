GitLabのGitOps

GitLabでは、アジャイルプランニングやソース管理と同じアプリケーションに、パワフルでスケーラブルなCI/CDを一から構築し、シームレスな体験を提供します。GitLabには、Infrastructure as Codeの静的テストと動的テストが含まれており、本番環境に入る前に脆弱性を発見するのに役立ちます。GitLabはFluxを統合し、プルベースのGitOpsワークフローをサポートします。