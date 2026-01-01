Les GitLab Credits peuvent être acquis de trois façons :

Crédits inclus : pour une durée limitée, les clients GitLab Premium reçoivent 12 crédits/utilisateur/mois, et les clients GitLab Ultimate reçoivent 24 crédits/utilisateur/mois sans frais supplémentaires. Ces crédits promotionnels inclus sont disponibles pour une durée limitée après la disponibilité générale et peuvent être modifiés à la discrétion de GitLab. Consultez les conditions de promotion.

Pool d'engagement mensuel : achetez un pool partagé de crédits pour que votre entreprise en dispose. Plus vous vous engagez à acheter des crédits, meilleur est le tarif que vous recevez. Ces crédits se renouvellent mensuellement.

Crédits à la demande : si vous avez utilisé tous vos crédits inclus et engagés, vous pouvez continuer à utiliser GitLab Duo Agent Platform sur la base du paiement à l'usage au tarif standard de 1 $/crédit. Une fois que vous avez activé la facturation à la demande pour votre compte, elle reste activée pour le reste de votre période d'abonnement. Vous serez facturé à la fin de chaque mois pour tous les crédits à la demande consommés.

Les clients GitLab Self-Managed sont priés de mettre à niveau vers la version 18.7 pour garantir l'accès aux dernières capacités de GitLab Duo Agent Platform. Si vous acceptez la facturation à la demande, vous serez facturé pour l'utilisation de GitLab Duo Agent Platform quelle que soit votre version GitLab.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre documentation de facturation à l'usage.