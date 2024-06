Que signifie DevOps ?

Pour une meilleure compréhension, le DevOps peut être décrit comme des personnes travaillant ensemble pour concevoir, compiler et fournir des logiciels sécurisés à grande vitesse. Les pratiques DevOps permettent aux équipes de développement logiciel (dev) et d'opérations (ops) d'accélérer la livraison grâce à l'automatisation, à la collaboration, aux commentaires rapides et à l'amélioration itérative. À partir d'une approche Agile du développement logiciel, un processus DevOps étend l'approche interfonctionnelle de la compilation et de l'expédition d'applications de manière plus rapide et plus itérative.

En adoptant un processus de développement DevOps, vous prenez la décision d'améliorer le flux et la valeur de votre application en promouvant un environnement plus collaboratif à toutes les étapes du cycle de développement. DevOps représente une modification d'état d'esprit pour la culture informatique. En s'appuyant sur les pratiques Agiles, Lean et la théorie des systèmes, DevOps se concentre sur le développement incrémental et la livraison rapide de logiciels. Le succès dépend de la capacité à créer une culture de traçabilité des responsabilités, d'amélioration de la collaboration, d'empathie et de responsabilité conjointe pour atteindre les résultats commerciaux.