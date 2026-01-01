GitLab pour les entreprises

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Entreprises

Le codage agentique sur un cycle de développement logiciel (SDLC) fragmenté est une approche rapide, mais risquée. GitLab offre une base commune sur laquelle les équipes et agents partagent un contexte, une gouvernance et un chemin du plan à la production.

Vitesse contrôlée au sein de l'entreprise

Une plateforme pour collaborer, sécuriser chaque commit et adapter la livraison.

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Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.

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