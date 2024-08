Qu'est-ce que le CI/CD ?

L'intégration continue est la pratique qui consiste à intégrer toutes les modifications de votre code dans la branche principale d'un dépôt de code source partagé, de façon précoce et régulière, en testant automatiquement chaque modification lorsque vous les validez ou les fusionnez, et en lançant automatiquement une compilation. Grâce à l'intégration continue, les erreurs et les problèmes de sécurité peuvent être identifiés et corrigés plus facilement et beaucoup plus tôt dans le processus de développement.

En fusionnant fréquemment les modifications et en déclenchant des processus de test et de validation automatiques, vous réduisez au maximum les risques de conflit de code, même si plusieurs développeurs travaillent sur la même application. Un autre avantage est que vous n'avez pas à attendre longtemps pour obtenir des réponses et que vous pouvez, si nécessaire, corriger les bogues et les tickets de sécurité pendant que le sujet est encore frais dans votre esprit.

Les processus courants de validation du code commencent par une analyse de code statique qui vérifie la qualité du code. Une fois que le code a passé avec succès les tests statiques, les routines d'automatisation de l'intégration continue empaquettent et compilent le code pour le soumettre à d'autres tests automatisés. Les processus CI doivent être dotés d'un système de contrôle des versions qui permet de suivre les modifications afin de connaître la version du code utilisé.