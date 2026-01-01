金融サービス向けGitLab

GitLabは、世界有数の大手金融機関をサポート
グローバルな銀行がソフトウェアデリバリーのモダナイズに活用しているDevSecOpsプラットフォーム。
GitLabは、AIネイティブなソフトウェア開発、エンタープライズセキュリティ、コンプライアンスの自動化をひとつのプラットフォームに統合しています。
統合DevSecOpsプラットフォーム
計画、ソースコード、CI/CD、デプロイのための単一のDevSecOpsプラットフォームです。デプロイは、セルフマネージドから、ご希望のリージョンで利用可能なGitLab Dedicatedのシングルテナント型SaaSまで幅広い選択肢があります。GitLabは、金融機関が長年にわたりつなぎ合わせてきた断片化したツールチェーンに取って代わり、すべてのチームがひとつの場所で作業できるようにするとともに、リスク管理およびコンプライアンス部門が参照できる単一の監査証跡を提供します。
ビルトインのセキュリティとガバナンス
セキュリティスキャン、脆弱性管理、シークレット検出、コンプライアンス管理は、コードのビルドやテストが行われるのと同じパイプライン内で実行され、後付けされることはありません。GitLabは金融機関に対し、包括的なセキュリティとガバナンスのカバレッジを提供します。作業の進行に合わせて監査対応可能な証拠が自動的に生成されるため、セキュリティ、リスク、コンプライアンスの各チームは、デリバリーの速度を落とすことなく、フレームワークに沿った作業ができます。
エージェント型ソフトウェアデリバリー
コード提案にとどまらないAIエージェントが、ソフトウェアライフサイクル全体にわたってオーケストレーションを行い、企業が大規模に運用するために必要な監査証跡、権限管理、ポリシー適用機能を備えたプラットフォームによって管理されます。地域ごとにデプロイできるため、AI機能は規制当局が求める管轄区域内に留めることができます。
金融サービスのあらゆる分野に特化した設計
グローバルな銀行が待ち望んでいたプラットフォーム
銀行にはAI戦略も、プラットフォームエンジニアリングチームも、モダナイゼーションのロードマップも揃っています。一方で、過剰なのは、コードのリリース後に行われるセキュリティレビュー、監査に備えたコンプライアンスエビデンスの手作業での収集、そしてツールチェーンの断片化といった摩擦です。ツールチェーンが断片化しすぎているため、特定のリリースの全体像を把握しているチームはありません。
GitLabは、AIアシスタンス、セキュリティスキャン、コンプライアンス管理が同一のパイプライン上で機能する単一のプラットフォームを、銀行のエンジニアリングチームに提供します。分離されたシングルテナントのデプロイオプションにより、データを選択したリージョン内に保持できるため、AI機能を犠牲にすることなくデータレジデンシー要件への対応を支援します。
- AIを活用したリファクタリングと完全な変更リネージにより、勘定系システムのモダナイゼーションを加速
- コンプライアンスフレームワークとパイプライン内で自動生成される監査証跡により、OCC、PRA、内部監査のレビューに対応できるエビデンスを構築
- 断片化したCI/CD、セキュリティスキャン、チケット管理の連携を、1つのプラットフォームと1つの監査証跡に集約
何を構築していますか？
いずれかを選択して、GitLabがご自身の仕事にどのように役立つかご確認ください
決済エンジニアリングチームは、マルチレールオーケストレーションの構築、AIを活用した不正やAPP詐欺への対策、リアルタイム決済のスケーリングといった業務を、多くの場合同時に進めています。GitLabは、セキュリティスキャン、コンプライアンス管理、AIによるサポートを、これらのシステムが構築されるパイプラインに統合します。これにより、新しい決済経路、不正検知モデル、リアルタイム機能などを、別途コンプライアンス審査を待つことなくリリースできます。デジタルアセットガイドをダウンロード
GitLabが金融サービス向けに選ばれる理由
金融サービス向けに構築されたひとつのプラットフォーム。ひとつの監査証跡
