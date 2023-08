Gestion des chaînes de valeur

Dans sont article, The Future of DevOps Toolchains Will Involve Maximizing Flow in IT Value Streams (L'avenir des chaînes d'outils DevOps passe par la maximisation des chaînes de valeur informatiques), Gartner recommandait que « les leaders de l'infrastructure et des opérations responsables de la sélection et du déploiement des chaînes d'outils DevOps devraient stimuler la capacité commerciale en utilisant des plateformes de livraison de chaînes de valeur DevOps qui réduisent la charge de gestion des chaînes d'outils complexes. » [1] En fournissant une plateforme DevOps complète en tant qu'application unique, GitLab est particulièrement adaptée pour fournir une visibilité de bout en bout tout au long du cycle de vie sans la « taxe sur la chaîne d'outils ». En tant que lieu de travail, GitLab peut également associer la visualisation à l'action, permettant ainsi aux utilisateurs de passer de l'apprentissage à la pratique à tout moment, sans perdre de contexte.

[1] Gartner « The Future of DevOps Toolchains Will Involve Maximizing Flow in IT Value Streams », Manjunath Bhat, et al, 14 janvier 2020 (abonnement à Gartner requis)