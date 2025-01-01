Marcos de cumplimiento personalizados ahora disponibles

Más información

Cumplimiento inteligente en el que puedes confiar.

Contactar con ventas

Cumplimiento integrado y automatizado que acelera tu ciclo de vida de desarrollo de software, sin ralentizarlo nunca.

Cumplimiento a la velocidad del desarrollo

Aplica políticas y controles desde el inicio del proceso de desarrollo integrándolos directamente en tus pipelines.

Marcos compatibles

Gestiona múltiples marcos simultáneamente y logra un cumplimiento continuo con la amplia biblioteca de marcos de GitLab que se adapta a tus necesidades de cumplimiento en evolución.

Resultados reales de equipos regulados

"Desplazar la seguridad hacia la izquierda y usar la visibilidad de la plataforma sobre todo el proceso es significativo para nosotros. En lugar de verificar la seguridad y el cumplimiento más adelante en el ciclo de vida del software, cuando requiere más trabajo volver atrás y solucionar problemas. La seguridad es nuestra máxima prioridad. Esto lo hace más fácil."

Ram Kothur,

Director of Enterprise DevOps and Cloud Engineering, Ally

Ver caso de estudio

10x

aumento en la cadencia de lanzamiento y reducción del 99% en el tiempo de inactividad

Intuitive Machines85%

reducción en la duración de la auditoría con procesos acortados de varias semanas a menos de una*

2024 Forrester83%

reducción en el tiempo de generación de informes con automatización de panel en tiempo real*

2024 Forrester13x

escaneos de seguridad más rápidos y 90% de ahorro en administración de cadena de herramientas

CACI2x

implementación de funcionalidades más rápida para soluciones de infraestructura de IA de extremo a extremo

Super Micro10x

aumento en la cadencia de lanzamiento y reducción del 99% en el tiempo de inactividad

Intuitive Machines85%

reducción en la duración de la auditoría con procesos acortados de varias semanas a menos de una*

2024 Forrester83%

reducción en el tiempo de generación de informes con automatización de panel en tiempo real*

2024 Forrester13x

escaneos de seguridad más rápidos y 90% de ahorro en administración de cadena de herramientas

CACI2x

implementación de funcionalidades más rápida para soluciones de infraestructura de IA de extremo a extremo

Super Micro10x

aumento en la cadencia de lanzamiento y reducción del 99% en el tiempo de inactividad

Intuitive Machines

Experimenta el cumplimiento integrado

Este recorrido guiado e interactivo te mostrará cómo GitLab permite a los equipos definir barreras de protección aplicables a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software.

Ilustración de cumplimiento integrado

Explora el cumplimiento por sector

Servicios financieros
Sector público
Telecomunicaciones
Automoción
Educación
Aeroespacial

Más del 50 % de las empresas de Fortune 100 confían en GitLab

Comience a entregar mejor software más rápido

Descubra lo que su equipo puede hacer con la plataforma inteligente de

DevSecOps.

Obtener una prueba gratuita Hablar con ventas