GitLab Transcend
Participe de um evento virtual exclusivo explorando o verdadeiro potencial da IA agentiva para entrega de software.
10 de fevereiro de 2026 | 12h SGT / 10h GMT / 9h PT
Legendas disponíveis em 16 idiomas, incluindo francês, alemão, coreano e japonês
Visão geral
Descubra os próximos passos em suas jornadas de modernização de DevOps, Segurança e IA com histórias reais de organizações como a sua, uma visão exclusiva das últimas inovações do GitLab e conversas com seus colegas e líderes do GitLab.
Você é um tomador de decisão em Nova York, San Jose, Dallas, Atlanta, Washington D.C., Londres, Munique, Paris ou Riad? Participe do Transcend pessoalmente!
Aprenda com seus colegas
Veja como os times resolvem desafios do mundo real modernizando fluxos de trabalho de desenvolvimento com IA, sem comprometer a qualidade e a segurança.
Veja o próximo capítulo do GitLab
Tenha uma prévia do nosso próximo roadmap de produtos e áreas de investimento.
Demonstrações tecnológicas
Acompanhe as demonstrações das últimas inovações do GitLab com nossos especialistas em produtos.
Leve seu feedback direto à fonte
Compartilhe seu feedback e perguntas ao vivo com os líderes de produtos do GitLab.
