GitLab Transcend
Únase a un evento virtual exclusivo explorando el verdadero potencial de la IA agentiva para la entrega de software.
10 de febrero de 2026 | 12:00 SGT / 10:00 GMT / 9:00 PT
Subtítulos disponibles en 16 idiomas, incluyendo francés, alemán, coreano y japonés
Descripción general
Descubra los próximos pasos en sus viajes de modernización de DevOps, Seguridad e IA con historias reales de organizaciones como la suya, una vista exclusiva de las últimas innovaciones de GitLab y conversaciones con sus colegas y líderes de GitLab.
¿Es un tomador de decisiones en Nueva York, San Jose, Dallas, Atlanta, Washington D.C., Londres, Múnich, París o Riad? ¡Únase a Transcend en persona!
Aprenda de sus colegas
Vea cómo los equipos resuelven desafíos del mundo real modernizando flujos de trabajo de desarrollo con IA, sin comprometer la calidad y la seguridad.
Obtenga una vista previa del próximo capítulo de GitLab
Obtenga un adelanto de nuestra próxima hoja de ruta de productos y áreas de inversión.
Demostraciones tecnológicas
Vea demostraciones de las últimas innovaciones de GitLab de nuestros expertos en productos.
Lleve su retroalimentación directamente a la fuente
Comparta su retroalimentación y preguntas en vivo con los líderes de productos de GitLab.
Regístrese ahora
Todos los campos son obligatorios a menos que se indique lo contrario.
Más del 50 % de las empresas de Fortune 100 confían en GitLab
Comience a entregar mejor software más rápido
Descubra lo que su equipo puede hacer con la plataforma inteligente de
DevSecOps.