アジャイルデリバリー

バーンアップやバーンダウンチャート、ドリルダウンレポート、バリューストリームダッシュボードを活用して、作業を妨げている要因を特定し、停滞している作業をすばやく解消できます。AIエージェントによって作業量とスピードが増しても、ワンクリックで各作業アイテムの詳細を確認できます。