GitLabはGovRAMP認証を取得済み

公共部門向けGitLab

インテリジェントオーケストレーションプラットフォームで業務や使命を迅速に達成。

無料トライアルを開始
オンラインマスタークラス \| GitLab x Carahsoftトレードオフのないエージェント型AI：Self-Hosted・AirGapped環境のチーム向けGitLab Duo
今すぐアクセス
公共部門の事例をご覧ください
連邦政府 州・地方政府 教育

GitLab Dedicated for Government

AI機能搭載の、FedRAMP Moderate認証を取得した唯一のシングルテナントDevSecOpsプラットフォームは、GitLabが管理しているため、チームはインフラではなくミッションに集中できます。

詳細はこちら

効率性を重視した設計

複雑さを減らし、迅速なリリース。

Duo Agent PlatformによりAIの可能性がコーディング以上に広がります。単一の管理されたシステム内で、セキュリティレビュー、コンプライアンスチェック、パイプラインの修正を自動化し、セルフホスト型やエアギャップ環境での導入にも対応しています。

詳細はこちら

GitLabによってソフトウェア開発の効率化とモダナイゼーションを促進

13分の1

包括的なセキュリティスキャンにかかる処理時間を短縮

400%

デベロッパーの生産性の改善率

300時間

SBOMの作成にかかる年間作業時間の削減

Forrester社レポートを読む

ソフトウェアセキュリティ・バイ・デザイン

セキュリティを損なうことなく、ソフトウェアデリバリーを高速化します。

開発者によるものであれ、AIエージェントによるものであれ、あらゆる変更に対してセキュリティポリシーとコンプライアンス管理を徹底します。開発者によるオプトアウトは認められず、SDLC全体にわたる単一の監査証跡が確保されます。

詳細はこちら

業界をリードするアナリストからの高い評価

2026年『Gartner® Magic Quadrant™ for DevSecOps Platforms』でGitLabがリーダーの1社に位置付け
Forrester Wave™ DevOsプラットフォーム（2025年第2四半期）でGitLabがリーダーの1社に選出

ゼロトラスト

ゼロトラストアーキテクチャを組織全体にシームレスに導入しましょう。

きめ細かなセキュリティ設定で権限レベルをカスタマイズし、承認なしに脆弱なコードが本番環境のブランチにマージされるのを防ぐセキュリティポリシーを適用しましょう。

詳細はこちら
Slide 1 of 3
海軍艦船の重要なシステムに脆弱性が見つかった場合、修正作業に2年もかけることはできません。国家安全保障の観点から、数時間は無理だとしても、数日で修正することが不可欠です。弊社では、GitLabをそのための基盤として使用しています。
97%
バグ修正にかかる時間の削減率
90%
ソフトウェアファクトリーの構築コストの削減率

Josh Metheney氏

エンジニアリングディレクター, Sigma Defense

事例を読む
97%
バグ修正にかかる時間の削減率
90%
ソフトウェアファクトリーの構築コストの削減率

公共部門固有のニーズに対応

GitLabのソリューションは、GitLabが提供するサービスやセキュリティ認証を活用することでさらに強化できます。

GitLabはNISTのガイドラインに準拠しており、CIOがソフトウェアサプライチェーンに不可欠なセキュリティ対策を実施し、機関を積極的に守れるよう支援します。

詳細はこちら

セキュア・バイ・デザインの誓約

GitLabは、CISAの「Secure by Design Pledge（セキュア・バイ・デザインの誓約）」に署名しました

詳細はこちら

最適なプランを見つけましょう。プランを表示

GitLab Ultimate

セキュリティ、コンプライアンス機能など、DevSecOpsに必要なすべての機能を搭載したエンタープライズ向け最上位プラン。

価格に関してのお問い合わせ詳細はこちら

GitLab Dedicated for Government

規制の厳しい業界の政府機関や顧客向け。

詳細についてはお問い合わせください

公共部門の事例をご覧ください

連邦政府
連邦政府のサムネイルミッションの成功を推進するAI搭載のDevSecOpsプラットフォーム
州・地方政府
州・地方政府のサムネイルGitLabで効率的な公共サービスを実現
教育
教育機関のサムネイルソフトウェア開発の未来の未来がここから始まる

より優れたソフトウェアをより速く提供

最も包括的なAIを搭載したDevSecOpsプラットフォームでチームの可能性をさらに広げましょう。

無料トライアルを開始 お問い合わせ