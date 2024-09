Pour la deuxième année consécutive, GitLab est une fois de plus nommée Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour les plateformes DevOps et se classe au premier rang pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision.

Depuis notre création, nous nous efforçons de réunir toutes les parties prenantes impliquées dans le cycle du développement logiciel, à savoir les équipes de développement, de sécurité et des opérations, afin qu'elles puissent collaborer efficacement et concevoir le logiciel de demain sur une plateforme DevSecOps pilotée par l'IA. La distinction de cette année renforce non seulement notre vision du développement logiciel, mais reconnaît également notre capacité à apporter une valeur ajoutée à nos clients en concrétisant cette vision.