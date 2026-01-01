エンタープライズがDevSecOps向けに

「GitLab」を選ぶ
3つの理由

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01

すべてのワークフローに対応する
統合プラットフォーム

コンテキストスイッチングを行うことなくフローを継続

チームにソフトウェア配信とAIエージェント管理に必要なすべてを1か所で提供することで、コンテキストスイッチングや手動ハンドオフを行うことなく、フローを継続できます。

GitLabにより、完全に切り離された状況から、多様なチーム間のコミュニケーションと調整が可能なコラボレーティブ環境へと移行できました

Jordan Dubié氏

チーフプロダクトオーナー, Thales社

02

SDLC全体にわたる
完全なコンテキスト

GitLabの統合データモデルは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたって完全なコンテキストを提供します。プロジェクト要件、コード、依存関係、セキュリティ、コンプライアンス、テスト、デプロイメント、運用が単一のセマンティックデータレイヤーに統合されています。ツールチェーンが分断された状態では、接続されていないシステム間でコンテキストが失われます。しかし、この包括的な組織コンテキストはAI品質を劇的に向上させ、精度の向上、解決の迅速化、モデルリクエストの削減を実現しながら、アーキテクチャを可視化できます。

GitLab Duo Agent PlatformのAIは、当社のコードベースと組織を真に理解し、開発ワークフローを強化してくれます。

Bal Kang氏

エンジニアリングプラットフォームリード, NatWest Group

03

柔軟なガードレール、一貫したセキュリティ

組織のガードレールに対応する柔軟なデプロイメントオプション

モダンエンタープライズには、デプロイメントの柔軟性が必要です。特に複雑なセキュリティ、コンプライアンス、規制要件を持つ組織では重要です。オンプレミス、マルチテナントSaaS、または完全マネージド型シングルテナントSaaS ソリューションである GitLab Dedicated から選択できます。

NatWest Groupは、エンジニアが共通のクラウドエンジニアリングプラットフォームを使用できるようにするために、GitLab Dedicatedを採用しています。高品質の自動テスト、オンデマンドインフラストラクチャ、および直通デプロイメントを通じて、新しい顧客成果を迅速かつ頻繁にセキュアに提供します。

Adam Leggett氏

エンジニアリングプラットフォーム、プラットフォームリード, NatWest Group

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業界をリードするお客様との経験にもとづいた成熟度フレームワークを作成しました。3つの成熟度ステージを迅速に進めるための具体的な情報を提供します。

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エンタープライズがGitLabを愛するその他の理由

クラウドに依存しない

GitLabは特定のクラウドプロバイダーとの提携関係がないため、マルチクラウド戦略のリスクを軽減し、単一ベンダーへのロックインを回避できます。

オープンコア

GitLabのオープンコアにより、真のニーズに合ったソリューションを構築でき、同時にロードマップとDevSecOpsの未来を形作ることができます。

信頼できるプラットフォーム

GitLabは、『2025 Gartner® Critical Capabilities for DevOps Platforms report』において、クラウドネイティブアプリケーションデリバリー、プラットフォームエンジニアリング、アジャイルソフトウェアデリバリー、規制対象デリバリーユースケース部門の最上位を獲得しました。

今すぐ開発をスピードアップ

DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。

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