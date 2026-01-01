継続的インテグレーションとデリバリ

オーケストレーションされたCI/CD自動化でデリバリーを加速
オーケストレーションされたCI/CD自動化でデリバリーを加速
セキュアなソフトウェアをより高速にビルド、テスト、パッケージ化、デリバリー。何度でも確実に。
モダンなワークフローを実現する最新プラットフォーム
レガシーコードの課題を抱えていませんか？GitLabのインテリジェントオーケストレーションプラットフォームがチームとAIエージェントの生産性を加速します。
インテリジェントオーケストレーションで、ビルド、テスト、パッケージング、デプロイを自動化。コードのコミットから本番環境まで一貫してセキュアなコードを管理し、チームとAIエージェントがより良いコードをより頻繁にリリースできます。
成長に合わせてスケール
組み込みまたはカスタムのCI/CDパイプラインテンプレートを使用して、コードを自動的にスキャンし、アプリケーションのビルド、テスト、パッケージ化、デプロイを行うパイプラインを作成・実行できます。すべてが、成長する組織として進化するニーズに合わせて調整されます
CI/CDカタログ： パイプラインをゼロから構築する必要はありません。公開カタログから事前設定されたCI/CDコンポーネントを使用するか、プライベートカタログを作成して組織内でパイプラインを共有できます。
マージトレイン： メインブランチをグリーンに保ち、デベロッパーが効果的にコラボレーションできるようにします。
親子パイプライン： 肥大化したパイプラインを複数に分割し、複雑性を低減してパフォーマンスを向上させます。
ホスト型Runner： 独自のインフラを調達することなくCI/CDジョブを実行できます。独自のインフラも利用可能です。
セキュリティの自動化
コードコミット時にセキュリティテストとコンプライアンスチェックを統合し、デベロッパーが本番環境に到達する前にコードの問題を簡単に特定、分離、修正できるよう支援します。
継続的脆弱性スキャン： コードの最終更新時期に関わらず、既知のオープンソース脆弱性をスキャンして組織を保護します。
SAST： アプリケーションのソースコードとバイナリをスキャンして、デプロイ前に潜在的な脆弱性を発見します。
コンプライアンスパイプライン： 標準的な規制制御でも独自のポリシーフレームワークでも、重要なポリシーが確実に適用されるようにします。
継続的デプロイ
エンタープライズレベルのデリバリーツールで、段階的デプロイの管理、インフラストラクチャのオーケストレーション、アプリケーション環境の保護を行い、一貫性のあるソフトウェアリリースを確実に実現します。
段階的デリバリー： 本番環境で一部のユーザーベースを対象に、コードのデプロイとテストを行う場所をコントロールします。
カナリアデプロイ： 変更を段階的にロールアウトし、リスクと影響を軽減します。
デプロイの柔軟性： 仮想マシン、Kubernetesクラスター、または複数のクラウドベンダーのFaaSへデプロイできます。
AIサポートを受ける
GitLabは、ソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる段階で統合された生成AIを備えた単一プラットフォームでCI/CDを提供します。
セキュリティ脆弱性の説明： 脆弱性に関する情報、悪用される可能性、修正方法により、脆弱性をより効率的に修正し、セキュアなコードをより迅速にリリースできます。
根本原因分析： CI/CDジョブの失敗に対するAI支援の根本原因分析で、トラブルシューティングの時間を削減できます。
バリューストリーム予測： 将来の改善可能な領域を特定し、計画立案と意思決定を強化します。
GitLabに切り替えてデプロイを自動化したことで、月単位や週単位の頻度だったデリバリーサイクルを、毎日～数日おきに短縮できました。
より優れたソフトウェアをより速く提供
より優れたソフトウェアをより速く提供
DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。