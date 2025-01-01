Descubra cómo GitLab redujo el tiempo de resolución de incidentes de 30 días a 1 hora
Seguridad de aplicaciones. Integrada, no añadida.
Entregue software seguro más rápido con pruebas de seguridad en la misma plataforma que los desarrolladores ya utilizan.
Construya productos seguros, con menos productos de seguridad.
Menos herramientas, software más seguro
Consolide escáneres como SAST, SCA, Detección de Secretos y DAST en una plataforma, reduciendo costos, sobrecarga de integración y tiempo dedicado a gestionar herramientas fragmentadas.
AppSec que los desarrolladores amarán
Los hallazgos de seguridad aparecen directamente en las solicitudes de fusión e IDEs, sin cambio de contexto, sin nuevas interfaces de usuario, sin sistemas separados, manteniendo a los desarrolladores en el flujo.
¿Cumplimiento de software? Listo.
Aplique controles para SOC 2, ISO 27001 y PCI DSS, y recopile evidencia lista para auditoría automáticamente en cada pipeline.
Cobertura de seguridad completa a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software
Encuentre código inseguro mientras se escribe con orientación sobre la que los desarrolladores pueden actuar directamente en sus solicitudes de fusión.
Explicación de Vulnerabilidades de Duo
Explica la vulnerabilidad, cómo puede ser explotada y proporciona orientación de remediación para que los desarrolladores puedan corregir problemas de seguridad más rápido, mejorar sus habilidades y escribir código más seguro.
Resolución de Vulnerabilidades de Duo
Crea automáticamente una solicitud de fusión con cambios de código para remediar la vulnerabilidad, ayudando a los desarrolladores a corregir problemas rápidamente sin salir de su flujo de trabajo.
Si desea asegurar su software, comience donde se construye.
Los nuevos hallazgos de seguridad en entornos de producción disminuyeron entre 20% y 25%*
Los escaneos integrados se ejecutan en cada push para detectar código inseguro durante el desarrollo.
Experimente escaneos de seguridad ejecutándose en el pipeline de desarrollo
Integre sin problemas escaneos de seguridad en su pipeline de CI/CD. Esto asegura que los desarrolladores reciban retroalimentación temprana sobre riesgos potenciales y vulnerabilidades en su código, permitiéndole entregar código más seguro.
Resultados probados que escalan
escaneos de seguridad más rápidos30%
de las vulnerabilidades se encontraron más temprano en el SDLC50%
detección de vulnerabilidades más rápida13x
Más del 50 % de las empresas de Fortune 100 confían en GitLab
