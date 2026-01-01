アジャイルデリバリー

AIエージェントのスピードで、計画からリリースまで

アジャイルフレームワークを、インテリジェントにオーケストレーション。チームとエージェントは、すべてを可視性し、適切に統制しながら、計画、トラッキング、デリバリーを進めます。

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スピードとコントロールを両立するアジャイルデリバリー

コードと同じ場所で作業を計画し、人とAIエージェントがアイデアからデプロイまで、ひとつのワークフローで連携できます。

GitLabのエピックとイシューボードでアジャイルプランニング

チームとAIエージェントがソフトウェアの開発からリリースまでを行う同じプラットフォーム上で、要件、イシュー、エピックを管理できます。

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GitLabの活用方法

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