中小企業向けGitLab
CI/CD、SCM、アジャイルデリバリー、専任サポートなど、GitLabの充実した機能により、開発スピードを大幅に向上。より早く、確実に価値を届けることで、ビジネス成果の最大化を実現します。
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チームを1つにまとめ、ニーズに合わせて成長するDevSecOpsプラットフォーム。迅速なリリースに必要な機能がすべて組み込まれています。
コードのビルド、テスト、本番環境へのデプロイに必要なすべてのステップを自動化。
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GitLabによって、開発者全員がCI/CDパイプラインを簡単に使えるようになりました。新サービスの立ち上げも、プロセスが見える化され、誰でも取り組みやすくなっています。
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