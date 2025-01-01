GitLab Transcend

Aprenda de sus colegas

Vea cómo los equipos resuelven desafíos del mundo real modernizando flujos de trabajo de desarrollo con IA, sin comprometer la calidad y la seguridad.

Obtenga una vista previa del próximo capítulo de GitLab

Obtenga un adelanto de nuestra próxima hoja de ruta de productos y áreas de inversión.

Demostraciones tecnológicas

Vea demostraciones de las últimas innovaciones de GitLab de nuestros expertos en productos.

Lleve su retroalimentación directamente a la fuente

Comparta su retroalimentación y preguntas en vivo con los líderes de productos de GitLab.