Marcos de cumplimiento personalizados ahora disponibles
Cumplimiento inteligente en el que puedes confiar.
Cumplimiento inteligente en el que puedes confiar.
Cumplimiento integrado y automatizado que acelera tu ciclo de vida de desarrollo de software, sin ralentizarlo nunca.
Cumplimiento a la velocidad del desarrollo
Aplica políticas y controles desde el inicio del proceso de desarrollo integrándolos directamente en tus pipelines.
Marcos compatibles
Gestiona múltiples marcos simultáneamente y logra un cumplimiento continuo con la amplia biblioteca de marcos de GitLab que se adapta a tus necesidades de cumplimiento en evolución.
Resultados reales de equipos regulados
Resultados reales de equipos regulados
aumento en la cadencia de lanzamiento y reducción del 99% en el tiempo de inactividad85%
reducción en la duración de la auditoría con procesos acortados de varias semanas a menos de una*83%
reducción en el tiempo de generación de informes con automatización de panel en tiempo real*13x
escaneos de seguridad más rápidos y 90% de ahorro en administración de cadena de herramientas2x
implementación de funcionalidades más rápida para soluciones de infraestructura de IA de extremo a extremo10x
aumento en la cadencia de lanzamiento y reducción del 99% en el tiempo de inactividad85%
reducción en la duración de la auditoría con procesos acortados de varias semanas a menos de una*83%
reducción en el tiempo de generación de informes con automatización de panel en tiempo real*13x
escaneos de seguridad más rápidos y 90% de ahorro en administración de cadena de herramientas2x
implementación de funcionalidades más rápida para soluciones de infraestructura de IA de extremo a extremo10x
aumento en la cadencia de lanzamiento y reducción del 99% en el tiempo de inactividad
Más del 50 % de las empresas de Fortune 100 confían en GitLab
Comience a entregar mejor software más rápido
Descubra lo que su equipo puede hacer con la plataforma inteligente de
DevSecOps.