単にツールを管理するだけでなく、イノベーションを提供していますか？
業界をリードするお客様との経験にもとづいた成熟度フレームワークを作成しました。3つの成熟度ステージを迅速に進めるための具体的な情報を提供します。
所要時間は5分以内です
エンタープライズがDevSecOps向けに
「GitLab」を選ぶ
3つの理由
すべてのワークフローに対応する
統合プラットフォーム
SDLC全体にわたる
完全なコンテキスト
GitLabの統合データモデルは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたって完全なコンテキストを提供します。プロジェクト要件、コード、依存関係、セキュリティ、コンプライアンス、テスト、デプロイメント、運用が単一のセマンティックデータレイヤーに統合されています。ツールチェーンが分断された状態では、接続されていないシステム間でコンテキストが失われます。しかし、この包括的な組織コンテキストはAI品質を劇的に向上させ、精度の向上、解決の迅速化、モデルリクエストの削減を実現しながら、アーキテクチャを可視化できます。
GitLab Orbitは、コード、マージリクエスト、パイプライン、デプロイメントを、すべてのエージェントが読み込む照会可能なグラフに接続します。未加工ファイルをコンテキストウィンドウにロードして関係を推測するのではなく、エージェントはソフトウェアシステムの実際の動作を示す事前インデックス化されたグラフをトラバースします。GitLab Duo、Model Context Protocol経由で接続されたサードパーティエージェント、または自然言語でクエリする開発者のいずれであっても、すべてのエージェントは同じファーストパーティコンテキストから推論します。
柔軟なガードレール、一貫したセキュリティ
NatWest Groupは、エンジニアが共通のクラウドエンジニアリングプラットフォームを使用できるようにするために、GitLab Dedicatedを採用しています。高品質の自動テスト、オンデマンドインフラストラクチャ、および直通デプロイメントを通じて、新しい顧客成果を迅速かつ頻繁にセキュアに提供します。
Adam Leggett氏
エンジニアリングプラットフォーム、プラットフォームリード, NatWest Group
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エンタープライズがGitLabを愛するその他の理由
GitLabは特定のクラウドプロバイダーとの提携関係がないため、マルチクラウド戦略のリスクを軽減し、単一ベンダーへのロックインを回避できます。
GitLabのオープンコアにより、真のニーズに合ったソリューションを構築でき、同時にロードマップとDevSecOpsの未来を形作ることができます。
GitLabは、『2025 Gartner® Critical Capabilities for DevOps Platforms report』において、クラウドネイティブアプリケーションデリバリー、プラットフォームエンジニアリング、アジャイルソフトウェアデリバリー、規制対象デリバリーユースケース部門の最上位を獲得しました。
今すぐ開発をスピードアップ
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