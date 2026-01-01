Ship faster. With trust.
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DevSecOpsのためのAI統合プラットフォーム
- GitLab Duo Agent Platformを詳しく見る
チームとAIエージェントの連携方法を定義
開発、テスト、セキュリティ、デプロイメント向けのワークフローをカスタマイズできます。チームはソフトウェアライフサイクルの上位からオーケストレーションを行い、AIエージェントはその中でタスクを実行し、設定したルールとガードレールに基づいて反復的なタスクを自動化します。エージェントはイシューをマージリクエストに変換し、脆弱性を修復し、コードをレビューします。その一方で、チームは常に主導権を維持します。
- プラットフォームを詳しく見る
エンドツーエンドのDevOpsプロセスを1つの場所で
計画からソースコード管理、CI/CDまで、ソフトウェアをより速く構築・リリースするために必要なすべてが1つのプラットフォームに揃っています。プロジェクト、リリース、コードなどすべてのデータが単一のデータプレーンに集約されているため、チームとエージェントが信頼できる唯一の情報源から作業できます。
- セキュリティについて詳しく知る
セキュリティは、後付けではなくビルトイン
セキュリティ製品を減らしながら、セキュアな製品を構築できます。SAST、SCA、DAST、シークレット検出などのスキャナーを1つのプラットフォームに統合し、セキュリティの検出結果をマージリクエストとIDEに直接表示します。コンプライアンス制御を適用して、すべてのパイプラインで監査対応の証拠を自動的に収集できるようになります。
- GitLab Flexについて読む
一度の契約で、いつでも柔軟に調整できる価格設定
価格の柔軟性を求める組織は、1回の年間契約を結ぶだけで、シート単位のライセンスと従量制クレジットに支出を振り分けることができ、再調達は必要ありません。
業界特有のニーズに対応
すべての業界で、それぞれ固有のセキュリティ、コンプライアンス、デリバリー要件が存在しています。GitLabは、チームが必要とする開発スピードを維持しつつ、お客様の規制環境に適応します。
金融サービス
デリバリースピードを損なわずに厳格な規制要件を遵守。監査証跡、アクセス制御、包括的なセキュリティテストを維持できるようにします。
公共部門
エアギャップ環境へのデプロイや政府コンプライアンスの維持、セキュアバイデザインの実現にも対応しながら、連邦セキュリティ基準を満たすソフトウェアを構築できます。
通信
複雑なデプロイメントパイプラインや厳格なアップタイム要件、分散するエッジ環境にも対応しながら、ネットワークインフラストラクチャを自信を持って拡張できます。
自動車
安全基準のコンプライアンスワークフローの自動化や組み込み開発の高速化、グローバルチームの調整にも対応しながら、自動車ソフトウェアライフサイクルを加速できます。
教育
機関データの保護、柔軟なデプロイメントオプションの選択、研究協力の実現にも対応しながら、学生や研究者を支援します。
航空宇宙
フライトクリティカルなファームウェアからカスタマーアプリケーションまで、開発を加速します。安全基準を維持してSBOMを追跡し、エアギャップ環境へのデプロイを可能にします。
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引用 1 / 5
「GitLabが可能にする迅速なデプロイメント機能は、当社のビジネス成長に直接貢献しています。通信サービスプロバイダーが当社を選ぶのは、市場が求めるスピードでイノベーションを提供できるからです。」
チームの規模を問わないプラットフォーム
今すぐ開発をスピードアップ
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DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。