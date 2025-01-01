カスタムコンプライアンスフレームワークが利用可能になりました

信頼できるインテリジェントなコンプライアンス。

ソフトウェア開発ライフサイクルを加速させ、決して遅らせることのない、組み込み型の自動化されたコンプライアンス。

開発のスピードでのコンプライアンス

ポリシーとコントロールをパイプラインに直接統合することで、開発プロセスの早い段階で適用します。

サポートされているフレームワーク

複数のフレームワークを同時に管理し、進化するコンプライアンスニーズに適応するGitLabの広範なフレームワークライブラリで継続的なコンプライアンスを実現します。

規制対象チームからの実際の成果

"セキュリティを左にシフトし、プロセス全体にわたるプラットフォームの可視性を使用することは、私たちにとって重要です。ソフトウェアライフサイクルの後半でセキュリティとコンプライアンスをチェックするのではなく、問題を修正するために戻るのにより多くの作業が必要になります。セキュリティは私たちの最優先事項です。これにより、より簡単になります。"

Ram Kothur,

Director of Enterprise DevOps and Cloud Engineering, Ally

10倍

リリース頻度の増加とダウンタイムの99%削減

Intuitive Machines85%

数週間から1週間未満に短縮されたプロセスによる監査期間の削減*

2024 Forrester83%

リアルタイムダッシュボード自動化によるレポート時間の削減*

2024 Forrester13倍

高速なセキュリティスキャンとツールチェーン管理で90%のコスト削減

CACI2倍

エンドツーエンドのAIインフラストラクチャソリューションのための高速な機能デプロイメント

このガイド付きのクリックスルーツアーでは、GitLabがチームがソフトウェア開発ライフサイクル全体を通じて実施可能なガードレールを定義できるようにする方法を紹介します。

業種別のコンプライアンスを探索

金融サービス
公共部門
通信
自動車
教育
航空宇宙

