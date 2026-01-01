Ship faster. With trust.

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DevSecOpsのためのAI統合プラットフォーム

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19.2

GitLabの最新情報

AIやセキュリティをはじめ、60以上の機能改善

GitLab Duo

開発ライフサイクル全体を支える、AI搭載のDevSecOps

セキュリティをビルトイン

すべてのパイプラインでSAST、DAST、コンプライアンスチェックを実施

チームの働き方に合わせて構築

5,000万人以上のGitLabユーザーに加わりましょう。

GitLabを選ぶ理由

  • チームとAIエージェントの連携方法を定義

    開発、テスト、セキュリティ、デプロイメント向けのワークフローをカスタマイズできます。チームはソフトウェアライフサイクルの上位からオーケストレーションを行い、AIエージェントはその中でタスクを実行し、設定したルールとガードレールに基づいて反復的なタスクを自動化します。エージェントはイシューをマージリクエストに変換し、脆弱性を修復し、コードをレビューします。その一方で、チームは常に主導権を維持します。

    GitLab Duo Agent Platformを詳しく見る
    Agentプラットフォーム

  • エンドツーエンドのDevOpsプロセスを1つの場所で

    計画からソースコード管理、CI/CDまで、ソフトウェアをより速く構築・リリースするために必要なすべてが1つのプラットフォームに揃っています。プロジェクト、リリース、コードなどすべてのデータが単一のデータプレーンに集約されているため、チームとエージェントが信頼できる唯一の情報源から作業できます。

    プラットフォームを詳しく見る
    GitLab Duoがマージリクエストをレビューし、改善提案を行っている製品スクリーンショット

  • セキュリティは、後付けではなくビルトイン

    セキュリティ製品を減らしながら、セキュアな製品を構築できます。SAST、SCA、DAST、シークレット検出などのスキャナーを1つのプラットフォームに統合し、セキュリティの検出結果をマージリクエストとIDEに直接表示します。コンプライアンス制御を適用して、すべてのパイプラインで監査対応の証拠を自動的に収集できるようになります。

    セキュリティについて詳しく知る
    脆弱性レポートダッシュボードの製品スクリーンショット。問題の重大度の範囲を表示

  • 一度の契約で、いつでも柔軟に調整できる価格設定

    価格の柔軟性を求める組織は、1回の年間契約を結ぶだけで、シート単位のライセンスと従量制クレジットに支出を振り分けることができ、再調達は必要ありません。

    GitLab Flexについて読む
    シート単位のライセンスと従量制クレジットに1回の年間契約を振り分けるGitLab Flexのイラスト

業界特有のニーズに対応

すべての業界で、それぞれ固有のセキュリティ、コンプライアンス、デリバリー要件が存在しています。GitLabは、チームが必要とする開発スピードを維持しつつ、お客様の規制環境に適応します。

金融サービス

デリバリースピードを損なわずに厳格な規制要件を遵守。監査証跡、アクセス制御、包括的なセキュリティテストを維持できるようにします。

公共部門

エアギャップ環境へのデプロイや政府コンプライアンスの維持、セキュアバイデザインの実現にも対応しながら、連邦セキュリティ基準を満たすソフトウェアを構築できます。

通信

複雑なデプロイメントパイプラインや厳格なアップタイム要件、分散するエッジ環境にも対応しながら、ネットワークインフラストラクチャを自信を持って拡張できます。

自動車

安全基準のコンプライアンスワークフローの自動化や組み込み開発の高速化、グローバルチームの調整にも対応しながら、自動車ソフトウェアライフサイクルを加速できます。

教育

機関データの保護、柔軟なデプロイメントオプションの選択、研究協力の実現にも対応しながら、学生や研究者を支援します。

航空宇宙

フライトクリティカルなファームウェアからカスタマーアプリケーションまで、開発を加速します。安全基準を維持してSBOMを追跡し、エアギャップ環境へのデプロイを可能にします。

「GitLabが可能にする迅速なデプロイメント機能は、当社のビジネス成長に直接貢献しています。通信サービスプロバイダーが当社を選ぶのは、市場が求めるスピードでイノベーションを提供できるからです。」

Daniel Costa Soares氏

Daniel Costa Soares氏

ソフトウェア自動化・サポート部門責任者

チームの規模を問わないプラットフォーム

13倍
セキュリティスキャンが高速化
CACI社のロゴ
20倍
パイプライン実行時間を高速化
Intuitive Machines社のロゴ
100時間
開発者ダウンタイムが削減/月
Ally Financial社のロゴ
6倍
市場投入までの時間が高速化
Deutsche Telekom社のロゴ
17%
開発者満足度スコアが向上
Agoda社のロゴ
97%
バグ修正時間の削減
Sigma Defense社のロゴ
80倍
CIパイプラインのビルド速度の向上率
Lockheed Martin社のロゴ
30%
SDLCで脆弱性が早期に検出された割合
CARFAX社のロゴ
4時間
エンジニア1人あたりの削減時間/週
HackerOne社のロゴ
82%
サイクルタイムが短縮
Radio France社のロゴ
50%
脆弱性検出の高速化
Cube社のロゴ

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