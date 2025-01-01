GitLab su Google Cloud

Anthos è una moderna piattaforma applicativa che fornisce un'esperienza coerente di sviluppo e operazioni per ambienti on-premise e cloud. GitLab supporta GKE On Premise (GKE-OP), CloudRun per Anthos e la gestione della configurazione di Anthos per l'ottimizzazione del flusso di lavoro, oltre alla piattaforma di gestione dell'infrastruttura unificata di Anthos. Inoltre, GitLab supporta GKE on-premise per i clienti del cloud ibrido. GitLab, unito a Anthos, offre alle aziende coerenza e scalabilità in ambienti eterogenei.