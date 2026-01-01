継続的インテグレーションとデリバリ

組み込みまたはカスタムのCI/CDパイプラインテンプレートを使用して、コードを自動的にスキャンし、アプリケーションのビルド、テスト、パッケージ化、デプロイを行うパイプラインを作成・実行できます。すべてが、成長する組織として進化するニーズに合わせて調整されます