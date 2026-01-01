教育業界向けのGitLab

GitLabは、大学のデベロッパーチーム向けにDevOpsを中心とした包括的なソリューションとツールセットを提供しています。 この革新的な試みは、あらゆるレベルでのコラボレーションを大幅に改善するとともに、複雑な課題に対するソリューション提供までの時間を短縮しています。

John Nicpon氏 情報技術室、システム工学シニアマネージャー, ネバダ大学