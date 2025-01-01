GitLab su Google Cloud
Riunisci team e flussi di lavoro con GitLab, una piattaforma DevSecOps completa basata sull'IA per sviluppare, testare ed eseguire il deployment su Google Cloud.
Un'unica interfaccia per ogni caso d'uso
In quanto piattaforma DevSecOps completa basata sull'intelligenza artificiale, GitLab si integra con Google Cloud per consentire alle organizzazioni di dedicarsi allo sviluppo e al deployment di software, anziché alla configurazione e manutenzione dell'infrastruttura.
Sviluppa applicazioni cloud native di qualità superiore in meno tempo con GitLab e Google Cloud
GitLab si integra perfettamente con Software Supply Chain Security (S3C) di Google per ridurre la commutazione di contesto e aumentare sia le tempistiche dei cicli sia l'efficienza in ogni fase del processo di sviluppo software. Dall'idea alla produzione su Google Cloud, la piattaforma DevSecOps completa basata sull'intelligenza artificiale di GitLab offre soluzioni integrate di pianificazione, gestione del codice sorgente, CI/CD, monitoraggio e reportistica per le applicazioni moderne.
Collabora in modo pratico
Itera più velocemente, collabora alla trasformazione. La CI/CD moderna con Anthos riduce le fasi di rielaborazione per la felicità di sviluppatori e professionisti del cloud, che possano offrire roadmap dei prodotti anziché dedicarsi ad aggiornare codice obsoleto.
Automatizza in modo sicuro
Proteggi il tuo processo. I flussi di lavoro DevSecOps automatizzati aumentano il tempo di attività e riducono i rischi legati a sicurezza e conformità sull'infrastruttura Google Cloud.
"I nostri sviluppatori si chiedevano perchédovessero usare altre soluzioni, visto che Jenkins va bene. Ma credo che debbano prima provare GitLab e vedere la differenza, perché effettivamente GitLab offre molto di più di Jenkins. La potenza di GitLab sta nel fatto che si possono fare molte più cose, e di conseguenza tutto diventa molto più facile da gestire."
Michiel Crefcoeur
ingegnere front-end di sviluppo e rilascio del codice, ANWB
Inizia a usare le soluzioni congiunte di GitLab e Google Cloud
In qualità di Partner tecnologico di Google Cloud nell'anno 2023 per la categoria DevOps e sviluppo delle applicazioni, GitLab consente ai clienti congiunti di sviluppare applicazioni sicure e di qualità più velocemente, aumentando l'efficienza in ogni fase del ciclo di sviluppo software (SDLC).
GitLab si integra con Google Cloud e ne sfrutta i modelli di IA generativa per fornire ai clienti funzionalità basate sull'IA in tutto l'SDLC, con un approccio incentrato sulla privacy che non compromette le buone prassi di sicurezza.
Google Kubernetes Engine (GKE)
GKE è il servizio Kubernetes gestito da Google, progettato per automatizzare il deployment, il ridimensionamento e la gestione di applicazioni Linux e Windows containerizzate. Con l'integrazione GKE di GitLab, i team possono eseguire rapidamente il provisioning di nuovi cluster GKE o importare cluster esistenti in pochi passaggi. Sfrutta la funzionalità Auto DevOps di GitLab per eseguire nel modo più semplice possibile il deployment dei carichi di lavoro dei container su GKE tramite CI/CD.
Anthos
Anthos è una moderna piattaforma applicativa che fornisce un'esperienza coerente di sviluppo e operazioni per ambienti on-premise e cloud. GitLab supporta GKE On Premise (GKE-OP), CloudRun per Anthos e la gestione della configurazione di Anthos per l'ottimizzazione del flusso di lavoro, oltre alla piattaforma di gestione dell'infrastruttura unificata di Anthos. Inoltre, GitLab supporta GKE on-premise per i clienti del cloud ibrido. GitLab, unito a Anthos, offre alle aziende coerenza e scalabilità in ambienti eterogenei.
Cloud Run
Cloud Run è una piattaforma serverless completamente gestita che ridimensiona automaticamente i container senza stato e astrae tutta la gestione dell'infrastruttura. Esegui il deployment su Cloud Run con GitLab Serverless: un flusso di lavoro CI/CD completo per sviluppare e testare applicazioni serverless. Con GitLab per Cloud Run, i team possono semplificare la gestione serverless su qualsiasi infrastruttura (Knative, Cloud Run, Cloud Run per Anthos, ecc.) attraverso un'unica UI.
Google Compute Engine
Google Compute Engine (GCE) offre macchine virtuali configurabili e ad alte prestazioni che sono in esecuzione nei data center di Google. La CI/CD di GitLab permette la distribuzione delle applicazioni alle macchine virtuali come destinazioni di deployment. Esegui la migrazione dei carichi di lavoro tradizionali non containerizzati nel cloud con GitLab. Inizia installando GitLab su una singola istanza GCE o nell'architettura ad alta disponibilità.
Google App Engine
Google Compute Engine (GCE) offre macchine virtuali configurabili e ad alte prestazioni che sono in esecuzione nei data center di Google. La CI/CD di GitLab permette la distribuzione delle applicazioni alle macchine virtuali come destinazioni di deployment. Esegui la migrazione dei carichi di lavoro tradizionali non containerizzati nel cloud con GitLab. Inizia installando GitLab su una singola istanza GCE o nell'architettura ad alta disponibilità.
Google Cloud Functions
Google Cloud Functions (GCF) è la piattaforma di calcolo serverless basata sugli eventi di Google Cloud. Archivia il tuo codice in GitLab SCM ed esegui il deployment direttamente come funzione cloud tramite GitLab CI/CD. Consenti ai tuoi team di adottare GCP per un'architettura cloud nativa basata su eventi con GitLab e GCF, ad esempio automatizzando lo sviluppo per Firebase e Cloud Functions.
Firebase
Firebase è una piattaforma per la creazione di applicazioni mobili e web sviluppata da Google. Insieme, grazie a pipeline CI/CD di prima classe, GitLab SCM e CI aiutano gli sviluppatori a sviluppare, testare ed eseguire frequentemente il deployment di aggiornamenti all'intero stack Firebase.
Scopri i vantaggi di GitLab su Google Cloud
Oltre il 50% delle società Fortune 100 si affida a GitLab
Inizia a distribuire software migliori più velocemente
Scopri cosa può fare il tuo team grazie a una
piattaforma DevSecOps intelligente.