Secure AI Résolution agentique des vulnérabilités SAST (disponibilité générale) La résolution agentique des vulnérabilités utilise un raisonnement itératif pour analyser le contexte des vulnérabilités dans l'ensemble du code source, générer et valider des corrections de haute qualité et attribuer une évaluation de confiance aux solutions proposées.

AI Manage Claude Opus 4.7 désormais disponible dans GitLab Duo Agent Platform Le dernier modèle d'Anthropic est désormais disponible dans GitLab Duo Agent Platform via la sélection de modèles dans l'Agentic Chat et dans les workflows agentiques.

AI Analyze Agent Data Analyst (disponibilité générale) L'agent Data Analyst couvre les merge requests, les tickets, les projets, les pipelines et les jobs en interrogeant les données déjà présentes dans GitLab en langage naturel, sans nécessiter de connaissances GLQL ni de requête de tableau de bord.

AI Manage Garde-fous budgétaires et d'utilisation pour les GitLab Credits Les entreprises qui étendent l'utilisation de l'IA agentique à l'ensemble du cycle de développement logiciel doivent prévoir les coûts à mesure de la généralisation de son adoption. Les limitations de dépenses appliquées aux GitLab Credits offrent un contrôle direct aux leaders technologiques.

AI Verify Agent CI Expert (version bêta) L'agent CI Expert inspecte votre dépôt, détecte votre langage et votre framework, mais propose aussi un pipeline de compilation et de test fonctionnel avec des explications en langage clair pour chaque décision.

AI Manage Ajout de Mistral AI comme modèle auto-hébergé dans GitLab Duo Agent Platform GitLab Duo Agent Platform prend désormais en charge Mistral AI comme plateforme LLM pour les déploiements de modèles auto-hébergés. Les clients GitLab Self-Managed peuvent utiliser la passerelle AI-Gateway pour configurer les modèles Mistral AI pour les utiliser avec des agents et des flows.

Secure Priorisation et application de la sécurité en fonction des risques Lorsque les scores de gravité ne reflètent pas l'exploitabilité réelle, les équipes de développement cessent de faire confiance aux résultats et commencent à les ignorer. Cette fonctionnalité vise à réduire le travail de hiérarchisation et veiller à ce que les équipes de développement privilégient les résultats les plus importants.

Manage Autorisations affinées pour les jetons d'accès personnels (version bêta) Limitez chaque jeton d'accès personnel à des ressources et actions spécifiques pour réduire tout dommage potentiel en cas de divulgation ou de compromission d'un jeton. Les jetons d'accès personnel affinés sont disponibles dans tous les forfaits, y compris la version gratuite.

Manage Comptes de service : désormais disponibles dans la version gratuite, ainsi que dans les sous-groupes et projets Les comptes de service sont maintenant disponibles sur GitLab.com dans tous les forfaits, y compris la version gratuite (jusqu'à 100 par groupe principal). Les équipes peuvent également créer des comptes de service directement dans les sous-groupes, ainsi que des projets avec un accès limité.

Analyze Manage Intégration ClickHouse en disponibilité générale pour les déploiements auto-gérés Les instances auto-gérées peuvent désormais utiliser ClickHouse comme backend analytique prêt pour la production afin d'alimenter les tableaux de bord et les points de terminaison d'API qui exigent des requêtes de données ultra-performantes à grande échelle.