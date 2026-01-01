単にツールを管理するだけでなく、イノベーションを提供していますか？
業界をリードするお客様との経験にもとづいた成熟度フレームワークを作成しました。3つの成熟度ステージを迅速に進めるための具体的な情報を提供します。
所要時間は5分以内です
SDLC全体を、ひとつの信頼できる情報源に統合。
JIRA、GitHub、Jenkins、JFrog、Harnessなど、個別のDevOpsツールの代替。
セキュリティは、後付けではなくビルトイン。ポリシー適用型で全工程を保護。
Snyk、Veracodeなど、個別のセキュリティ・コンプライアンスツールの代替。
SDLC向けの個別の自動化ツール・AIコーディングアシスタントの代替。
SDLC向けの個別のデータ・分析ツールの代替。
クラウドのみなど、デプロイメント選択肢が限定されたツールの代替。
年次コミットメントを一度行い、再調達なしにシートベースのライセンスと使用量ベースのクレジットへの支出を調整できます。 GitLab Flexについて詳しく知る
AIエージェントで、ワークフロー全体をオーケストレーション
特化したエージェントとエージェント型フローで、開発の全工程を自動化。計画からセキュリティ分析まで、複雑なタスクを一元管理。GitLab Duo Agent Platformを詳しく知る
タスク完了から複雑な質問への回答まで、AI搭載で支援。
複数エージェントを自動化シーケンスに統合。
ポリシー制御、可視性、柔軟なデプロイメント。
内部システム、サードパーティ、セルフホストAIを接続。
セキュリティ、コンプライアンス、デプロイメント。エンタープライズガードレール内で、自由に選択。セルフマネージドから完全マネージドまで、要件に合わせて。
単にツールを管理するだけでなく、イノベーションを提供していますか？
業界をリードするお客様との経験にもとづいた成熟度フレームワークを作成しました。3つの成熟度ステージを迅速に進めるための具体的な情報を提供します。
所要時間は5分以内です
GitLab Premiumで、ソフトウェアをもっと速くリリース
GitLabが実現するより高速なデプロイメント機能は、当社のビジネス成長に直接貢献しています。通信サービスプロバイダーは、市場が要求するスピードでイノベーションを提供できるため、当社を選択しています。
Daniel Costa Soares
ソフトウェア自動化・サポート部門責任者, Ericsson OSS/BSS
今すぐ開発をスピードアップ
DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。
GitLabは、ソフトウェアチームとAIエージェントが一体となり、イノベーション能力を最大化するインテリジェントオーケストレーションプラットフォーム。計画から保守まで、反復的なタスクを自動化し、チームは戦略に集中。調整のオーバーヘッドを減らし、次のアイデアに時間を使える。
計画、ソースコード管理、CI/CDパイプライン、セキュリティテスト、コンプライアンス管理、パッケージレジストリ、デプロイメント、可観測性。そしてGitLab Duo Agent Platformによる、AI搭載機能。全工程を統合。
3つの選択肢。GitLab.comは、クラウドホストのSaaS。即座のセットアップ、AI機能付き。セルフマネージドは、完全な制御。任意のクラウド、オンプレミスで実行。GitLab Dedicatedは、完全分離のシングルテナント。データレジデンシー、完全分離、BYOK暗号化を備える。
API優先アーキテクチャで、広範な統合を実現。プロジェクト管理、セキュリティスキャン、監視、クラウドプラットフォーム。既存ツールとの連携、またはGitLabネイティブ機能への段階的移行。選択はあなた次第。
GitLab Duo Agent Platformは、ソフトウェアライフサイクル全体のタスク自動化を実現するAIエージェント。コード生成、セキュリティ分析、コードレビュー、CI/CDトラブルシューティング、カスタムワークフロー。チームはエンタープライズガバナンスで制御を維持。
チームが戦略を定義し、AIエージェントが実行を担当。それがインテリジェントオーケストレーション。開発者がビルドをトリガーし、テストを実行し、デプロイする代わりに、エージェントがルールとガードレールに基づいて自動化。開発段階間のハンドオフが消え、人間とAIが同じコンテキストで動く。結果：イノベーションに時間を使い、調整に時間を使わない。
AIコーディングアシスタントは個々の開発者を加速させるが、全工程の調整では勢いを失う。GitLabはインテリジェントオーケストレーションで、個人のフローをチーム全体に拡張。複数チームとAIエージェントが、計画から本番まで、コンテキストスイッチなしに協力できる統合プラットフォーム。
1つのデータモデル、1つのデプロイメント、統合AIエージェント。すべてのDevOps、セキュリティ、AIユースケースを網羅する単一プラットフォーム。個別ツールの寄せ集めではなく、完全な制御を提供。あなたのコンテキスト、ワークフロー、ガードレール。オンプレミス、任意のクラウド、マネージドサービス。LLM中立性とカスタムセキュリティポリシー。
ソフトウェアデリバリーの近代化を担当する技術リーダー、プラットフォーム所有者。CIO、CTO、DevOpsリーダーで、エンジニアリング、デザイン、プロダクトチーム向けの統一体験を必要とする人。そして、開発者、ビジネスアナリスト、プロダクトオーナー、テスター、アーキテクト、セキュリティ、運用チーム。全員がソフトウェアライフサイクル全体で協力。
近代化スコアカード、DORA分析、バリューストリーム可視性で、包括的なメトリクスを提供。顧客の成果：デプロイメント速度55%高速化、CIビルド80倍高速化、大幅なコスト削減。エグゼクティブダッシュボードで、開発メトリクス、セキュリティ態勢、近代化進捗を可視化。統合データに基づく、データ駆動型の意思決定。