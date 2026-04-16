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Nouveautés de GitLab

Releases mensuelles, ressources pour les développeurs et actualités de l'équipe GitLab.

Releases mensuelles

Dernière release
  • 16 avril 2026

GitLab 18.11 : étendez l'IA agentique à l'ensemble du SDLC en toute confiance et maîtrise

Remédiation autonome motivée par la nécessité de réduire les risques dans le développement logiciel, deux nouveaux agents par défaut pour l'intégration continue et l'analyse, garde-fous budgétaires et limitations d'utilisation pour les GitLab Credits, et bien plus encore.

Lire le communiqué de presse
Blog

Automatisation de la remédiation grâce à des correctifs de code par IA prêts à être fusionnés

Avec GitLab 18.11, la résolution agentique des vulnérabilités SAST est disponible pour tous les utilisateurs afin de réduire les goulots d'étranglement en matière de sécurité.

Blog

Les agents d'IA CI Expert et Data Analyst comblent les lacunes du développement

Configurez l'intégration continue (CI) et interrogez vos données de cycle de développement logiciel à l'aide de deux nouveaux agents GitLab Duo Agent Platform disponibles dans GitLab 18.11.

Blog

Garde-fous budgétaires pour les GitLab Credits

Découvrez comment les nouvelles limitations de dépenses et de crédit par utilisateur servent de garde-fous budgétaires aux entreprises pour faire évoluer GitLab Duo Agent Platform.

Blog

Claude Opus 4.7 désormais disponible dans GitLab Duo Agent Platform

Le dernier modèle d'Anthropic, disponible dès maintenant, améliore l'efficacité du travail des agents.

Le contributeur notable de ce mois-ci : Rinku C

Nous sommes ravis de mettre en avant Rinku C, un contributeur de niveau 4 avec plus de 80 améliorations fusionnées sur GitLab depuis son arrivée en septembre 2025.

Lisez les notes de release

Disponible prochainement

Fonctionnalités planifiées pour les prochaines releases. Les prévisions sont susceptibles de changer.

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