GitLab pour GitOps

GitLab offre une solution CI/CD puissante et évolutive, entièrement intégrée à votre planification Agile et au contrôle de version, au sein d'une seule application, garantissant ainsi une expérience cohérente. GitLab inclut des tests statiques et dynamiques d'Infrastructure as Code pour aider les équipes à détecter les vulnérabilités avant la mise en production. GitLab intègre Flux pour prendre en charge les workflows GitOps basés sur les pulls.