公共部門向けGitLab

海軍艦船の重要なシステムに脆弱性が見つかった場合、修正作業に2年もかけることはできません。国家安全保障の観点から、数時間は無理だとしても、数日で修正することが不可欠です。弊社では、GitLabをそのための基盤として使用しています。

97% バグ修正にかかる時間の削減率 90% ソフトウェアファクトリーの構築コストの削減率