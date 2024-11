Norma ISO/IEC 27018:2019

A ISO/IEC 27018:2019 estabelece diretrizes para implementar medidas de proteção para as Informações de Identificação Pessoal (PII) na nuvem. O GitLab mantém conformidade com a ISO/IEC 27018:2019 para assinaturas de software como serviço (SaaS) do GitLab, GitLab.com e GitLab Dedicated.