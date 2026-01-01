GitLab pour les entreprises
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Études de cas d'équipes travaillant en entreprise
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Nous nous efforçons réellement d'intégrer la culture open source, et jusqu'à présent, nous y sommes parvenus. Grâce au CI/CD, nous disposons d'un million et demi de compilations chaque mois. La culture entière a complètement changé.
40,000+
Utilisateurs GitLab
Plus de 6,4 M
de compilations par mois
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Commencez à développer plus rapidement dès aujourd'hui
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