L'équipe utilisait GitHub uniquement pour la gestion du code source et s'appuyait sur d'autres outils pour compléter ses pratiques de développement logiciel. À la recherche d'une solution, l'équipe espérait trouver un outil qui réduirait la complexité de la chaîne d'outils et créerait un emplacement centralisé où trouver des informations. L'équipe a d'abord évalué GitHub comme solution SaaS, mais n'y a pas vu toutes les fonctionnalités dont elle avait besoin pour atteindre ses objectifs.

Poursuivant sa recherche, l'équipe a été impressionnée par GitLab, estimant qu'il s'agissait là d'une solution complète pour gagner en productivité opérationnelle, créer une source unique de vérité et simplifier l'ensemble d'outils. L'équipe s'est tournée vers GitLab pour gérer les runners, prendre en charge Kubernetes et utiliser des fonctionnalités de sécurité, telles que SAST, la sécurité des conteneurs et la gestion des secrets. « En réduisant le nombre d'outils, nous réduisons les coûts de maintenance, car nous n'avons pas besoin de dépenser de l'argent pour les instances sur site et les serveurs physiques. Nous avons pu passer facilement au SaaS avec GitLab. Nous avons également évité les coûts de mise à niveau des systèmes hérités et des correctifs. En utilisant GitLab, nous avons supprimé la complexité de notre pile technologique et sommes maintenant plus agiles. Dans l'ensemble, tout le monde aime GitLab. GitLab améliore notre délai de mise sur le marché », a déclaré Caio Trevisan, Head of DevOps Enablement.

L'équipe utilise GitLab pour mettre en œuvre des autorisations élevées, afin de contrôler l'accès aux projets nécessitant des revues de code avant la fusion. « GitLab facilite la gestion des privilèges et des accès. L'infrastructure en tant que code (IaC) nous offre à présent des avantages en termes de visibilité et d'observabilité », a indiqué Caio. En utilisant des pipelines CI, il est plus facile pour l'équipe d'analyser une application et d'avoir une visibilité de bout en bout lors des analyses approfondies. L'infrastructure en tant que code a également aidé l'équipe à disposer de meilleures fonctionnalités d'inversion et de gouvernance.