Partenaires de l'Alliance Cloud, plateformes et technologies

Les partenaires de vente et d'intégration de GitLab dans le monde entier aident les clients à atteindre leurs objectifs techniques et commerciaux dans le cadre de la transformation numérique. Nous nous associons aux principaux fournisseurs de solutions (intégrateurs de systèmes, partenaires de plateformes Cloud, revendeurs, distributeurs, fournisseurs de services gérés et partenaires de l'écosystème) pour maximiser la valeur que les clients tirent de l'adoption de GitLab en tant que plateforme DevSecOps tout-en-un. Nos partenaires agréés sont autorisés à revendre ou à acheter des licences pour le compte d'utilisateurs finaux et/ou à fournir des services de déploiement, d'intégration, d'optimisation, de gestion et de formation aux clients de GitLab.

Ces solutions sont un élément essentiel de la mission de GitLab qui consiste à permettre à nos clients de profiter d'expériences modernes basées sur les logiciels. En collaboration avec nos partenaires, nous aidons les entreprises et les organisations de toutes tailles et de tous secteurs verticaux, dans le monde entier, à mener la transformation numérique nécessaire pour opérer plus efficacement tout en offrant une excellente expérience client.