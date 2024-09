En tant que premier opérateur de télécommunications en Europe, Deutsche Telekom comprend l'importance de l'approche DevOps pour améliorer l'efficacité du cycle de développement logiciel. « L'approche DevOps n'est pas seulement un outil, mais aussi un état d'esprit, une culture, une façon de collaborer », explique Thorsten Bastian, Business Owner IT, CI/CD Hub, Telekom IT. Les méthodologies DevOps sont désormais au cœur des efforts de Deutsche Telekom pour optimiser le développement de logiciels et réduire les tâches manuelles, briser l'effet de silo, accroître la collaboration et la productivité, et accélérer les délais de mise sur le marché.

Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant plusieurs années, Deutsche Telekom est passée d'une approche en cascade à une méthodologie Agile. Différentes équipes de développement logiciel ont exploré les avantages de l'automatisation ainsi que les pratiques d''intégration et de la livraison continues (CI/CD). Toutefois, l'adoption de ces méthodes n'a été que sporadique. Comme les équipes utilisaient différents outils d'automatisation, il manquait une source unique de vérité pour le partage ou la collaboration sur le code.

La division Telekom IT de Deutsche Telekom, qui conçoit, développe et exploite des systèmes informatiques pour l'entreprise, a constaté la nécessité d'une plateforme centralisée. Les développeurs pourraient en effet partager le code et puiser dans un ensemble commun de fonctionnalités pour l'automatisation et le CI/CD. « Nous devions réduire les tâches manuelles pour permettre à nos équipes de se concentrer sur des activités plus complexes et innovantes tout au long du processus de développement », explique Thorsten Bastian.

Norman Stamnitz, chef de produit de la suite d'outils CI/CD de Telekom IT (construite à partir de GitLab), révèle qu'un processus de sélection axé sur l'utilisateur les a finalement menés à choisir GitLab. « Dans le cadre de l'approche DevOps et Agile, nous ne voulions pas imposer la décision de la hiérarchie à nos équipes sans leur demander leur avis », explique Norman Stamnitz. « Nous voulions vraiment que les personnes qui utiliseraient la plateforme au quotidien puissent décider de ce qui leur conviendrait le mieux. C'est ainsi que nous avons opté pour la plateforme GitLab. » Norman Stamnitz et son équipe ont commencé avec l'édition Premium de GitLab, car ils voulaient avoir accès à des fonctionnalités de niveau entreprise telles qu'une assistance prioritaire.

Telekom IT avait pour priorité de s'assurer que tous les développeurs ou ingénieurs DevOps au sein de Deutsche Telekom puissent utiliser GitLab. La suite d'outils CI/CD devait être accessible sur n'importe quel type d'ordinateur portable, sans qu'il soit nécessaire de créer un compte séparé ou de suivre une procédure compliquée. « Une fois le système disponible, il a été implémenté rapidement au sein des différents départements en interne, et après cela, tout a fonctionné à merveille », explique Norman Stamnitz. « En très peu de temps, plus de 1 000 utilisateurs ont utilisé la plateforme, et ce sans aucune exigence de la part de la gouvernance informatique ou d'autres instances similaires. Notre suite d'outils CI/CD, avec GitLab en son cœur, s'est répandue comme une traînée de poudre grâce au bouche-à-oreille. »

Les projets et les utilisateurs de Telekom IT n'ont pas été les seuls à adopter GitLab. D'autres unités informatiques de l'entreprise ont également décidé d'abandonner leurs propres systèmes CI/CD (certains utilisant déjà GitLab, tandis que d'autres utilisaient d'autres outils) et de migrer vers l'instance GitLab Premium centralisée de Telekom IT.

Aujourd'hui, deux ans et demi plus tard, Telekom IT compte plus de 13 000 utilisateurs actifs de GitLab à l'échelle de l'entreprise. Environ 75 % des programmes Agile au sein de Deutsch Telekom utilisent la suite d'outils CI/CD de Telekom IT. Selon Norman Stamnitz, les retours des utilisateurs ont été extrêmement positifs. « Ils sont très reconnaissants de ne pas avoir à maintenir la plateforme eux-mêmes, qu'elle soit simplement disponible et qu'elle fonctionne parfaitement. Je pense que l'expérience vécue par les développeurs est très positive. »

L'amélioration de l'expérience développeur passe notamment par une réorientation vers l'« innersource », une culture de partage du code et des connaissances au sein de l'entreprise. « Avant d'acquérir GitLab Premium, il nous était difficile de trouver un moyen de faciliter le partage de code entre les différents services. Nous disposions évidemment de divers dépôts de code, comme Git ou Subversion, mais le partage du code a toujours été un problème », explique Norman Stamnitz. « On entendait souvent les développeurs se plaindre : "Je suis sûr que cela a déjà été développé des centaines de fois, mais je ne peux pas accéder au code source." Notre installation centralisée de GitLab a changé les choses, car désormais, nous hébergeons tous notre code source, plus ou moins, sur la même plateforme. Tout le monde peut le consulter et y contribuer. »