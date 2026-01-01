Sigma Defenseが2021年初頭に初めてGitLabを導入する前、同社はソフトウェアファクトリーの拡大による負担に苦しんでいました。ソフトウェアファクトリーとは、DevOpsのツールやプロセス、それを使用する人員、彼らが働く建物、さらにはソフトウェアが動作する艦艇や航空機、無人機までを含む総称です。同社が新規プロジェクトを開始するたびに、チームメンバーが独自のツールを選定して新たなソフトウェアファクトリーを立ち上げる必要があり、時間、インフラストラクチャ、投資の面で多大な重複が発生していました。また、組織全体で サイロが繰り返し発生し、異なるチーム同士が協力して再利用可能なコードを共有できる場所を持てず、生産性、効率性、スピードが制限される結果となっていました。

Sigma Defenseは、米海軍のITサービスチームであるPEO Digitalと連携し、こうした重複やそれに伴うサイロ、複雑性を排除するために、DevSecOps環境「Black Pearl」を構築しました。 GitLabのAI主導のエンドツーエンドDevSecOpsプラットフォームは、この新しい環境の中核を担っており、サイロを解消し、コラボレーションを促進し、ソフトウェアの開発と提供を高速化するとともに、コンプライアンス規制への対応もより容易かつ効率的に実現しています。

GitLabは、本質的にBlack Pearlに対してDevSecOps機能と、パイプラインおよびツールを動かす単一のプラットフォームを提供しています。自動化されたセキュリティスキャンが実施され、ソフトウェアの計画、開発、テスト、ドキュメント作成、デプロイのすべてがGitLab内で完結します。GitLabの活用により、Sigma Defense全体のDevSecOpsチームは、プロジェクトで協力し合い、進捗やボトルネックを可視化し、効率化を実現しながら、安全なソフトウェアを迅速にデプロイできるようになりました。

GitLab導入後、同社は時間とコストの両面でメリットを享受しました。たとえば、ソフトウェアファクトリーの構築にかかる期間は約6か月から3〜5日へと短縮されました。ソフトウェアファクトリーのデプロイコストについても、約400万ドルから40万ドルへと90%削減されています。

「GitLabは当社のDevSecOps機能の中核です。開発、提供、共同作業を行い、物事を成し遂げる場所です」と、Sigma Defenseのエンジニアリング担当ディレクターであるJosh Metheney氏は語ります。同社は2022年にGitLab PremiumからGitLab Ultimateへアップグレードしました。「Sigma DefenseではGitLabとDevSecOpsが同義であり、Black PearlとSigma Defenseチームの成功に欠かせない存在となっています。」