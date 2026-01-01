SCM（ソースコード管理）
人間とエージェントのためのソース管理
次世代のソースコード管理で、信頼できる変更をより速くリリース。
AIエージェントによる開発を支えるソース管理
Gitベースのワークフローを、インテリジェントにオーケストレーション。チームとAIエージェントがひとつのプラットフォーム上で連携し、スピードと統制を両立しながら、すべての監査証跡を追跡できます。
セキュアなリモート開発環境をすばやく立ち上げ、デベロッパーとAIエージェントが同じリポジトリのコンテキストを共有して作業できます。ローカル環境のセットアップに手間取ることもありません。
AIエージェントは24時間絶えずマージ。リポジトリもそのスピードに応える。
マシンスケールのGitに対応する、次世代のソース管理。既存のSCMと同じプラットフォームで、AIエージェントのスピードで進む変更に対応します。
実績あるSCMを基盤に: マージリクエスト、レビュー、ポリシーによる統制は、すでに人にもAIエージェントにも適用されています。次世代のソース管理では、その基盤を拡張し、AIエージェントによる大量の変更にも対応します。
あらゆる開発スタイルをひとつのプラットフォームに: 手動での作業、AIエージェントによる支援、自律的な作業のすべてで、同じデータモデルとセキュリティ境界を共有できます。
リポジトリをAIエージェントの開発スピードに対応: AIエージェントによるマージが急増してもmainブランチを健全な状態に保つには、マシンスケールのマージに対応できるパイプラインと標準化されたルールが必要です。
AIエージェントによる変更を確実に統制: コードオーナー、承認ルール、セキュリティスキャンは、人によるマージリクエストと同じように、AIエージェントによるマージリクエストにも適用されます。
コミットから本番環境まで、ひとつのプラットフォームで
ソース管理とSDLC全体をひとつのデータストア上でつなぎ、AIエージェントのスピードで増え続けるマージも、別々のツールチェーンに分断されることなく管理できます。
Gitベースリポジトリ： デベロッパーとエージェントがローカルコピーから作業でき、迅速なブランチ作成と並行開発が可能になります。
大規模なブランチ運用： 互いの作業を妨げることなくブランチの作成とマージを進められるため、エージェントによってコミットが急増しても、アイデアからリリースまでのスピードを維持できます。
DORAメトリクス： DevOpsライフサイクル全体でスピードを向上させ、開発者が影響力の高い作業に集中できるようにします。
バリューストリーム管理： エンドツーエンドのDevSecOpsワークストリームを可視化し、非効率性を特定・標的化し、可能な限り高い価値を提供するためのアクションを取ります。
すべての変更をマージ前に保護
人とAIエージェントのどちらが行う変更でも、コード、シークレット、ユーザーデータを保護できる、ガバナンスの効いたソース管理基盤を構築します。
マージリクエスト： コード変更を追跡、レビュー、承認し、必要なマージリクエスト承認を設定して、誰がコードをプッシュ・マージできるかをより詳細に制御します。
アクセス制御とセキュリティガードレール： 権限レベルを粒度細かく、または連鎖させるように調整し、すべてUIまたはコードとして管理できます。
コンプライアンスパイプライン： 標準的な規制制御でも独自のポリシーフレームワークでも、重要なポリシーが確実に実行されるようにします。
監査イベント： 最も関連性が高く機密性の高いタイプのアクションについて、監査されたイベントの包括的な履歴を可視化します。
秘密検出： プリレシーブ秘密検出とビルトインポストコミット秘密スキャンのサポートで、秘密の漏洩を防ぎます。
デベロッパーとAIエージェントの作業の流れを維持
チームとステークホルダーが簡単にコミュニケーション、貢献、効率的な共同作業を行えるようにします。
コードレビューワークフロー： コードレビューを自動化、追跡、レポートし、コードレビュー分析でワークフローの改善を特定します。
Web IDE： フル機能の統合開発環境（IDE）で必要なものすべてを使用して、ブラウザから直接簡単に貢献できます。
マージトレイン： メインブランチをグリーンに保ち、開発者が効果的にコラボレーションできるようにします。
リモート開発ワークフロー： より簡単なオンボーディング、プロジェクト開始、貢献、セキュリティのために、最新の安定したライブラリと依存関係で事前設定された一貫性のあるオンデマンド環境を作成します。
私たちはGitLabを選択し、セキュリティを犠牲にすることなく、ソフトウェアを迅速に開発・構築する方法を再考し、破壊的変革を可能にしました。これが私たちのアジャイルソフトウェア開発ビジネスを可能にする方法です。
リソース
ソース管理のモダナイズに取り組むチームのためのガイドと事例
信頼できるソフトウェアを、より速くリリース
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