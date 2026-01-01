Partenaires de l'Alliance Cloud, plateformes et technologies

Partenaires GitLab
Les partenaires complètent les solutions GitLab de nos clients.
Nos partenaires sont votre atout
GitLab collabore avec des partenaires du monde entier afin de vous offrir les intégrations, l'assistance et les services dont vous avez besoin tout au long du cycle de développement logiciel.
Trouvez des partenaires GitLab agréés
Partenaires de services et de revente GitLab Channel
Nos partenaires de vente et de services dans le monde entier vous aident à acheter et à déployer GitLab. Il s'agit d'intégrateurs, de revendeurs, de distributeurs et de fournisseurs de services gérés (MSP) de premier plan qui aident les équipes à tirer pleinement parti de GitLab dans l'environnement de production.
Des fournisseurs de services certifiés
Partenaires de Services professionnels GitLab (PSP)
Les PSP facilitent la mise en œuvre et l'adoption grâce à des services de déploiement, d'intégration et d'optimisation. Les partenaires doivent obtenir des certifications en services professionnels et prouver qu'ils peuvent livrer des projets GitLab pour les clients en respectant les bonnes pratiques de GitLab et en générant une valeur métier mesurable.
Là où GitLab s'exécute
Partenaires de services cloud Alliance
Les fournisseurs de services cloud et les hyperscalers proposent les services de cloud public et les marketplaces où vous pouvez acheter et déployer GitLab. Nous travaillons en partenariat avec les principaux fournisseurs de services cloud du secteur pour offrir des intégrations et des déploiements simplifiés dans les environnements que les équipes de développement utilisent déjà.
Des outils qui s'intègrent à GitLab
Partenaires technologiques Alliance
De nombreux éditeurs de logiciels indépendants et fournisseurs de plateformes cloud-native s'intègrent à GitLab pour constituer une pile plus complète. Ensemble, ils vous aident à répondre à vos besoins spécifiques et à assurer la modularité et l'extensibilité de GitLab pour toutes les équipes et toutes les architectures.
Commencez à développer plus rapidement dès aujourd'hui
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