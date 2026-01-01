Livraison Agile

Planifiez et livrez au rythme des agents

Des frameworks Agile avec une orchestration intelligente. Les équipes et les agents assurent la planification, le suivi et la livraison avec une visibilité et un contrôle complets.

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Rapidité maîtrisée pour la livraison Agile

Planifiez les tâches sur la même plateforme que le code : les humains et les agents partagent le même workflow, de l'idée au déploiement.

Epics et tableaux des tickets pour la planification Agile

Gérez les exigences, les tickets et les epics sur la plateforme où les équipes et les agents créent et livrent des logiciels.

Ces entreprises nous font confiance :

Avantages de GitLab

Prêt à livrer plus vite et à réduire vos coûts ?

En seulement 5 minutes, nous vous proposons une roadmap personnalisée pour vous aider à livrer plus vite et à optimiser vos coûts.

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