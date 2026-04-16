Secure AI エージェント型SAST脆弱性修正機能（一般提供） エージェント型脆弱性修正機能は反復的推論を使用して、脆弱性のコンテキストをコードベース全体で分析し、高品質の修正案を生成および検証するとともに、提案されたソリューションに対する信頼度スコアを提供します。

AI Manage Claude Opus 4.7がGitLab Duo Agent Platformで利用可能に Anthropicの最新モデルが、Agentic Chatのモデル選択機能やエージェントを活用したワークフローを通じて、GitLab Duo Agent Platformで利用可能になりました。

AI Analyze データ分析エージェント（一般提供） データ分析エージェントは、マージリクエストや、イシュー、プロジェクト、パイプライン、ジョブに対応し、自然言語でGitLab内の既存データをクエリします。GLQLの知識やダッシュボードのリクエストは必要ありません。

AI Manage GitLabクレジットの予算ガードレールと使用量管理 ソフトウェアライフサイクル全体でエージェント型AIの活用を拡大する組織にとって、導入拡大に伴うコストの予測可能性が求められます。GitLabクレジットの支出上限を設けることで、テクノロジーのリーダーはコストを直接管理できます。

AI Verify CIエキスパートエージェント（ベータ版） CIエキスパートエージェントは、リポジトリを検査し、使用する言語とフレームワークを特定した上で、実用的なビルドとテストのパイプラインを提案し、各判断の理由をわかりやすい言語で説明します。

AI Manage GitLab Duo Agent PlatformにMistral AIをセルフホストモデルとして追加 GitLab Duo Agent Platformは、セルフホストモデルのデプロイ向け大規模言語モデルプラットフォームとしてMistral AIをサポートするようになりました。GitLab Self-Managedをご利用のお客様は、AIゲートウェイを通じてMistral AIモデルを構成し、エージェントやフローで使用できます。

Secure リスクベースのセキュリティ優先順位付けと運用 重大度スコアが実際の悪用可能性を反映していない場合、デベロッパーはシグナルへの信頼を失い、無視し始めます。この機能により、トリアージ作業が軽減され、デベロッパーが重要な問題に集中できるようになります。

Manage パーソナルアクセストークンの詳細権限（ベータ版） パーソナルアクセストークン（PAT）ごとに特定のリソースやアクションに制限することで、トークンの漏洩や不正使用による潜在的な被害を軽減します。PATの詳細権限は、Freeプランを含むすべてのプランで利用できます。

Manage サービスアカウント: Freeプランで利用可能に、サブグループやプロジェクトにも対応 サービスアカウントがFreeプランを含むすべてのプランのGitLab.comで利用できるようになりました（トップレベルグループあたり最大100）。チームは、サブグループやプロジェクトでスコープ付きアクセスのサービスアカウントを直接作成することもできます。

Analyze Manage Self-ManagedデプロイでClickHouseインテグレーションの一般提供開始 Self-Managedインスタンスは、ClickHouseを本番環境対応の分析バックエンドとして利用できるようになりました。大規模で高性能なデータクエリを必要とするダッシューボードやAPIエンドポイントを運用できます。