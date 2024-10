FullSave est un opérateur d'infrastructures de télécommunications basé à Labège, en France. Fondée en 2004, la société privée compte environ 100 employés et fournit des services de connectivité, une infrastructure cloud et un hébergement partagé dans ses centres de données. Elle déploie et exploite également son propre réseau de fibre optique et propose des services d'accès à Internet adaptés.

FullSave et GitLab entretiennent une relation de longue date. Bien que la société ait utilisé plusieurs autres outils DevOps depuis plus de cinq ans, elle a aussi utilisé différentes versions de la plateforme GitLab, notamment la version gratuite et l'édition Enterprise. Par exemple, sept développeurs ont utilisé la version gratuite pour déployer 302 projets et gérer environ 100 tickets et 50 merge requests par mois. D'autres équipes se sont appuyées sur GitLab pour échanger du code source et des fichiers de configuration avec les clients, créer et déployer des outils pour le réseau et les centre de données, et automatiser les déploiements de projets et les compilations Docker.