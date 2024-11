Certificazione SOC

GitLab fornisce resoconti SOC 2 Tipo 2 e SOC 3 per i criteri di sicurezza, riservatezza e disponibilità dei servizi fiduciari per GitLab.com. GitLab fornisce un resoconto SOC 2 Tipo 2 per i criteri di sicurezza, riservatezza e disponibilità dei servizi fiduciari per GitLab Dedicated.