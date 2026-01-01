複雑化しがちなAIに対して、GitLabでは、シンプルなアプローチを採用しています。お客様のコードはお客様のものであり、当社のモデルのトレーニングまたはファインチューニングには使用されません。コード提案にお客様のコードを使用しないこと、およびGitLabは特定のLLMプロバイダーとの提携関係もないことから、ユースケースに基づいて適切なモデルを選択します。自社に合ったものを簡単に選択でき、モデルがビジネスまたは技術戦略に合わなくなった場合は変更できます。