現在、code.siemens.comのITインフラストラクチャはAWS上にあります。code.siemens.comは、シーメンスのIT組織が提供する大規模な社内デベロッパーコミュニティによって完全に確立されたサービスであるため、今では「ジャンクヤードコンピューティング」の必要性はありません。

インフラストラクチャは、高度に調整され、洗練されたセットに進化しました。多数のEC2インスタンスは、すべてコードとしてのインフラストラクチャとして管理されています。S3、RDS、ElastiCache、EFS、ELBなどのSaaSソリューションも同様に使用されています。これらは標準的なオープンソースのソリューションで置き換えることができるため、ベンダーロックインを最小限に抑えることができます。GitLabはAWS上でホストされており、GitLab CIランナー、モニタリング、ロギング、クラッシュレポートなどのサポートサービスも提供されています。シーメンスはGitLabを採用して以来、3800万を超えるCIビルドを達成しています。「シーメンスの一員であれば、コラボレーションできるリポジトリが多様にあります。当社はオープンソース文化を積極的に取り込もうとしており、これまで非常に順調に進んでいます。CI/CDによって、毎月150万のビルドが行われています。全体的な文化がすっかり変わったのです」とHuser氏。

GitLabを使うことで、ローカルパッチのメンテナンスや手作業での修正アップデートが不要になり、シーメンスは時間とコストの両方を節約できます。code.siemens.comチームは 「アップストリームファースト 」のワークフローを採用しています。「当社では、パッチは使用しません。アップストリームバージョン以外はデプロイしていないのです。新機能が必要な場合は、GitLabにコントリビュートします。インスタンスにはパッチしません」と語るのは、Seimens ITのプリンシパルキーエキスパートでcode.siemens.comのサービスオーナーであるRoger Meier氏。「アップストリームにマージされ次第次のバージョンをデプロイしており、毎月リリースを行うことができています。本番環境へのデプロイは月に4回ほどです」code.siemens.comのプラットフォームは、4か国に分散するわずか8人のチームによって、非常にアジャイルに管理されています。チームメンバーは全員、オープンソースの働き方にコミットしています。チームは、インフラストラクチャとアプリケーション全体の管理に加えて、社内のデベロッパーコミュニティのコーチング、サポート、指導を行ってい、日々、GitLab を使ってすべての活動を管理しています。チームメンバー全員が複数のオープンソースプロジェクトへのコントリビュートやメンテナンスを行いながら、シーメンス全体のデベロッパーコミュニティに信頼できるサービスを提供し、デベロッパーの幸福度向上に努めています。

コラボレーションは組織全体で行われています。40,000人以上のGitLabユーザーが存在し、今後も拡大する可能性があります。シーメンスはGitLabによって、社内と顧客の開発機会における規模の拡大を確実なものにしています。「当社の顧客や開発者たちは、常に稼働している信頼性の高いサービスを求めています」とMeier氏。シーメンスチームはGitLabに大きくコントリビュートしており、150以上のMRがGitLabにマージされています。さらに、Huser氏とMeier氏はGitLabヒーロー and were selected as GitLab MVPsであり、GitLab MVPに選ばれています。チームはDevOpsプラットフォームを使っているだけでなく、GitLabのサポートチームを使うことがないほどGitLabに詳しいと自負しています。「当初から、すべてのアイデアを話し合い、社内のすべてのメンバーがロードマップを確認できるようにしてきました。そのためには、自分から積極的に行動することが大切です。もちろん、顧客にも焦点を当てなければなりません。これは、デベロッパーから、デベロッパーのための助言です」とMeier氏は説明しています。