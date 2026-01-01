Livraison Agile
Planifiez et livrez au rythme des agents
Des frameworks Agile avec une orchestration intelligente. Les équipes et les agents assurent la planification, le suivi et la livraison avec une visibilité et un contrôle complets.
Rapidité maîtrisée pour la livraison Agile
Planifiez les tâches sur la même plateforme que le code : les humains et les agents partagent le même workflow, de l'idée au déploiement.
Gérez les exigences, les tickets et les epics sur la plateforme où les équipes et les agents créent et livrent des logiciels.
Avantages de GitLab
Workflows Scrum, Kanban et fondés sur des exigences
Adoptez les workflows Scrum, Kanban et fondés sur des exigences sur la plateforme où les équipes et les agents créent des logiciels. Grâce aux relations parent-enfant et aux dépendances, les tableaux des tickets relient la planification à l'ensemble du cycle de vie DevSecOps : vous pouvez ainsi planifier, sécuriser, déployer et surveiller sans changer d'outil.
Pratiques Agile à grande échelle avec gouvernance intégrée
Déployez les pratiques Agile à grande échelle avec SAFe, LeSS et Disciplined Agile. La gouvernance est intégrée pour que les grandes entreprises puissent passer de l'idée à la livraison de valeur au rythme des agents sans perdre le contrôle.
Visualisation des dépendances
Suivez l'avancement et repérez les éventuels goulots d'étranglement en utilisant une vue bidirectionnelle des dépendances dans les tickets, les epics, les tableaux Kanban et les roadmaps.
Gestion intégrée du design
Collaborez sur les revues de design directement dans les tickets GitLab afin de réduire les cycles de retours et de garantir une parfaite transparence.
Rapports, tableaux de bord et informations clés
Identifiez les obstacles et résolvez rapidement les workflows bloqués grâce à des graphiques d'avancement burnup et burndown, des rapports détaillés et le tableau de bord des chaînes de valeur. Examinez les éléments de travail en un clic, à mesure que la production des agents accroît le volume et la vélocité.
Documentation logicielle
Simplifiez et optimisez la documentation à l'aide de wikis et de sites web statiques, créés et publiés directement depuis la plateforme GitLab, en intégrant la documentation là où réside votre code.
Les entreprises plébiscitent GitLab.
Les équipes Agile l'adorent.
Les entreprises plébiscitent GitLab.
Les équipes Agile l'adorent.
GitLab nous a fourni les bases et la plateforme nécessaires à la mise en place de notre Scaled Agile Framework. Nous sommes désormais en mesure de collaborer au sein de nos équipes informatiques et avec nos principales parties prenantes.
Prêt à livrer plus vite et à réduire vos coûts ?
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