多くの金融サービス企業では、セキュリティスキャン、CI/CD、チケット管理を別々のツールでつなぎ合わせて運用し、監査のたびに手作業で監査証跡をまとめています。GitLabでは、そのツールチェーンをひとつのプラットフォームに統合しているため、作業の進行に合わせて監査証跡が自動的に生成されます。また、GitLab Financial Services Packには、RBAC、ブランチ管理、ポリシーの適用、監査証跡の収集のための既成のリファレンスアーキテクチャが備わっており、導入当初から活用できます。リスク管理、コンプライアンス、内部監査の各部門に対し、ソフトウェアデリバリーに関する監査可能な単一の記録システムを提供します。
エージェント型AIを条件に合わせてデプロイ
Duo Agent Platformは、計画、開発、セキュリティテスト、デプロイの各段階にわたってAIのオーケストレーションを行うため、IDEでの生産性向上がその後のすべての段階に波及します。GitLabはリージョンごとにデプロイできるため、AI機能はデータレジデンシー要件が求める管轄区域内に留まり、事業を展開するあらゆる場所で一貫して動作する単一のプラットフォームを実現します。
データ分離が必須とされる組織向けのデプロイオプション
GitLabは、セキュリティ、コンプライアンス、およびデプロイ要件に合わせて柔軟に対応します。独自のインスタンスをどこでも稼働でき、ユーザーがアップグレードを管理できるSelf-Managedから、ご希望のクラウドリージョンでGitLabが管理するシングルテナント型SaaSで、プライベートネットワークと完全なデータ分離を備えたGitLab Dedicatedまで、幅広い選択肢をご用意しています。
GitLabを活用しているチームからの声をご紹介
GitLabを活用しているチームからの声をご紹介
GitLab Duo Agent PlatformのAIは、当社のコードベースと組織を真に理解し、開発ワークフローを強化してくれます。コード、テスト、CI/CD、そしてソフトウェア開発ライフサイクル全体の記録システムにGitLab Duo AIエージェントが組み込まれることで、生産性、速度、効率が向上します。
規制当局が重視するフレームワークに対応する設計。
GitLabは、プラットフォームの機能を、EU、米国、および世界各国の管轄区域において金融機関の評価基準となる規制フレームワークに対応させています。
EUデジタル運用レジリエンス法
DORA
GitLabでは、ICTリスク管理要件の運用を支援するため、DORAに沿ったコンプライアンスフレームワークのテンプレートを提供しています。
FRBモデルリスク管理ガイダンス
SR 11-7
リネージ、ドキュメント、承認ワークフロー、および変更履歴を設定することで、ソフトウェアデリバリーライフサイクル全体にわたるSR 11-7モデルのガバナンスおよびモニタリングワークフローをサポートできます。
サイバーセキュリティ規制第500部
NYDFS
ビルトイン脆弱性スキャン、アクセス制御、監査証跡により、セキュリティおよびコンプライアンス担当チームに、第500部の要件への対応に必要な構成要素を提供します。
EUネットワーク情報セキュリティ指令
NIS2
コンプライアンスフレームワーク、パイプライン管理、セキュリティスキャン、および監査ログは、NIS2が重要インフラ事業者に課すサイバーセキュリティリスク管理およびインシデント対応の義務への対応を支援します。
AIのガバナンスと透明性
EU AI法
ガバナンス管理、文書化、および人間によるレビューの段階を設けることで、AIを活用した開発ワークフローをより監査しやすい形で管理できるようになります。
金融サービスエンジニアリングのリーダー向けリソース
自社開発 vs. 外部調達：金融サービス業界における統合型DevSecOpsプラットフォームの必要性
自社開発のツールチェーンがAIの限界に達したとき、金融機関は重大な決断を迫られます。本ガイドでは、統合の必要性について論じます。ブログを読む
Barclays社がグローバルなエンジニアリング組織全体でソフトウェアデリバリーを標準化した方法
世界最大級の銀行の一つである同社は、分散していたツールチェーンをGitLabに統合し、大規模環境でリリース速度とコンプライアンスのトレーサビリティを向上させました。ケーススタディを読む
金融サービス企業によるGitLabの活用方法
銀行、保険会社、フィンテック企業、資本市場関連企業が、コアバンキング、AIガバナンス、規制コンプライアンスの各分野でGitLabをどのように活用しているかを視覚的に解説しています。インフォグラフィックを見る
お客様の環境でGitLabがどのように機能するかを確認
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