GitLab su Google Cloud

Riunisci team e flussi di lavoro con GitLab, una piattaforma DevSecOps completa basata sull'IA per sviluppare, testare ed eseguire il deployment su Google Cloud.

Un'unica interfaccia per ogni caso d'uso

In quanto piattaforma DevSecOps completa basata sull'intelligenza artificiale, GitLab si integra con Google Cloud per consentire alle organizzazioni di dedicarsi allo sviluppo e al deployment di software, anziché alla configurazione e manutenzione dell'infrastruttura.

Sviluppa applicazioni cloud native di qualità superiore in meno tempo con GitLab e Google Cloud

GitLab si integra perfettamente con Software Supply Chain Security (S3C) di Google per ridurre la commutazione di contesto e aumentare sia le tempistiche dei cicli sia l'efficienza in ogni fase del processo di sviluppo software. Dall'idea alla produzione su Google Cloud, la piattaforma DevSecOps completa basata sull'intelligenza artificiale di GitLab offre soluzioni integrate di pianificazione, gestione del codice sorgente, CI/CD, monitoraggio e reportistica per le applicazioni moderne.

"I nostri sviluppatori si chiedevano perché⁠dovessero usare altre soluzioni, visto che Jenkins va bene. Ma credo che debbano prima provare GitLab e vedere la differenza, perché effettivamente GitLab offre molto di più di Jenkins. La potenza di GitLab sta nel fatto che si possono fare molte più cose, e di conseguenza tutto diventa molto più facile da gestire."

Michiel Crefcoeur

ingegnere front-end di sviluppo e rilascio del codice, ANWB

Inizia a usare le soluzioni congiunte di GitLab e Google Cloud

In qualità di Partner tecnologico di Google Cloud nell'anno 2023 per la categoria DevOps e sviluppo delle applicazioni, GitLab consente ai clienti congiunti di sviluppare applicazioni sicure e di qualità più velocemente, aumentando l'efficienza in ogni fase del ciclo di sviluppo software (SDLC).

GitLab si integra con Google Cloud e ne sfrutta i modelli di IA generativa per fornire ai clienti funzionalità basate sull'IA in tutto l'SDLC, con un approccio incentrato sulla privacy che non compromette le buone prassi di sicurezza.

Scopri i vantaggi di GitLab su Google Cloud

Oltre il 50% delle società Fortune 100 si affida a GitLab

