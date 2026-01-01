Rapidité maîtrisée pour GitOps
Infrastructure as Code sur la même plateforme que la livraison d'applications afin que les équipes et les agents déploient des environnements avec des politiques et une auditabilité partagées.
Qu'est-ce que GitOps ?
GitOps est un framework opérationnel qui applique à l'automatisation et à la gestion de l'infrastructure les bonnes pratiques du DevSecOps utilisées pour le développement d'applications, telles que le contrôle de version, la collaboration, la conformité et le processus CI/CD.
Pourquoi choisir GitLab pour GitOps ?
Réunissez l'infrastructure, les opérations et le développement sur une seule plateforme. Déployez plus fréquemment avec plus d'assurance tout en augmentant la stabilité, la fiabilité et la sécurité. GitLab rassemble le contrôle de version, les revues de code et le processus CI/CD tout en s'intégrant à Terraform et Vault afin d'automatiser l'infrastructure au rythme des agents.
Avantages de GitLab
Le contrôle de version, les workflows CI/CD et GitOps partagent un même plan de contrôle pour l'automatisation de l'infrastructure. GitLab Duo Agent Platform aide les équipes à travailler plus rapidement tout en renforçant la gouvernance tout au long du cycle de développement logiciel.
Terraform est devenu la norme du secteur pour le provisionnement d'environnements. GitLab s'associe à HashiCorp pour assurer le bon fonctionnement de vos outils lorsque vous les combinez.
De Goldman Sachs et Verizon à Ticketmaster et Siemens, de nombreuses grandes entreprises confient leur code à GitLab plutôt qu'à une autre plateforme.
Fonctionnalités
Contrôle de version basé sur Git
Utilisez l'ensemble d'outils Git dont vous disposez déjà comme interface pour les opérations. Versionnez votre Infrastructure as Code et ainsi que votre politique de configuration pour créer des environnements reproductibles. En cas d'incidents, revenez au dernier état de fonctionnement connu pour réduire vos délais de rétablissement du service.
Revue de code
Améliorez la qualité du code grâce aux merge requests pour communiquer les bonnes pratiques et détecter les erreurs avant leur publication. Les merge requests facilitent la gestion des discussions, permettent d'appliquer les suggestions inline et permettent une revue asynchrone avec des commentaires inline et des commentaires généraux organisés en fils de discussion.
Branches et environnements protégés
Permettez à toutes les équipes de collaborer sur des dépôts de code partagés tout en contrôlant les déploiements dans les environnements, en attribuant des autorisations spécifiques pour les branches protégées et les branches autres que la branche par défaut.
Workflows GitOps et processus CI/CD
GitLab offre une solution CI/CD puissante et évolutive, entièrement intégrée à votre planification Agile et au contrôle de version, au sein d'une seule application, garantissant ainsi une expérience cohérente. GitLab inclut des tests statiques et dynamiques d'Infrastructure as Code pour aider les équipes à détecter les vulnérabilités avant la mise en production. GitLab intègre Flux pour prendre en charge les workflows GitOps basés sur les pulls.
Intégration Terraform
GitLab stocke votre fichier d'état Terraform et vos modules, et affiche les données de sortie du plan Terraform directement dans la merge request.
Déployez dans l'environnement de votre choix
Depuis les conteneurs et machines virtuelles jusqu'aux serveurs physiques dédiés, avec GitLab, les déploiements sont possibles là où vous le souhaitez. Optez pour le multicloud avec AWS, Azure, Google Cloud et plus encore.
Prise en charge de GitOps par GitLab
Stocké dans le contrôle de version GitLab en tant que source unique de vérité.
Utilisation de la planification Agile et de la revue de code de GitLab.
Utilisé pour planifier, gérer les versions et déployer le code de votre application, tout comme pour gérer le code des opérations.
Réconcilient vos environnements avec la source unique de vérité définie dans votre système de contrôle de version.
Ressources complémentaires
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