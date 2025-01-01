GitLab Transcend
Nehmen Sie an einem exklusiven virtuellen Event teil und erkunden Sie das wahre Potenzial von agentischer KI für die Softwarebereitstellung.
- Februar 2026 | 12 Uhr SGT / 10 Uhr GMT / 9 Uhr PT
Untertitel in 16 Sprachen verfügbar, darunter Französisch, Deutsch, Koreanisch und Japanisch
Übersicht
Entdecken Sie die nächsten Schritte in den DevOps-, Sicherheits- und KI-Modernisierungsvorhaben mit echten Geschichten von Organisationen wie der Ihren, einem exklusiven Einblick in die neuesten Innovationen von GitLab und Gesprächen mit Ihren Kollegen und GitLab-Führungskräften.
Sind Sie Entscheidungsträger in New York, San Jose, Dallas, Atlanta, Washington D.C., London, München, Paris oder Riad? Nehmen Sie persönlich an Transcend teil!
Lernen Sie von Ihren Kollegen
Sehen Sie, wie Teams reale Herausforderungen durch die Modernisierung von Entwicklungs-Workflows mit KI lösen, ohne Qualität und Sicherheit zu beeinträchtigen.
Schauen Sie in GitLabs nächstes Kapitel
Erhalten Sie einen Vorgeschmack auf unsere kommende Produkt-Roadmap und Investitionsbereiche.
Technologie-Demonstrationen
Sehen Sie Demonstrationen der neuesten Innovationen von GitLab von unseren Produktexperten.
Bringen Sie Ihr Feedback direkt zur Quelle
Teilen Sie Ihr Feedback und Ihre Fragen live mit GitLab-Produktführungskräften.
