はい。Kubernetesワークロードは、Vaultプロバイダーを使用してExternal Secrets Operator経由でシークレットを同期します。TerraformおよびOpenTofuは、planまたはapplyの実行時にデータソースとしてシークレットを読み取ります。Vault互換ツールを使用してすでにスクリプトを作成しているチームは、OpenBaoまたはVault CLIを使用します。その他の自動化については、Secrets Manager APIを通じて読み取ります。これらはすべて、パイプラインと同じ権限で同じストアから読み取られます。 CI/CD外からのアクセスを参照してください。