Nous pouvons vous aider à comprendre la valeur de GitLab dans le contexte des besoins de votre organisation et répondre à toutes vos questions.
Nous vous aiderons à trouver le meilleur forfait GitLab adapté à la taille et aux besoins de votre organisation, et vous fournirons un devis personnalisé.
Nous adapterons la démo à votre organisation : nous couvrirons les fonctionnalités d'IA, la sécurité intégrée, des cas d'utilisation concrets et d'autres points essentiels pour votre équipe.
Nous vous guiderons à travers vos options et le processus de migration afin de vous permettre de vous lancer avec GitLab aussi efficacement que possible.
Besoin d'aide pour la facturation ou d'une assistance technique ? Contacter l'assistance