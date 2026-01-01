教育業界向けのGitLab

GitLabコミュニティに参加する
1,000以上
教育団体向けGitLabプログラムに参加中の教育団体の数
300万人
教育団体におけるGitLabユーザーの数（増加中）
65
教育団体向けGitLabプログラムを利用している国の数
教育団体
将来の開発者を育成する
学術環境内でソフトウェア開発への情熱を刺激
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GitLabは、大学のデベロッパーチーム向けにDevOpsを中心とした包括的なソリューションとツールセットを提供しています。 この革新的な試みは、あらゆるレベルでのコラボレーションを大幅に改善するとともに、複雑な課題に対するソリューション提供までの時間を短縮しています。
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GitLabの導入を推進した主な理由のひとつは、すぐに使える豊富なセキュリティ機能を備えていたことです。これらの機能により、他のソリューションやオープンソースツールを置き換えることができ、関連するスキルセットも不要になりました。
60%
削減できた手作業の割合
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学生
ソフトウェア開発の未来を形作る
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GitLabは手動のSASTツールを自動化パイプラインに置き換え、コードレビュー工程を効率化しました。学生デベロッパーはピアレビューによるフィードバックをすぐに受け取れ、開発サイクルの高速化が実現します。
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GitLab Self-Managedについて話を聞いたとき、迷わず利用を決めました。エンジニアリングのプロジェクト管理コースにおいて、自分が求めていた要件に合致するものはGitLab以外にありませんでした。さらに、GitLabが単一の製品であったことも選んだ理由のひとつです。
8,000件以上
2,212個のグループにまたがるプロジェクト数
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2,212個のグループにまたがるプロジェクト数
GitLabは現在FedRAMPの「In Process」ステータスにあります
GitLabが米国連邦情報セキュリティ管理プログラム（FedRAMP）のマーケットプレースに掲載されました。これは、公共部門の組織に対し、モダンで拡張性に優れたクラウドベースのソリューションを提供するというGitLabの取り組みにおける大きな一歩となります。詳細はこちら
今すぐ開発をスピードアップ
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DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。