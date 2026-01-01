Adoptez les workflows Scrum, Kanban et fondés sur des exigences sur la plateforme où les équipes et les agents créent des logiciels. Grâce aux relations parent-enfant et aux dépendances, les tableaux des tickets relient la planification à l'ensemble du cycle de vie DevSecOps : vous pouvez ainsi planifier, sécuriser, déployer et surveiller sans changer d'outil.