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Orchestrez des agents d'IA dans l'ensemble de votre cycle de vie logiciel pour automatiser les workflows complexes, accélérer la livraison et éviter le changement de contexte.

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GitLab Enterprise Agile Planning

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L'utilisation des runners d'instance par les projets qui exécutent des jobs CI/CD est mesurée en minutes de calcul. Si vous avez besoin de minutes de calcul supplémentaires, vous pouvez en acheter davantage pour votre groupe.

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