アジャイルデリバリー
AIエージェントのスピードで、計画からリリースまで
アジャイルフレームワークを、インテリジェントにオーケストレーション。チームとエージェントは、すべてを可視性し、適切に統制しながら、計画、トラッキング、デリバリーを進めます。
スピードとコントロールを両立するアジャイルデリバリー
コードと同じ場所で作業を計画し、人とAIエージェントがアイデアからデプロイまで、ひとつのワークフローで連携できます。
チームとAIエージェントがソフトウェアの開発からリリースまでを行う同じプラットフォーム上で、要件、イシュー、エピックを管理できます。
GitLabの活用方法
Scrum、Kanban、および要件ベースのワークフロー
チームとAIエージェントが開発を行う同じプラットフォーム上で、Scrum、Kanban、要件ベースのワークフローを導入できます。親子関係や依存関係を設定できるイシューボードによって、計画をDevSecOpsライフサイクル全体につなげ、ツールを切り替えることなく、計画、セキュリティ対策、デプロイ、監視まで一貫して進められます。
ガバナンスを維持しながらアジャイルを大規模展開
統合されたガバナンスのもと、SAFe、LeSS、ディシプリンドアジャイルを活用してアジャイルを大規模に展開。大規模な組織でも、コントロールを維持しながら、AIエージェントのスピードでアイデアを価値へとつなげられます。
レポート、ダッシュボード、インサイト
バーンアップやバーンダウンチャート、ドリルダウンレポート、バリューストリームダッシュボードを活用して、作業を妨げている要因を特定し、停滞している作業をすばやく解消できます。AIエージェントによって作業量とスピードが増しても、ワンクリックで各作業アイテムの詳細を確認できます。
多くの企業が信頼。
アジャイルチームが愛用
多くの企業が信頼。
アジャイルチームが愛用
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GitLabのプラットフォームを導入したことで、Scaled Agile Frameworkを構築するための基盤が整いました。エンタープライズITチームと主要なステークホルダー間でのコラボレーションも可能になりました。
20時間
プロジェクトごとに削減できたオンボーディング時間
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より迅速なデリバリーとコスト削減を実現しませんか？
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