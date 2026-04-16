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GitLabの新機能

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月次リリース

最新のリリース
  • 2026年4月16日

GitLab 18.11：エージェント型AIをSDLC全体へ、安心と管理性を備えて拡張

ソフトウェア開発におけるリスク低減を目的として自律的な修正機能、CIと分析のための2つの基本エージェント、GitLabクレジットの予算ガードレールと使用量上限など、多くの機能を提供します。

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Blog

マージ可能なAIコード修正機能で脆弱性修正を自動化

GitLab 18.11では、エージェント型SAST脆弱性修正機能の一般提供が開始され、セキュリティのボトルネックを軽減します。

Blog

CIエキスパートとデータ分析AIエージェントで開発ギャップを解消

GitLab 18.11で利用可能になった2つの新しいGitLab Duo Agent Platform基本エージェントを使用して、CIを設定し、ソフトウェア開発ライフサイクルのデータのクエリを実行します。

Blog

GitLabクレジットの予算ガードレール

GitLab Duo Agent Platformをスケールする組織が、新たな支出上限とユーザーあたりのクレジット制限をどのように予算ガードレールにできるかの詳細をご覧ください。

Blog

Claude Opus 4.7がGitLab Duo Agent Platformで利用可能に

強力なエージェント作業をサポートするAnthropicの最新モデルが利用可能になりました。

今月の注目すべきコントリビューター:Rinku C

2025年9月の参加以来、GitLab全体で80件以上の改善案がマージされたレベル4のコントリビューター、Rinku Cを表彰できることを嬉しく思います。

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今後の予定

今後リリースが予定されている機能です。予定は変更される場合があります。

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GitLabの最新情報

GitLabとGoogle CloudのVertex AI: エージェント型ソフトウェア開発の推進
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3月のサプライチェーン関連のインシデントから得られたパイプラインセキュリティに関する教訓

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インテリジェントなソフトウェア開発時代

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Ericsson、GitLabを活用してデプロイ期間を50%短縮し、OSS/BSS顧客への価値提供を加速

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