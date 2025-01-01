"セキュリティを左にシフトし、プロセス全体にわたるプラットフォームの可視性を使用することは、私たちにとって重要です。ソフトウェアライフサイクルの後半でセキュリティとコンプライアンスをチェックするのではなく、問題を修正するために戻るのにより多くの作業が必要になります。セキュリティは私たちの最優先事項です。これにより、より簡単になります。"

Ram Kothur, Director of Enterprise DevOps and Cloud Engineering, Ally