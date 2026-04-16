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エージェント型SAST脆弱性修正機能（一般提供）
エージェント型脆弱性修正機能は反復的推論を使用して、脆弱性のコンテキストをコードベース全体で分析し、高品質の修正案を生成および検証するとともに、提案されたソリューションに対する信頼度スコアを提供します。
月次リリース、デベロッパー向けリソース、GitLabチームの最新情報をお届けします。
月次リリース
ソフトウェア開発におけるリスク低減を目的として自律的な修正機能、CIと分析のための2つの基本エージェント、GitLabクレジットの予算ガードレールと使用量上限など、多くの機能を提供します。
GitLab 18.11では、エージェント型SAST脆弱性修正機能の一般提供が開始され、セキュリティのボトルネックを軽減します。
GitLab 18.11で利用可能になった2つの新しいGitLab Duo Agent Platform基本エージェントを使用して、CIを設定し、ソフトウェア開発ライフサイクルのデータのクエリを実行します。
GitLab Duo Agent Platformをスケールする組織が、新たな支出上限とユーザーあたりのクレジット制限をどのように予算ガードレールにできるかの詳細をご覧ください。
強力なエージェント作業をサポートするAnthropicの最新モデルが利用可能になりました。
2025年9月の参加以来、GitLab全体で80件以上の改善案がマージされたレベル4のコントリビューター、Rinku Cを表彰できることを嬉しく思います。
今後リリースが予定されている機能です。予定は変更される場合があります。
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Ericsson、GitLabを活用してデプロイ期間を50%短縮し、OSS/BSS顧客への価値提供を加速
ThalesはGitLabを活用して、パーソナライズされた体験で機内エンターテインメントに革新をもたらす
GitLab Transcendが6月10日にグローバルなオンラインイベントとして再び開催されます。詳細な日程は近日中に公開予定です。
今すぐ登録して、席を確保するとともに、最新製品のアップデート情報やDeveloper Showのエピソード、イベントの詳細を発表され次第、いち早く手に入れましょう。
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