GitLab Transcend

Lernen Sie von Ihren Kollegen

Sehen Sie, wie Teams reale Herausforderungen durch die Modernisierung von Entwicklungs-Workflows mit KI lösen, ohne Qualität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Schauen Sie in GitLabs nächstes Kapitel

Erhalten Sie einen Vorgeschmack auf unsere kommende Produkt-Roadmap und Investitionsbereiche.

Sehen Sie Demonstrationen der neuesten Innovationen von GitLab von unseren Produktexperten.

Bringen Sie Ihr Feedback direkt zur Quelle

Teilen Sie Ihr Feedback und Ihre Fragen live mit GitLab-Produktführungskräften.