GitLab Transcend

Descubra os próximos passos em suas jornadas de modernização de DevOps, Segurança e IA com histórias reais de organizações como a sua, uma visão exclusiva das últimas inovações do GitLab e conversas com seus colegas e líderes do GitLab.

Você é um tomador de decisão em Nova York, San Jose, Dallas, Atlanta, Washington D.C., Londres, Munique, Paris ou Riad? Participe do Transcend pessoalmente!