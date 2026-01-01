金融サービス向けGitLab

グローバルな銀行が待ち望んでいたプラットフォーム

銀行にはAI戦略も、プラットフォームエンジニアリングチームも、モダナイゼーションのロードマップも揃っています。一方で、過剰なのは、コードのリリース後に行われるセキュリティレビュー、監査に備えたコンプライアンスエビデンスの手作業での収集、そしてツールチェーンの断片化といった摩擦です。ツールチェーンが断片化しすぎているため、特定のリリースの全体像を把握しているチームはありません。

GitLabは、AIアシスタンス、セキュリティスキャン、コンプライアンス管理が同一のパイプライン上で機能する単一のプラットフォームを、銀行のエンジニアリングチームに提供します。分離されたシングルテナントのデプロイオプションにより、データを選択したリージョン内に保持できるため、AI機能を犠牲にすることなくデータレジデンシー要件への対応を支援します。