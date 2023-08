La première phase de la transformation numérique consiste à identifier les objectifs de l'initiative numérique. Alors que 96 % des entreprises se lancent dans des initiatives numériques selon Gartner, la transformation numérique est désormais une priorité pour la plupart des DSI. À partir de conversations menées avec des milliers de petites, moyennes et grandes organisations, nous avons constaté que les sociétés initient le processus de transformation numérique pour atteindre trois objectifs principaux :

Accroître l'efficacité opérationnelle

Les améliorations apportées à l'efficacité sont les facteurs fondamentaux qui incitent les organisations à mettre en place la transformation numérique dans le but de remplacer les tâches manuelles et répétitives par des solutions automatisées et intégrées qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des développeurs.

Livrer de meilleurs produits plus rapidement

Pour se positionner et faire face à leurs concurrents, les entreprises tirent parti de la transformation numérique pour créer des expériences client améliorées dans le but d'acquérir de nouveaux clients et de les fidéliser. Pour y parvenir, les organisations cherchent à passer de processus cloisonnés sans collaboration à un processus intégré permettant aux équipes de mieux communiquer et d'éviter l'attente et les transferts. Le but est de livrer les produits plus rapidement aux clients.

Réduire les risques de sécurité et de conformité

Selon une enquête sur les organisations de grande taille menée par IDC US DevOps en 2019, la sécurité/gouvernance a été identifiée comme l'un des trois points faibles principaux des organisations et constitue le principal domaine d'investissement au cours des deux à trois prochaines années. La nécessité de réduire le risque sécuritaire, de diminuer les perturbations dues à la sécurité et d'optimiser les audits incite les organisations à investir dans la transformation numérique.

Une fois que les facteurs ont été identifiés, il est essentiel de vous assurer que vous ne perdez pas la réussite de vue. Chacun de ces objectifs nécessite des résultats commerciaux concrets et mesurables pour présenter un scénario avant et après.