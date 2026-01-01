教育業界向けのGitLab

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教育団体向けGitLab

ここから始まるソフトウェア開発の未来

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1,000以上

教育団体向けGitLabプログラムに参加中の教育団体の数

300万人

教育団体におけるGitLabユーザーの数（増加中）

65

教育団体向けGitLabプログラムを利用している国の数

教育団体

将来の開発者を育成する

学術環境内でソフトウェア開発への情熱を刺激

学生、研究者、科学者、ITリーダーのイノベーションを支援し、複雑な手順や引き継ぎを排除します。

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GitLabは、大学のデベロッパーチーム向けにDevOpsを中心とした包括的なソリューションとツールセットを提供しています。 この革新的な試みは、あらゆるレベルでのコラボレーションを大幅に改善するとともに、複雑な課題に対するソリューション提供までの時間を短縮しています。

John Nicpon氏

情報技術室、システム工学シニアマネージャー, ネバダ大学

教職員

将来のイノベーターの育成

ソフトウェア開発ライフサイクル全段階を学べる環境で、学生の競争力を育みます。

教育団体向けGitLabプログラムでは、要件を満たす世界各地の団体を対象に、教育、学習、研究向けのGitLab無料ライセンスを提供しています！

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プロジェクト管理、コラボレーション、バージョン管理、運用ワークフローを習得するためのツールボックスを学生に提供します。

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GitLabの導入を推進した主な理由のひとつは、すぐに使える豊富なセキュリティ機能を備えていたことです。これらの機能により、他のソリューションやオープンソースツールを置き換えることができ、関連するスキルセットも不要になりました。
60%
削減できた手作業の割合

Aaron Whitehand氏

デジタルイネーブルメントディレクター, ディーキン大学

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60%
削減できた手作業の割合

学生

ソフトウェア開発の未来を形作る

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GitLabは手動のSASTツールを自動化パイプラインに置き換え、コードレビュー工程を効率化しました。学生デベロッパーはピアレビューによるフィードバックをすぐに受け取れ、開発サイクルの高速化が実現します。

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GitLab Self-Managedについて話を聞いたとき、迷わず利用を決めました。エンジニアリングのプロジェクト管理コースにおいて、自分が求めていた要件に合致するものはGitLab以外にありませんでした。さらに、GitLabが単一の製品であったことも選んだ理由のひとつです。
8,000件以上
2,212個のグループにまたがるプロジェクト数

James Quilty博士

エンジニアリングディレクター, テ・ヘレンガ・ワカ・ヴィクトリア大学ウェリントン

事例を読む
8,000件以上
2,212個のグループにまたがるプロジェクト数

研究者

研究ミッションを加速

教育団体向けGitLabプログラムでは、要件を満たす世界各地の団体を対象に、教育、学習、非営利研究向けのGitLab無料ライセンスを提供しています！

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業界をリードするプラットフォームを研究室に導入し、チーム全員がプロジェクト管理、コラボレーション、バージョン管理、運用ワークフローを習得するためのツールボックスとして活用しましょう。

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GitLabは現在FedRAMPの「In Process」ステータスにあります

GitLabが米国連邦情報セキュリティ管理プログラム（FedRAMP）のマーケットプレースに掲載されました。これは、公共部門の組織に対し、モダンで拡張性に優れたクラウドベースのソリューションを提供するというGitLabの取り組みにおける大きな一歩となります。

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