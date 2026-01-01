ひとつのプラットフォーム。

ソフトウェア開発の全工程を、インテリジェントにオーケストレーション。

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プラットフォーム機能

DevOps

SDLC全体を、ひとつの信頼できる情報源に統合。

JIRA、GitHub、Jenkins、JFrog、Harnessなど、個別のDevOpsツールの代替。

セキュリティとガバナンス

セキュリティは、後付けではなくビルトイン。ポリシー適用型で全工程を保護。

Snyk、Veracodeなど、個別のセキュリティ・コンプライアンスツールの代替。

GitLab Flexで消費する

年次コミットメントを一度行い、再調達なしにシートベースのライセンスと使用量ベースのクレジットへの支出を調整できます。 GitLab Flexについて詳しく知る

AIエージェントで、ワークフロー全体をオーケストレーション

特化したエージェントとエージェント型フローで、開発の全工程を自動化。計画からセキュリティ分析まで、複雑なタスクを一元管理。

GitLab Duo Agent Platformを詳しく知る
AIエージェントで、ワークフロー全体をオーケストレーション

特化したエージェント

タスク完了から複雑な質問への回答まで、AI搭載で支援。

エージェント型フロー

複数エージェントを自動化シーケンスに統合。

エンタープライズガバナンス

ポリシー制御、可視性、柔軟なデプロイメント。

拡張性

内部システム、サードパーティ、セルフホストAIを接続。

デプロイとスケール、あなたのやり方で

セキュリティ、コンプライアンス、デプロイメント。エンタープライズガードレール内で、自由に選択。セルフマネージドから完全マネージドまで、要件に合わせて。

セルフマネージド

ユーザー管理のアップグレードで、自身のインスタンスをどこでもデプロイ

GitLab.com

マルチテナントSaaSで最小限のコストのインフラストラクチャ運用

GitLab Dedicated

GitLab管理のシングルテナントSaaSをお好みのクラウドリージョンに。プライベートネットワーク付き

政府機関向けGitLab Dedicated

FedRAMP Moderate認可。AWS GovCloudのシングルテナントSaaS

新機能

最新リリースをチェック

毎月追加される新機能、改善、機能を探索。GitLabの進化を見逃さない。

既存ツールと統合

要件を満たすDevSecOpsスタックを構築するため、主要ISVとクラウドプラットフォームと統合。チームが使うツールを活かしながら、モジュール性と拡張性を確保。

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単にツールを管理するだけでなく、イノベーションを提供していますか？

業界をリードするお客様との経験にもとづいた成熟度フレームワークを作成しました。3つの成熟度ステージを迅速に進めるための具体的な情報を提供します。

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GitLab Premiumで、ソフトウェアをもっと速くリリース

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Daniel Costa Soares

ソフトウェア自動化・サポート部門責任者, Ericsson OSS/BSS

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業界リーダーから信頼。GitLab。

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2025年Gartner® Critical Capabilities for DevOps Platformsレポート。クラウドネイティブ、プラットフォームエンジニアリング、アジャイル、規制対応で第1位。

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The Forrester Wave™:DevOps Platforms, Q2 2025。GitLabがリーダーに認定。

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