Allen SchoolのITチームのソフトウェアエンジニアであるJason Howe氏が、GitLabを学生や教員に提供するプロセスを主導しました。GitLabの展開から6か月後、Howe氏はGitLab上にプロビジョニングツールを構築し、教員がコース固有のプロジェクトに学生を簡単に追加できるようにしています。授業の一環として利用する学生が増えるにつれて導入が加速し、GitLab上のプロジェクト数は急増しました。

ITスタッフは、学生が個人的な開発プロジェクトもプラットフォーム上でホストし始めていることに気づきます。Allen Schoolの教員による導入も、当初の少数のアーリーアダプターから数十名規模へと拡大しました。大学内の他の部門もプラットフォームの利用に関心を示すようになっています。ITチームは、成長する組織の需要に合わせて容易にスケールできるGitLabの能力に非常に満足しており、プラットフォームのさらなる開発やセキュリティ課題への迅速な対応に対するGitLabの熱意を高く評価しています。GitLabの利用が拡大し続ける中でも、Howe氏とチームは製品のメンテナンスが容易であると感じており、プラットフォームの更新とメンテナンスに費やす時間は四半期あたりわずか1〜2日程度です。

Allen Schoolの学生、教員、ITチームは、GitLabを選択した決断に満足しています。Howe氏はGitLabのメリットを「制御性と柔軟性」という2つの言葉で要約しています。管理者やシステムの観点から、GitLabはITチームに大学の機密研究や学生の課題を容易に管理し、安全に保つために必要なコントロールを提供しています。柔軟性の面では、GitLabはオープンソースであるため、ITチームがGitLabのAPIを活用して独自のSSOやプロビジョニングツールを構築できるのです。