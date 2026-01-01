GitLabのGitOps

スピードと統制を両立するGitOps
Infrastructure as Codeとアプリケーションデリバリーをひとつのプラットフォームに統合。チームとAIエージェントが共通のポリシーに基づいて環境をデプロイし、すべての操作を追跡・監査できます。
GitOpsとは？
GitOpsとは、バージョン管理、コラボレーション、コンプライアンス、CI/CDなど、アプリケーション開発で用いられるDevSecOpsのベストプラクティスを、インフラストラクチャの自動化と管理にも適用する運用フレームワークです。
GitOps用のGitLabを使用するメリット
インフラ、運用、開発をひとつのプラットフォームに統合。安定性、信頼性、セキュリティを適切に統制しながら、安心してデプロイの頻度を高められます。GitLabは、バージョン管理、コードレビュー、CI/CDにTerraformやVaultとの連携を組み合わせ、AIエージェントのスピードに対応したインフラストラクチャの自動化を実現します。
GitLabのメリット
ソースコード管理、CI/CD、GitOpsワークフローは、インフラストラクチャの自動化に単一のコントロールプレーンを共有します。Duo Agent Platformは、SDLC全体のガバナンスを維持しながら、チームの開発を加速します。
Terraformは、環境プロビジョニングの業界標準として定着しています。GitLabはHashiCorpと提携し、ツールが最適な状態で連携できるように取り組んでいます。
ゴールドマン・サックスやVerizon、Ticketmaster、シーメンスをはじめ、他のどの製品よりも多くの大企業がコードをGitLabに託しています。
機能
Gitベースのバージョン管理
既存のGitツールを操作用のインターフェースとして使用できます。Infrastructure as Codeを構成ポリシーとともにバージョン管理することで、再現可能な環境を構築できます。インシデントが発生した場合は最後に稼働していた状態にロールバックするため、サービス復旧までの時間を短縮できます。
コードレビュー
マージリクエストを使用して、コード品質を向上し、ベストプラクティスを共有して、本番環境に反映される前にエラーを検出できます。また、スレッドの追跡と解決、インライン提案の適用、インラインコメントや一般的なスレッドコメントを使った非同期作業も可能です。
ブランチや環境の保護
共有コードリポジトリで誰もが貢献できるようにしながら、保護されたブランチやデフォルトでないブランチには固有の権限を設定してデプロイできる人を制限できます。
CI/CDとGitOpsのワークフロー
GitLabでは、アジャイルプランニングやソース管理と同じアプリケーションに、パワフルでスケーラブルなCI/CDを一から構築し、シームレスな体験を提供します。GitLabには、Infrastructure as Codeの静的テストと動的テストが含まれており、本番環境に入る前に脆弱性を発見するのに役立ちます。GitLabはFluxを統合し、プルベースのGitOpsワークフローをサポートします。
Terraformのインテグレーション
GitLabはTerraformのステートファイルとモジュールを保存し、Terraform planの出力をマージリクエストに直接表示します。
どこにでもデプロイ可能
コンテナ、VM、ベアメタルなど、GitLabはあらゆる場所にデプロイできます。AWS、Azure、Google Cloudなどを組み合わせて、マルチクラウド環境を構築できます。
GitLabがGitOpsを実現する仕組み
信頼できる唯一の情報源としてGitLabバージョン管理に保存されています。
GitLabのアジャイルプランニングとコードレビューを活用します。
アプリケーションコードの計画、バージョン管理、デプロイに使用する同じツールを、オペレーションコードにも使用できます。
環境を、バージョン管理されたSSoTと継続的に整合させます。
今すぐ開発をスピードアップ
今すぐ開発をスピードアップ
DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。