GitLab pour GitOps

Favorisez la collaboration entre vos équipes en charge de l'infrastructure, de l'exploitation et du développement. Déployez plus fréquemment avec plus d'assurance tout en augmentant la stabilité, la fiabilité et la sécurité de vos environnements logiciels. GitLab vous propose le contrôle de la version, la révision du code et CI/CD dans une seule application pour une expérience simplifiée. Les intégrations étroites avec HashiCorp Terraform et Vault, ainsi que les capacités multicloud, vous fournissent la meilleure plateforme pour automatiser l'infrastructure.