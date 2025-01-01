Seguridad de aplicaciones. Integrada, no añadida.

Contactar ventas

Entregue software seguro más rápido con pruebas de seguridad en la misma plataforma que los desarrolladores ya utilizan.

Construya productos seguros, con menos productos de seguridad.

  • Menos herramientas, software más seguro

    Consolide escáneres como SAST, SCA, Detección de Secretos y DAST en una plataforma, reduciendo costos, sobrecarga de integración y tiempo dedicado a gestionar herramientas fragmentadas.

    Ilustración de escáneres de seguridad consolidados

  • AppSec que los desarrolladores amarán

    Los hallazgos de seguridad aparecen directamente en las solicitudes de fusión e IDEs, sin cambio de contexto, sin nuevas interfaces de usuario, sin sistemas separados, manteniendo a los desarrolladores en el flujo.

    Ilustración de AppSec amigable para desarrolladores

  • ¿Cumplimiento de software? Listo.

    Aplique controles para SOC 2, ISO 27001 y PCI DSS, y recopile evidencia lista para auditoría automáticamente en cada pipeline.

    Ilustración de cumplimiento de software

Descubra cómo GitLab redujo el tiempo de resolución de incidentes de 30 días a 1 hora

Leer el whitepaper

Cobertura de seguridad completa a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software

Encuentre código inseguro mientras se escribe con orientación sobre la que los desarrolladores pueden actuar directamente en sus solicitudes de fusión.

Ilustración de pruebas de seguridad SAST

Gestión de Vulnerabilidades con DevSecOps: Una Guía Completa

Leer el whitepaper

Corrija más vulnerabilidades, más rápido con IA

  • Explicación de Vulnerabilidades de Duo

    Explica la vulnerabilidad, cómo puede ser explotada y proporciona orientación de remediación para que los desarrolladores puedan corregir problemas de seguridad más rápido, mejorar sus habilidades y escribir código más seguro.

  • Resolución de Vulnerabilidades de Duo

    Crea automáticamente una solicitud de fusión con cambios de código para remediar la vulnerabilidad, ayudando a los desarrolladores a corregir problemas rápidamente sin salir de su flujo de trabajo.

Si desea asegurar su software, comience donde se construye.

Los nuevos hallazgos de seguridad en entornos de producción disminuyeron entre 20% y 25%*

Los escaneos integrados se ejecutan en cada push para detectar código inseguro durante el desarrollo.

*"El Impacto Económico Total™ de GitLab Ultimate"

, un estudio encargado realizado por Forrester Consulting en nombre de GitLab

Reducir vulnerabilidades

Experimente escaneos de seguridad ejecutándose en el pipeline de desarrollo

Integre sin problemas escaneos de seguridad en su pipeline de CI/CD. Esto asegura que los desarrolladores reciban retroalimentación temprana sobre riesgos potenciales y vulnerabilidades en su código, permitiéndole entregar código más seguro.

Ilustración de escaneos de seguridad

Resultados probados que escalan

13x

escaneos de seguridad más rápidos

CACI30%

de las vulnerabilidades se encontraron más temprano en el SDLC

CARFAX50%

detección de vulnerabilidades más rápida

Cube13x

escaneos de seguridad más rápidos

CACI30%

de las vulnerabilidades se encontraron más temprano en el SDLC

CARFAX50%

detección de vulnerabilidades más rápida

Cube13x

escaneos de seguridad más rápidos

CACI30%

de las vulnerabilidades se encontraron más temprano en el SDLC

CARFAX50%

detección de vulnerabilidades más rápida

Cube

Más del 50 % de las empresas de Fortune 100 confían en GitLab

Comience a entregar mejor software más rápido

Descubra lo que su equipo puede hacer con la plataforma inteligente de

DevSecOps.

Obtener una prueba gratuita Hablar con ventas