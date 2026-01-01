公共部門向けGitLab

GitLab Dedicated for Government
AI機能搭載の、FedRAMP Moderate認証を取得した唯一のシングルテナントDevSecOpsプラットフォームは、GitLabが管理しているため、チームはインフラではなくミッションに集中できます。詳細はこちら
効率性を重視した設計
複雑さを減らし、迅速なリリース。
Duo Agent PlatformによりAIの可能性がコーディング以上に広がります。単一の管理されたシステム内で、セキュリティレビュー、コンプライアンスチェック、パイプラインの修正を自動化し、セルフホスト型やエアギャップ環境での導入にも対応しています。
GitLabによってソフトウェア開発の効率化とモダナイゼーションを促進
13分の1
包括的なセキュリティスキャンにかかる処理時間を短縮
400%
デベロッパーの生産性の改善率
300時間
SBOMの作成にかかる年間作業時間の削減
ソフトウェアセキュリティ・バイ・デザイン
セキュリティを損なうことなく、ソフトウェアデリバリーを高速化します。
開発者によるものであれ、AIエージェントによるものであれ、あらゆる変更に対してセキュリティポリシーとコンプライアンス管理を徹底します。開発者によるオプトアウトは認められず、SDLC全体にわたる単一の監査証跡が確保されます。
ゼロトラスト
ゼロトラストアーキテクチャを組織全体にシームレスに導入しましょう。
海軍艦船の重要なシステムに脆弱性が見つかった場合、修正作業に2年もかけることはできません。国家安全保障の観点から、数時間は無理だとしても、数日で修正することが不可欠です。弊社では、GitLabをそのための基盤として使用しています。
公共部門固有のニーズに対応
GitLabのソリューションは、GitLabが提供するサービスやセキュリティ認証を活用することでさらに強化できます。
最適なプランを見つけましょう。プランを表示
GitLab Ultimate
セキュリティ、コンプライアンス機能など、DevSecOpsに必要なすべての機能を搭載したエンタープライズ向け最上位プラン。
GitLab Dedicated for Government
規制の厳しい業界の政府機関や顧客向け。
より優れたソフトウェアをより速く提供
より優れたソフトウェアをより速く提供
最も包括的なAIを搭載したDevSecOpsプラットフォームでチームの可能性をさらに広げましょう。